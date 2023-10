« Où était tout le monde ? Israël a été pris au dépourvu par le Hamas et fait face à un défi périlleux | Nouvelles du monde

« Où étiez-vous ? Où étaient tout le monde ? » Ces questions étaient posées aux soldats sur une autoroute par un homme frappé par le chagrin.

Son frère n’avait plus qu’une semaine pour rejoindre l’armée, mais il a été tué aujourd’hui dans une fusillade avec le Hamas sur le sol israélien.

Le pays tout entier veut des réponses à ces questions. Où était l’armée lorsque les Israéliens en avaient le plus besoin, alors que le Hamas envahissait leurs villes et leurs maisons et faisait des ravages meurtriers ?

Il existe un sentiment d’impuissance, de perplexité et de peur parmi les Israéliens et c’est étonnant à constater. Quelque chose semble avoir fondamentalement changé.

Pour les Israéliens vivant dans l’un des quartiers les plus dangereux du monde, ils pouvaient compter sur deux choses.

Leurs militaires et leurs agences de renseignement. Les Israéliens ont toujours cru que leurs généraux et leurs maîtres-espions assureraient leur sécurité et, surtout, géreraient la menace du Hamas.

Il s’avère que c’était illusoire et complaisant, et le pays paie le prix d’un tel orgueil.

Des soldats israéliens inspectent les restes d'un poste de police à Sderot, dans le sud d'Israël.





« Jusqu'à 700 » Israéliens morts dans des attaques du Hamas

« Les terroristes sont dans ma chambre »

Le Hamas a toujours amélioré ses capacités avec l’aide de l’extérieur. Ce n’était qu’une question de temps avant qu’elle parvienne à un changement radical de capacité.

On ne sait pas encore exactement comment le Hamas a pu améliorer son jeu de manière aussi spectaculaire.

D’un point de vue moral, ils ont pénétré de nouvelles profondeurs, prenant en otages les personnes âgées, les infirmes, les femmes et les enfants et les exhibant dans des vidéos poignantes. Dans ce qui pourrait être le pire scandale de ces derniers jours, des informations font également état de 250 corps sur le site d’un festival de musique.

Des jeunes du monde entier dansaient pour célébrer la musique et la paix lorsque des combattants du Hamas sont apparus dans des jeeps, des motos et dans les airs en parapente et ont commencé le massacre. Certains ont été ramenés à Gaza, rejoignant de nombreux autres otages.

Explosions dans la ville de Gaza





Israël a été pris au dépourvu et jugé déficient. Elle voudra réaffirmer son pouvoir de dissuasion. Elle ne peut pas se permettre de ne pas le faire, mais elle se trouve confrontée à un défi périlleux.

S’attaquer au Hamas dans la bande de Gaza densément peuplée n’a jamais été simple.

Mais cette fois, il y a une complication supplémentaire. Le Hamas a pris en otage un grand nombre d’Israéliens. Ils seront répartis dans toute la bande de Gaza et serviront de boucliers humains. Il s’agit là d’un nouveau défi auquel Israël n’a jamais eu à faire face à une telle échelle auparavant.

Qu’est-ce que le Hamas métamorphosé réserve d’autre à son ennemi à Gaza et en Israël ? