Où habiter quand on ne trouve pas de logement abordable ? Pour cette femme – c’est son SUV

Courtney Dahoy, 34 ans, est retournée à Calgary cet été pour le travail, après une courte période passée à Camrose.

Jusqu’à présent, dit-elle, le travail se passe bien. Mais au milieu du marché locatif serré de Calgary, la recherche d’un logement ne l’est pas.

“Avant, vous pouviez trouver une salle à louer pour environ 600 $, 500 $”, a déclaré Dahoy, un artiste qui travaillait de jour dans l’organisation et le démontage d’événements.

De nos jours, dit-elle, le taux en vigueur semble être de 800 $ ou 900 $ – et parfois, il n’y a rien du tout.

“C’est parfois un peu décourageant.”

Dahoy est convaincue qu’elle trouvera quelque chose tôt ou tard. Mais sans meilleure option devant elle, elle vit maintenant de son SUV.

“J’ai déjà campé – donc c’est juste un espace de camp plus petit et plus de vie en ville”, a déclaré Dahoy.

Ce n’est pas une situation parfaite, dit-elle, mais ce n’est pas si mal. Grâce à un mélange de recherches sur Internet et d’essais et d’erreurs, elle a trouvé des parkings dans toute la ville qui sont conviviaux pour les voyageurs et les personnes vivant hors de leur voiture.

De plus, dit-elle, elle n’est pas la seule là-bas.

“C’est presque comme une tendance ces jours-ci”, a-t-elle déclaré.

Est-ce courant ?

Chaz Smith est le fondateur de l’équipe de sensibilisation des sans-abri Be The Change YYC à but non lucratif. (Julie Debeljak/CBC)

C’est une tendance difficile à chiffrer. Les données ne sont pas suivies sur le nombre de personnes à Calgary qui n’ont pas d’adresse fixe et qui surfent plutôt sur leur canapé, dorment dans leur voiture ou trouvent d’autres arrangements temporaires.

Mais des preuves anecdotiques suggèrent que leur nombre pourrait augmenter.

Le YWCA a déclaré à CBC Calgary que son équipe de sensibilisation avait remarqué que de plus en plus de victimes de violence domestique restaient dans leur véhicule parce qu’il n’y avait pas assez de locations abordables.

Chaz Smith, de l’organisation de proximité BeTheChangeYYC, a déclaré qu’il était lui aussi au courant des personnes dans cette situation.

Et Trystan Taylor, un employé d’un terrain de camping de Calgary, a déclaré que le nombre de personnes essayant de vivre au terrain de camping – plutôt que d’y rester à des fins récréatives – a été multiplié par trois par rapport aux saisons précédentes.

Jeannette Waegemakers Schiff, professeure en travail social à l’Université de Calgary, a déclaré que cela n’était pas surprenant. Elle a déclaré que le sans-abrisme avait augmenté pendant la pandémie et avait été aggravé par l’inflation.

“La majorité des personnes sans abri ou en situation de précarité en matière de logement sont en fait des personnes qui ne séjournent pas dans des refuges”, a-t-elle déclaré.

Dahoy profite d’un moment de calme en regardant le soleil se coucher sur la rivière. (Paula Duhatschek/CBC)

“Ce sont les gens qui surfent sur les canapés, ils dorment dans leurs voitures, ils dorment dans des tentes pendant l’été.”

Waegemakers Schiff a déclaré qu’il n’était pas nécessaire qu’il en soit ainsi.

“Il faut qu’il y ait la volonté politique de dire que le logement devient une responsabilité sociale et pas seulement un privilège.”

Rester positif

Quant au mot “sans-abri”, Dahoy ne pense pas qu’il la décrive. Tant qu’elle a son véhicule, elle a un toit au-dessus de sa tête et une protection contre les éléments.

Le travail et la recherche d’une location l’occupent pendant la journée. Tim Hortons et McDonald’s sont des repaires fréquents, a-t-elle dit, en raison du Wi-Fi gratuit.

La nuit, elle reste vigilante et garde un pare-soleil pour plus d’intimité et de sécurité. Et tandis que la plupart des gens dans les parkings restent entre eux, elle a dit qu’il y avait un certain réconfort à savoir qu’elle n’était pas seule.

“Vous voyez les mêmes gens autour et ils ont l’air d’être des gens décents”, a-t-elle déclaré.

Dahoy s’inquiète de l’hiver à venir. Pourtant, elle croit qu’il faut rester positif et, quand tout le reste échoue, se tourne vers la musique pour trouver l’inspiration.

“Tu ne briseras pas mon âme — Beyoncé — cette chanson se répète à peu près dans ma tête si je me retrouve à déprimer”, a-t-elle déclaré.