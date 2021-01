Amazon a proposé lors du premier jour de Joe Biden en tant que président d’aider à accélérer le déploiement aux États-Unis des vaccinations Covid-19, amenant les observateurs à se demander pourquoi le plus grand détaillant du monde n’a pas fait un pas avant que Donald Trump ne quitte la Maison Blanche.

« Amazon est prêt à vous aider à atteindre votre objectif de vacciner 100 millions d’Américains au cours des 100 premiers jours de votre administration. » Dave Clark, PDG de l’unité de consommation d’Amazon, a déclaré mercredi dans une lettre à Biden.

Notre échelle nous permet d’avoir un impact significatif immédiatement dans la lutte contre Covid-19, et nous sommes prêts à vous aider dans cet effort.

Alors que de nombreux Américains ont applaudi l’offre, connaissant les prouesses d’Amazon en tant que leader mondial de la distribution, le timing a semblé angoissant pour certains après avoir vu les décès de Covid-19 américains passer au-dessus de 4000 par jour plus tôt ce mois-ci. Le nombre de morts accumulés dans le pays à cause du virus a dépassé les 400000 mardi.

NOUVEAU @NBCNews: Amazon a étendu l’offre au président Joe Biden pour aider à la distribution nationale du vaccin Covid. Dans une lettre à @POTUS, Déclare Dave Clark, PDG d’Amazon Consumer "Amazon est prêt à vous aider… »https://t.co/1DZ7apVy4H pic.twitter.com/DPoGi9yT4G – Dylan Byers (@DylanByers) 20 janvier 2021

Le PDG de Trump et d’Amazon, Jeff Bezos, se disputent depuis au moins 2015, et les donateurs politiques d’Amazon préfèrent largement les démocrates aux républicains. Tout comme la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, a bloqué la législation de secours de Covid-19 pour éviter de laisser Trump paraître bien – et tout comme Pfizer a été accusé d’avoir retardé l’annonce des résultats positifs de son essai de vaccin jusqu’à ce que Trump ait perdu les élections du 3 novembre – Amazon a peut-être eu des problèmes politiques raisons de chronométrer son offre à l’inauguration de Biden, ont suggéré les utilisateurs des médias sociaux.

«C’est bon de savoir que vous vous souciez plus de votre agenda politique que [the] la vie des Américains », un utilisateur Twitter m’a dit. «Où étiez-vous il y a un mois?» Un autre intervenant est d’accord: «Amazon propose désormais à China Joe de l’aider à faire sortir le vaccin en Amérique. Donc, en d’autres termes, Amazon a choisi de laisser les Américains mourir au lieu de le faire sous l’administration Trump. Ceux qui sont morts pendant qu’Amazon retenait son aide étaient «Juste des dommages collatéraux à gauche», dit encore un autre observateur.

Amazon propose maintenant de l’aide à China Joe pour faire sortir le vaccin en Amérique. Donc, en d’autres termes, Amazon a choisi de laisser les Américains mourir au lieu de le faire pendant l’administration Trump. – 🚂🇺🇸TheRealJaxon🇺🇸🚂 (@wolffshadow) 20 janvier 2021

On ne peut pas faire crédit à Trump. Et ces personnes décédées qui auraient pu se faire vacciner plus tôt si Amazon s’était porté volontaire plus tôt … ce ne sont que des dommages collatéraux à gauche. – Col en cuir (@Leatherneck) 20 janvier 2021

L’auteur et comédien Tim Young a déclaré qu’Amazon était resté silencieux pendant des semaines après le début des vaccinations américaines à la mi-décembre. «Parce que ‘Orange Man bad’ était plus important que de prendre soin de ses compatriotes américains.

Amazon a soudainement proposé d’aider l’administration Biden dans le déploiement du vaccin … parce que "Homme orange mauvais" était plus important que de prendre soin de ses compatriotes américains. – Tim Young (@TimRunsHisMouth) 20 janvier 2021

Un utilisateur de Twitter connu sous le nom de RBPundit a allégué qu’Amazon avait travaillé avec le groupe de travail de l’administration Trump sur la distribution de vaccins pour régler les détails de ses projets d’aide, puis a attendu l’inauguration de Biden pour annoncer son offre.

Alors … laissez-moi relier les points pour vous: Amazon travaillait avec le CDC / Task Force pour aider à la distribution de vaccins pendant l’administration Trump. Il s’est finalement terminé et était prêt à annoncer l’aide, mais ils ont attendu que Biden soit inauguré. Alors Biden pourrait s’en attribuer le mérite. – RBe (@RBPundit) 20 janvier 2021

Dans sa lettre à Biden, le détaillant en ligne a réitéré une demande de déplacer ses 800000 employés américains vers le haut de la liste des priorités en tant que premiers bénéficiaires de vaccins et a déclaré qu’il avait pris des dispositions avec un fournisseur de soins de santé pour administrer des vaccins à ces travailleurs sur place, du tout. de ses installations. «Nous nous engageons à soutenir les efforts de vaccination de votre administration alors que nous travaillons ensemble pour protéger nos employés et continuer à fournir des services essentiels pendant la pandémie,» Dit Clark.

Lors de sa campagne, Biden a mis en garde contre un « Hiver sombre » avec un taux horrible de décès de Covid-19, qu’il a imputé à Trump. Avec Biden maintenant installé en tant que président, l’offre d’Amazon d’accélérer le déploiement du vaccin peut ne faire partie que d’un changement de ton politique autour du virus.

«Tout à coup, Amazon propose ses installations pour le vaccin», l’animateur de podcast Brian Craig a tweeté. «Vous verrez Covid-19 disparaître presque du jour au lendemain. Regarde juste. »

Tout à coup @amazone propose leurs installations pour le vaccin … vous verrez #COVID-19[FEMININE disparaître presque du jour au lendemain … il suffit de regarder. #amazone #biden #vaccin – Brian Craig🇺🇸 (@BrianCraigShow) 20 janvier 2021

