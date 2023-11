Où finit la guerre ?

Cet article a été initialement publié dans Foreign Policy, le magazine de politique et d’idées mondiales, le 3 novembre. Le bilan des morts a été mis à jour. Pour des informations, des analyses d’experts et des informations générales sur le conflit, lisez les FP dernière couverture de la guerre Israël-Hamas.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a mis en garde contre une « longue guerre » dans un discours enregistré mardi alors que les avions de guerre du pays continuent de pilonner la bande de Gaza densément peuplée. Dans les semaines qui ont suivi le déchaînement du Hamas qui a fait plus de 1 400 morts parmi les Israéliens, les hauts responsables du pays ont maintenu leur intention d’effacer le Hamas « de la surface de la Terre ».

Après 16 ans au pouvoir, le Hamas est profondément ancré dans la bande de Gaza. Les experts régionaux ont mis en doute la capacité d’Israël à déloger le groupe militant dans son intégralité. Même si Israël parvenait à renverser le Hamas, il laisserait dans son sillage un vide politique et politique ainsi qu’une crise humanitaire aux proportions impensables. Déjà, plus de 10 000 personnes ont été tués à Gaza, selon le ministère local de la Santé, dirigé par le Hamas, mais dont le nombre est historiquement élevé. fiable. Parmi les morts figurent plus de 3.700 enfants, selon le Les Nations Unies.

Mais que se passe-t-il après la guerre ? Les responsables israéliens ont peu parlé de leurs projets concernant l’enclave et ses 2,1 millions d’habitants. À cet égard, ils ont comparaisons évoquées à la manière dont les États-Unis sont intervenus en Irak et en Afghanistan.

Police étrangère s’est entretenu avec près d’une douzaine de diplomates et responsables du renseignement américains et israéliens, actuels et anciens, d’universitaires palestiniens et d’experts régionaux sur l’avenir de Gaza. Tous ont exprimé une profonde incertitude, mais à cause des obstacles politiques, sécuritaires et diplomatiques, un ensemble de sombres scénarios commencent à émerger, presque par un processus d’élimination.

« Il n’y a pas d’options fantastiques ici. Vous êtes dans la zone de ce que j’appellerais, pour le dire gentiment, des options sous-optimales », a déclaré David Makovsky, qui était conseiller principal de l’envoyé spécial pour les négociations israélo-palestiniennes au Département d’État américain.

Israël peut-il réellement détruire le Hamas ?

Les projections sur ce qui va arriver à Gaza commencent sombrement et empirent à partir de là. Une invasion terrestre de l’enclave, un bosquet d’immeubles de grande hauteur densément peuplés, a été comparée à la bataille contre l’État islamique à Mossoul, en Irak, en 2016, qui a vu l’une des guerres urbaines les plus punitives au monde depuis la Seconde Guerre mondiale.

Sauf à Gaza, cela pourrait être pire. Le Hamas a eu des années pour consolider ses positions dans des centaines de kilomètres de tunnels enfouis sous terre. Le groupe militant est connu pour avoir établi des positions à proximité d’écoles, d’hôpitaux et de mosquées, ce qui complique encore davantage les choses pour les cibles israéliennes. Déjà, la férocité de la campagne de bombardements d’Israël a dépassé les séries de frappes aériennes les plus intenses utilisées dans la bataille de Mossoul de la coalition menée par les États-Unis.

« Presque par définition, l’objectif militaire israélien ne peut être atteint qu’en rasant des parties importantes de Gaza », a déclaré Frank Lowenstein, ancien envoyé spécial pour les négociations israélo-palestiniennes du département d’État américain.

L’armée israélienne a appelé à plusieurs reprises un million de personnes à évacuer le nord de Gaza, avertissant que quiconque resterait serait considéré comme un « complice » du Hamas. Il reste quelque 350 000 civils, selon les estimations israéliennes. Certains sont trop vieux ou malades pour être déplacés ; d’autres craignent de ne jamais pouvoir revenir. Ceux qui ont fui vers le sud subissent toujours les bombardements alors que les frappes aériennes israéliennes frappent toute la bande de Gaza.

Les responsables israéliens se sont fixé pour objectif d’éradiquer toute trace du Hamas, « non seulement en décapitant le Hamas sur le plan tactique, mais aussi en écrasant sa capacité à disposer de capacités militaires ou juridictionnelles de gouvernement à Gaza », qu’ils fassent ou non partie de la branche militaire du groupe. , a déclaré un haut diplomate israélien qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat mais n’a pas été autorisé à s’exprimer officiellement en raison du protocole du ministère des Affaires étrangères. « Il n’y a pas de différenciation. S’ils sont le Hamas, ils sont le Hamas », a déclaré le diplomate.

Au-delà du terrain militaire difficile, les experts se demandent si Israël peut même éradiquer le Hamas dans son intégralité. En plus de la branche militaire du groupe, des dizaines de milliers de membres du Hamas et certains bureaucrates de l’Autorité palestinienne gèrent des écoles, des hôpitaux et un système judiciaire ad hoc.

« Nous parlons désormais d’environ 60 000 personnes », a déclaré Khalil Shikaki, directeur du Centre palestinien de recherche sur les politiques et les enquêtes. « Ils dirigent des classes et des écoles, [and they are] les médecins, les infirmières et les personnes travaillant dans les services sociaux, les personnes fournissant l’eau et l’électricité. Pourquoi Israël s’en prendrait-il à ces gens ? dit Shikaki.

