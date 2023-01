Où Honey, j’ai rétréci les acteurs des enfants sont maintenant – de l’overdose d’héroïne et des agressions de rue brutales au changement de carrière dramatique

Chérie, j’ai rétréci les enfants était le petit film qui est devenu un grand succès au box-office.

Le film familial, sorti en 1989, a rapporté 222 millions de dollars (182 millions de livres sterling) dans le monde, a engendré deux suites et a même été transformé en une attraction dans les parcs à thème Disney.

Rex

Rex

Il a suivi les aventures d’un groupe d’enfants qui ont été réduits à un quart de pouce lorsque le pistolet laser de l’inventeur Wayne Szalinski a tiré sur eux de manière inattendue.

Après avoir été accidentellement balayé, le petit groupe s’est retrouvé dehors dans le jardin pour faire face à d’énormes bestioles effrayantes, des gouttes de pluie et une tondeuse à gazon.

Cela fait plus de trois décennies que Honey, I Shrunk The Kids est sorti et on pense maintenant qu’un quatrième film intitulé Shrunk pourrait être en préparation pour Disney +.

Mais qu’est-il arrivé au casting original? Nous révélons ici leurs vies surprenantes après le film – des morts tragiques aux emplois surprenants.

Rick Moranis – “Arrête” d’agir après la mort de sa femme

Avant de jouer le professeur Wayne Szalinski, Rick Moranis était déjà une grande star, ayant joué dans deux films Ghostbusters, Little Shop Of Horrors et Star Wars parodie Spaceballs.

Mais en 1991, deux ans après la sortie de HISTK, la femme de l’acteur depuis cinq ans, Ann Belsky, est décédée d’un cancer du sein.

Rick s’est retiré de la vie publique pour s’occuper de leurs deux enfants et, à part apparaître dans les deux suites du film, il a rarement été vu à l’écran.

Depuis, il a fait du travail de voix off pour les films Brother Bear, Muppets Tonight et The Goldbergs – et a sorti un total de trois albums de musique comique.

Auparavant, Rick a contré les spéculations selon lesquelles il avait pris sa retraite et a insisté sur le fait qu’il était juste «pointilleux» sur les emplois d’acteur.

En janvier, il aurait travaillé sur une nouvelle suite de HISTK, nommée Shrunk, mais aucune autre nouvelle n’a été annoncée.

En 2020, CCTV a capturé une agression brutale contre l’acteur dans le somptueux Upper West Side de New York, où il a été blessé à la tête, au dos et à la hanche.

Marcia Strassman – Mort du cancer

La star de la télévision Marcia Strassman a joué l’épouse bien-aimée de Wayne, Diane, qui s’inquiétait des expériences loufoques de son mari.

Elle est apparue dans deux des films Honey, I Shrunk The Kids avant de revenir pour apparaître dans des émissions de télévision telles que Murder, She Wrote et Baywatch.

En 2007, on lui a diagnostiqué un cancer du sein avancé, qui s’était propagé à ses os, et elle est décédée sept ans plus tard à l’âge de 66 ans.

Carl Steven – Surdose d’héroïne

Avant HISTK, Carl Steven avait quelques crédits d’acteur à son nom, mais il est surtout connu pour avoir joué Tommy Purvis, qui conduisait une tondeuse à gazon avec une télécommande.

Auparavant, il a joué le rôle de Young Spock dans Star Trek III: The Search For Spock et a décroché des rôles dans Teen Wolf, The Charlie Brown And Snoopy Show et un spin-off de Scooby-Doo.

Malheureusement, dans sa vie d’adulte, les choses ont empiré lorsqu’il a développé une dépendance aux médicaments sur ordonnance à la suite d’une amygdalectomie.

En 2010, il a été condamné à 13 ans de prison pour avoir commis six vols à main armée alors qu’il tentait de subvenir à ses besoins.

Un an plus tard, Carl meurt d’une overdose d’héroïne à l’âge de 36 ans.

Kristine Sutherland – Photographe portraitiste

Kristine Sutherland a joué Mae Thompson dans le film et a continué à apparaître dans des émissions de télévision.

