Le service de streaming HBO Max est enfin arrivé. Il y a eu beaucoup de battage médiatique à propos de cette plate-forme de streaming, avec le fait qu’elle abrite le nouveau Friends Reunion Special et la prochaine sortie de la Justice League Snyder Cut.

La demande pour ce service de streaming vient de devenir beaucoup plus intense, car Warner Bros.a annoncé que l’ensemble de son calendrier de films 2021 sortira sur HBO Max en même temps que les cinémas en raison de la pandémie en cours.

Cela signifie que si vous avez accès à HBO Max et que vous souhaitez regarder des films comme Dune, The Matrix 4, The Suicide Squad et Godzilla Vs. Kong, vous pouvez le faire directement dans le confort de votre foyer.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les pays du monde où HBO Max est lancé, continuez à lire. Nous avons également des rafles des meilleurs spectacles à venir sur HBO Max, ainsi qu’une comparaison entre HBO Max, HBO Now et HBO Go. Vous pouvez également consulter notre comparaison des meilleurs services de streaming TV.

Où HBO Max est-il disponible actuellement?

Pour l’instant, HBO Max n’est disponible qu’aux États-Unis.

Si vous n’êtes pas en Amérique, ne désespérez pas – des plans d’expansion internationale sont en préparation. Et à défaut, il existe encore des moyens de regarder le service de streaming en dehors des États-Unis en utilisant un VPN tel que NordVPN ou ExpressVPN. Consultez notre guide sur la façon de regarder HBO Max au Royaume-Uni pour obtenir des instructions complètes.

HBO Max viendra-t-il dans d’autres pays?

Finalement, oui. WarnerMedia a annoncé que HBO Max viendrait en Amérique latine et dans certaines régions d’Europe où les réseaux HBO opèrent déjà au second semestre 2021. Cela comprend actuellement la Hongrie, la Pologne et la Roumanie.

Le Royaume-Uni ne relève malheureusement pas de ce parapluie car les émissions de HBO sont diffusées via Sky, il est donc probable que la Grande-Bretagne devra attendre un peu plus longtemps que certains autres pays européens pour la plate-forme de streaming HBO Max.

Cependant, cela ne signifie pas que le contenu de HBO Max ne sera pas syndiqué via d’autres fournisseurs de télévision tiers.

Où puis-je regarder du contenu HBO Max?

Au Royaume-Uni et dans certains pays d’Europe (dont l’Espagne, l’Allemagne et l’Italie), Sky a actuellement conclu un accord pour syndiquer certaines émissions de HBO. Le contrat actuel permet la diffusion d’émissions coproduites par HBO Max et Sky Studios. Il n’a été fait aucune mention de Sky ayant les droits sur tous les nouveaux films Warner Bros sortant en 2021 – mais si cela change, nous mettrons à jour cet article.

Les téléspectateurs britanniques peuvent également rattraper ce contenu sur Now TV pour un contrat plus flexible. En outre, les produits de base de HBO Max tels que Friends et The Fresh Prince of Bel Air peuvent actuellement être visionnés sur Netflix UK.

Au Canada, Bell Média héberge des émissions de HBO sur sa plateforme de diffusion en continu Crave, ainsi que d’autres chaînes de télévision payante. Le dernier renouvellement a donné à la société le droit de montrer des programmes scénarisés commandés par HBO Max et produits par Warner Bros, mais cet accord n’inclut aucune série produite par des studios tiers.

L’Australie diffuse du contenu WarnerMedia sur Foxtel, qui crée actuellement une toute nouvelle plate-forme de streaming sous le nom de code «Project Ares». Selon certaines rumeurs, ce service hébergerait une partie du contenu plus large de HBO Max, tel que la bibliothèque Cartoon Network, mais la plupart des détails sont actuellement secrets.