Et puis il y a le défi du Hamas en tant qu’idée. Fondé à la fin des années 1980 avec un engagement en faveur de la résistance armée et de l’anéantissement d’Israël, le Hamas est la deuxième entité politique palestinienne. « C’est l’incarnation organisationnelle d’une idée », a déclaré Aaron David Miller, un ancien haut responsable du Département d’État américain qui a travaillé sur les négociations de paix au Moyen-Orient.

Alors que le nombre de morts augmente et que les souffrances humanitaires augmentent dans les complexes de Gaza, il existe une forte chance que la quête actuelle de sécurité d’Israël puisse semer les graines d’une insécurité future. « Je n’arrive même pas à comprendre les implications humanitaires et même sécuritaires à long terme », a déclaré Khaled Elgindy, directeur du programme de l’Institut du Moyen-Orient sur la Palestine et les affaires palestino-israéliennes.

« De la même manière que les Israéliens ont ce désir de vengeance, nous pouvons supposer que cette même impulsion humaine va être présente à une échelle beaucoup plus massive parmi les Palestiniens », a-t-il déclaré.

Le défi de la reconstruction

Alors que les législateurs israéliens de droite ont flotté Concernant l’idée d’annexer des parties de la bande de Gaza, où Israël a démantelé ses colonies en 2005, de hauts responsables ont indiqué à plusieurs reprises qu’ils n’avaient aucune envie de réoccuper Gaza au lendemain de la guerre.

Il est difficile d’imaginer un scénario dans lequel Tsahal ne maintiendrait pas au moins une présence à court terme sur le terrain pour empêcher les derniers vestiges du Hamas de se reconstituer, ainsi que pour stabiliser la situation immédiate. Les dirigeants militaires israéliens préparent déjà le terrain pour un scénario intérimaire dans lequel ils superviseraient la sécurité et la vie civile dans la bande de Gaza et envisagent déjà de transférer le personnel du Coordonnateur des activités gouvernementales dans les territoires, une unité militaire qui s’occupe des questions civiles dans la bande de Gaza. Cisjordanie, à des rôles temporaires à Gaza, selon un rapport dans le journal israélien Haaretz.

Au lendemain d’une opération militaire israélienne, les besoins humanitaires et de reconstruction seront gargantuesques. Les hôpitaux et les morgues sont déjà débordés. Les réserves de carburant, nécessaires au fonctionnement des générateurs des hôpitaux et des usines d’assainissement de l’eau, diminuent déjà après trois semaines de siège israélien.

À un peu plus long terme, les experts évoquent une éventuelle coalition d’États arabes – potentiellement signataires des accords d’Abraham, avec lesquels Israël estime pouvoir travailler – qui pourrait servir de force intérimaire pour combler le vide en matière de sécurité et de gouvernance à Gaza, avec le soutien de les États-Unis, l’Union européenne et les Nations Unies.

« Je vois des soldats égyptiens, jordaniens et saoudiens avec la communauté internationale contrôler la région pendant une phase intérimaire, et une énorme somme d’argent viendra de la région. [United Arab] Émirats arabes unis et les Saoudiens afin de reconstruire », a déclaré Ami Ayalon, ancien chef de l’agence de renseignement intérieure israélienne, le Shin Bet. Mais plus la campagne israélienne à Gaza sera longue et sanglante, plus il deviendra difficile d’obtenir la coopération des États arabes.

Il y a ensuite le défi monumental de la reconstruction, dont le coût s’élèvera probablement à plusieurs milliards de dollars. Au milieu des flambées périodiques d’hostilités entre Israël et le Hamas au cours de la dernière décennie, Gaza est dans un état de reconstruction presque constant. Les efforts visant à reconstruire les maisons et les infrastructures détruites par la guerre ont été paralysés par les promesses non tenues des donateurs et par les mécanismes de contrôle compliqués mis en place pour empêcher les matériaux de construction de tomber entre les mains du Hamas.

« La reconstruction est cruciale », a déclaré Makovsky, l’ancien conseiller du Département d’État américain. “Il faut au moins produire rapidement un potentiel de progrès.”

La politique après le Hamas

Plus on regarde loin, plus l’avenir de Gaza devient sombre. Si le Hamas est démis de ses fonctions après avoir dirigé la bande de Gaza depuis 2007, le candidat le plus évident pour combler le vide serait l’Autorité palestinienne, qui gère la Cisjordanie. L’Autorité palestinienne a été créée à la suite du processus de paix d’Oslo au milieu des années 1990, dans l’espoir de jeter les bases d’un futur État palestinien.

Mais ce n’est pas le meilleur des cas.

Il y a d’abord l’optique. L’AP a été chassée de Gaza par le Hamas en 2007 et il est peu probable qu’elle adhère à l’idée d’y revenir à la suite d’une campagne militaire israélienne punitive visant à renverser son rival. « Ils ne veulent pas être perçus comme arrivant à bord d’un char israélien et prenant le contrôle de la bande de Gaza », a déclaré Zaha Hassan, chercheuse au Carnegie Endowment for International Peace, dont les recherches portent sur la paix entre la Palestine et Israël.

Et puis se pose la question de la légitimité. L’AP n’a pas organisé d’élection présidentielle depuis 2005, lorsque Mahmoud Abbas, aujourd’hui âgé de 87 ans, a été élu pour la première fois. Une écrasante majorité de Palestiniens considèrent l’AP comme corrompue et inefficace, tandis que sa coopération en matière de sécurité avec Israël en Cisjordanie est considérée avec une profonde suspicion alors que les colons israéliens continuent de grignoter les terres palestiniennes.

Vient ensuite le…