Où garder votre argent dans un contexte d’inflation élevée et de taux d’intérêt en hausse

“Il semble que cette année pourrait être un peu délicate”, a déclaré Ken Tumin, fondateur et rédacteur en chef de DepositAccounts.com, un site Web qui suit les options d’épargne les plus compétitives.

Les investisseurs ont de nombreuses options lorsqu’ils épargnent pour des objectifs à court terme, et ces choix sont devenus plus compliqués dans un contexte d’inflation élevée et de taux d’intérêt en hausse.

Il a averti les épargnants d’être “vraiment prudents” avec les sociétés de technologie financière qui s’associent à des banques pour des comptes chèques et d’épargne et d’autres produits en espèces. “Vous devriez vous adresser directement aux banques assurées par la FDIC, plutôt que par l’intermédiaire de fintechs”, a déclaré Tumin.

Alors que Tumin s’attend à ce que les intérêts des comptes d’épargne augmentent, ces taux pourraient ne pas correspondre aux CD à un an, qui ont suivi de plus près la Fed et offraient une moyenne de 4,81 % au 4 janvier, selon DepositAccounts.

“Ceux-ci sont devenus très populaires parmi nos clients car les taux ont monté en flèche”, a déclaré le planificateur financier agréé Eric Roberge, fondateur de Beyond Your Hammock à Boston. “Cela en fait d’excellentes considérations pour les investisseurs à court terme.”

Les obligations I génèrent des intérêts mensuels en deux parties : un taux fixe, qui peut changer tous les six mois pour les nouveaux achats mais reste le même après l’achat, et un taux variable, qui change tous les six mois en fonction de l’inflation.

Bien que le taux annuel actuel de 6,89 % puisse être attrayant, le rendement pourrait changer en mai, sur la base de six mois de données sur l’inflation. Étant donné que vous ne pouvez pas accéder à l’argent pendant un an, il est possible de bloquer un taux inférieur après les six premiers mois.

Pourtant, si vous avez besoin de votre argent dans un à cinq ans, cela pourrait être un choix à considérer, a déclaré Roberge.