Parmi ses plus grands rôles figurait Joyce Summers, la mère de Buffy contre les vampires, entre 1997 et 2002, avant de changer radicalement de carrière.

Kristine a suivi un cours de photographie au Santa Monica College et a monté un studio spécialisé dans les portraits.

Aujourd’hui âgée de 68 ans, elle joue toujours le rôle d’actrice occasionnelle, notamment dans l’émission télévisée Poupée russe, exprimant un personnage dans le jeu vidéo Grand Theft Auto V et apparaissant dans le film de 2020 Avant/Pendant/Après.

Jared Rushton – Star du groupe de rock

Les fans de HISTK se souviendront que “Little Russ” avait un frère encore plus petit nommé Ron, joué par Jared Rushton.

Avant la sortie du film en 1989, il est apparu dans la série télévisée Roseanne, en tant qu’ami de Tom Hank dans le film Big et aussi dans Murder, She Wrote.

Mais après le film, Jared a mis en sac quelques petites pièces télévisées avant sa dernière apparition dans la série 2000 Cover Me.

Jared, 48 ans, a arrêté d’agir pour devenir musicien et joue de la guitare et de l’orgue pour les groupes de rock Deal By Dusk et Goodbye Effect.

Amy O’Neill – Est devenue un cracheur de feu

Amy O’Neill est apparue dans deux des films HISTK en tant qu’Amy Szalinski, qui a fait des claquettes avec une vadrouille à la main.

Après les rôles, elle aurait perdu tout intérêt à jouer en raison de la réception de scripts nécessitant de la nudité et d’un changement complet de carrière.

Amy a rejoint la troupe de cirque Girls On Stilts, où elle a jonglé, craché du feu et marché sur des échasses.

Depuis lors, l’homme de 51 ans est apparu dans quelques petites productions, dont l’émission télévisée Baskets et le court métrage The Follower.

Robert Oliveri – Quittez pour une vie tranquille

Walt Disney

Nick Szalinski était un mini-moi de son père inventeur à tous points de vue[/caption]

Jouer Nick Szalinski était le premier rôle d’acteur du jeune Robert Oliveri, ce qui l’a conduit à être nominé pour un Young Artist Award et un Saturn Award.

Il a continué à servir de protégé geek de son père lorsqu’il est apparu dans la suite de HISTK et a ensuite été choisi pour Kevin, le frère du personnage de Winona Ryder, Kim, dans Edward aux mains d’argent.

La dernière apparition connue de Robert était dans le court métrage 3D Honey, I Shrunk The Audience!, qui était une attraction dans les parcs à thème Disney de 1994 à 2010.

Il a arrêté d’agir pour poursuivre des études à l’université et maintenant, on pense que l’homme de 44 ans vit une vie plus calme avec sa femme et ses enfants en Floride.

Matt Frewer – Rôle surprise de Disney

Matt Frewer a joué le voisin d’à côté des Szalinski, Russ Thompson Sr, connu sous le nom de “Big Russ”, et est maintenant répertorié comme ayant plus de 130 crédits d’acteur sur IMDB.

Depuis HISTK, il a décroché des rôles mémorables, notamment Moloch dans Watchmen et Doctor Leekie dans Orphan Black.

Les fans du film pourraient être choqués de découvrir que Matt a exprimé Panic – le petit subalterne bleu sarcelle d’Hadès – dans le film Disney Hercule.

Thomas Wilson Brown – Derrière la caméra

Youtube

Thomas Wilson Brown s’est lancé dans la production mais continue toujours d’agir[/caption]

Thomas Wilson Brown a joué le petit Russ Thompson Jr, qui avait le béguin pour la “fille d’à côté” Amy dans HISTK.

Après cela, il a joué dans la série américaine pour adolescents Knots Landing et a continué à trouver plus de travail à la télévision.

Il est apparu dans ER, Nash Bridges et CSI et a fait de brèves apparitions dans Pearl Harbor de Michael Bay et le hit Urban Justice de Steven Seagal.

Depuis lors, Thomas a continué à travailler dans le divertissement – agissant dans des émissions de télévision et des films indépendants ainsi que comme producteur.