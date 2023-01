Où Georgia-TCU se classe-t-il parmi les plus grandes éruptions de matchs de championnat national?

La Géorgie a fléchi lundi soir. Il n’y a aucun doute quant à savoir quelle équipe était la meilleure du pays en 2022, et il y avait encore moins de doute quant à quelle équipe était la meilleure au SoFi Stadium lors du match de championnat national.

Mais où la déroute 65-7 des Dawgs contre TCU se classe-t-elle sur la liste des plus grands battements du jeu pour le titre BCS / CFP?

Feuilletons les livres d’histoire et trouvons la réponse.

1. 2022 : Géorgie 65, TCU 7

La Géorgie était le plus grand favori de cette liste avec 13 points, et elle a établi une nouvelle norme pour la domination des matchs de championnat national. Après s’être faufilé dans le match pour le titre avec une victoire spectaculaire contre Ohio State dans le Peach Bowl, il a éliminé tout drame lors de la finale. Les Bulldogs ont forcé trois revirements en première mi-temps et menaient 38-7 à la mi-temps avant de remporter une victoire de 58 points – la plus grande marge de victoire jamais vue contre une équipe classée dans le top quatre AP – tout en devançant les Horned Frogs 589 à 188. Stetson Bennett a lancé quatre passes de touché et en a couru deux autres alors que la Géorgie a remporté son deuxième titre national consécutif après avoir passé quatre décennies sans un.

2. 2004 : USC 55, Oklahoma 19

Peu importe ce que vous disent les règles de la NCAA, ce match a eu lieu et a couronné la seule saison sans défaite de Pete Carroll à l’USC. Quatre des cinq meilleurs votants lors du scrutin pour le trophée Heisman étaient sur le terrain et l’USC n’a été favorisé que par trois entrant dans le match. Les Trojans menaient 14-7 après le premier quart mais ont devancé les Sooners 24-3 au deuxième sur le chemin d’une avance de 38-10 à la mi-temps qui est finalement passée à 55-10. C’était l’étalon-or de la domination avec le titre national en jeu à l’ère moderne, jusqu’à lundi. Matt Leinart a terminé avec cinq passes de touché pour apaiser toute dissension après avoir remporté le trophée Heisman.



L’USC a connu la plus grande éruption du match pour le titre BCS / CFP jusqu’à lundi. (Doug Pensinger / Getty Images)

Certains disent qu’Eddie Lacy traîne encore aujourd’hui les plaqueurs de Notre Dame. Le Crimson Tide, favori à 10 points, a pris une avance de 28-0 à la mi-temps. Cet avantage s’est étendu à 42-7, et Lacy (140 verges au sol) a ouvert la voie aux côtés de TJ Yeldon (108 verges). C’était la quintessence de la victoire de l’Alabama dans la première moitié de l’ère Nick Saban, avec un jeu de course physique et battant et une défense suffocante. La légende raconte que Saban regarde ce jeu alors qu’il s’endort chaque nuit.

4. 2001 : Miami 37, Nebraska 14

Lors de la première saison de Larry Coker, Miami a embarrassé le Nebraska en tant que favori de 8,5 points. Les Hurricanes menaient 34-0 à la mi-temps, avec des touchés des futures stars de la NFL Jeremy Shockey, Andre Johnson et Clinton Portis, et ont levé le pied dans le Rose Bowl contre une équipe du Nebraska qui a également été soufflée lors de sa finale de la saison régulière. contre Colorado.

5. 2018 : Clemson 44, Alabama 16

Clemson, croyez-le ou non, était presque un outsider de touché avant de lâcher le marteau sur l’Alabama lors de la dernière de leurs trois rencontres avec le titre national en jeu en quatre saisons. L’Alabama a lancé un panier pour prendre une avance de 16-14 au début du deuxième quart, mais n’a pas marqué à nouveau alors que Clemson a arraché les 30 derniers points du match. La passe de touché de 74 verges de Trevor Lawrence à Justyn Ross a été l’image durable du match, et il a terminé avec 347 verges par la passe et trois touchés avant de devenir le choix n ° 1 du repêchage de la NFL 2021.

6. 2006 : Floride 41, État de l’Ohio 14

Ted Ginn Jr. a renvoyé le coup de pied d’ouverture pour un touché, et les Buckeyes, qui sont entrés en tant que favoris du touché, semblaient menacer de s’enfuir tôt. Urban Meyer, Percy Harvin et le monstre à deux têtes de Florida au quart-arrière – Chris Leak et un gars nommé Tim Tebow – avaient d’autres idées. Les Gators se sont ralliés pour une avance de 34-14 à la mi-temps et Tebow a ajouté un touché au quatrième quart pour les seuls points du match en deuxième mi-temps. La Floride a battu Ohio State 370 à 82, et le vainqueur du trophée Heisman, Troy Smith, n’a complété que 4 passes sur 14 pour 35 verges et une interception.

7. 2020 : Alabama 52, État de l’Ohio 24

Le vainqueur de Heisman, DeVonta Smith, a fait un spectacle, captant 12 passes pour 215 verges et trois touchés avant de repartir avec une blessure alors que le Crimson Tide – favori de 9,5 points entrant dans le match – ne laissait aucun doute. Après que les équipes se soient battues pour une égalité 7-7 au premier quart, Smith a capté ses trois touchés au deuxième quart pour donner au Crimson Tide une avance de 35-17 à la mi-temps. L’État de l’Ohio a obtenu moins de 14 points au troisième quart, mais l’Alabama a marqué les 10 derniers points du match. L’Alabama avait 621 verges au total contre 341 pour l’État de l’Ohio.

(Photo du haut de Ladd McConkey : Ezra Shaw / Getty Images)