Où Hebreard et Schillerstrom se tiennent sur les achats de terres pour les réserves forestières de DuPage – Shaw Local

Robert Schillerstrom a commencé sa carrière politique en luttant pour préserver l’espace ouvert à Naperville pendant les années de boom des années 1980.

Un incontournable républicain dans le comté de DuPage, Schillerstrom fait écho à ce thème alors qu’il se présente à la présidence du conseil d’administration de la réserve forestière contre le démocrate sortant Daniel Hebreard.

Schillerstrom soutient que le district devrait intensifier ses efforts pour acquérir des terres.

Mais avec si peu de grandes parcelles ouvertes à DuPage, Hebreard soutient que le district a été limité dans le nombre de propriétés qu’il peut acheter. Les réserves forestières couvrent déjà 26 000 acres, soit environ 13 % des terres du comté.

Lors d’un forum du Daily Herald avant les élections du 8 novembre, Schillerstrom a déclaré que les électeurs devraient être invités à demander l’autorisation d’augmenter les propriétés de la réserve forestière. “Mon objectif serait différent de ce que fait actuellement le conseil d’administration”, a-t-il déclaré. “Je pense qu’ils sont plus concentrés sur les briques et le mortier que sur l’environnement naturel.”

Le district a émis 41,5 millions de dollars d’obligations l’année dernière pour financer une refonte complète du Willowbrook Wildlife Center à Glen Ellyn, des rénovations du Mayslake Peabody Estate à Oak Brook et d’autres projets décrits dans un plan directeur adopté en 2019.

Hebreard a vanté le plan directeur quinquennal, le qualifiant de “liste très ambitieuse de projets et d’initiatives” bipartite. Le district « a si bien chronométré le marché » qu’il a obtenu un taux d’intérêt de 1,3 % sur l’emprunt obligataire.

“Nous avons des fonds, et nous sommes capables de le faire sans augmenter les impôts, nous en sommes donc extrêmement fiers”, a déclaré Hebreard.

Les problèmes d’espace ouvert sont depuis longtemps un incontournable de la campagne de Schillerstrom. Il a fait pression pour obtenir des terres pour les parcs et les sentiers en tant que commissaire du district du parc de Naperville il y a des décennies. Lorsqu’il dirigeait la Conservation Foundation, Schillerstrom a soutenu une demande de 75 millions de dollars approuvée par les électeurs en 1997 pour acheter un espace ouvert dans tout le comté.

L’avocat de Naperville a poursuivi trois mandats en tant que président du conseil de comté et une brève campagne au poste de gouverneur. Il est maintenant administrateur du Morton Arboretum à Lisle.

« Les gros colis ne sont plus vraiment disponibles. Ils ont tous été développés », a déclaré Schillerstrom. “Mais nous avons besoin de terres pour relier nos réserves forestières, nous avons donc des couloirs pour les animaux, afin que nous puissions construire des sentiers et certainement monter et descendre nos rivières.”

La campagne de Schillerstrom a critiqué l’émission d’obligations de 41,5 millions de dollars qui, selon elle, est venue sans “aucun type de plan d’acquisition de terres”.

Les responsables du district ont reconnu qu’un plan d’acquisition de terres n’avait «pas commencé» lors d’une mise à jour de la commission de la préservation des forêts en mai.

“Je pense que le plan directeur qu’ils ont est erroné”, a déclaré Schillerstrom. “Il a l’acquisition de terres comme activité secondaire.”

Hebreard a rétorqué que le district serait en mesure d’utiliser le produit de l’obligation pour acquérir un terrain s’il devenait disponible. Au cours de son mandat, le district a ajouté environ 55 acres, les enregistrements montrent.

“Nous continuons à rechercher agressivement des achats de terres”, a-t-il déclaré. « Il y a eu des moments où je n’ai pas le soutien. Et donc nous en avons peut-être déjà eu plus, mais je suis fier de dire que nous continuons d’examiner l’acquisition de terres, que nous le faisons intelligemment et judicieusement. Nous n’avons pas besoin de 10 acres au hasard ici et de 10 acres au hasard là-bas.

Hebreard a commencé à travailler pour le district en tant que garde forestier en 2005. Il a été élu président pour la première fois en 2018 et s’est engagé à se concentrer sur les zones récréatives et naturelles existantes.

“Nous devrions nous concentrer sur le fait de faire de ce que nous avons actuellement le meilleur que nous puissions offrir et ne pas toujours chercher à en ajouter plus”, a déclaré Hebreard il y a quatre ans.

Il a souligné un projet de restauration de l’habitat de 550 acres pour éliminer les arbres et arbustes envahissants dans la réserve forestière de Herrick Lake près de Wheaton. Dans le cadre d’un projet de 29,2 millions de dollars à Willowbrook, le district ira “zéro net” dans le développement d’une nouvelle clinique de la faune, ce qui signifie qu’il est destiné à produire autant d’énergie qu’il en consomme.

“Nous espérons qu’environ un tiers de ce prix de 30 millions de dollars proviendra de l’argent des partenaires, de dons fédéraux, étatiques et privés”, a déclaré Hebreard.

Construite il y a 40 ans, la clinique existante a été submergée par les admissions d’animaux sauvages blessés et orphelins, a-t-il déclaré.

“Je ne vais pas m’asseoir et vous dire que ce n’est pas important d’améliorer nos installations”, a déclaré Hebreard. “Et j’ai donc agi, et ce projet avance. “

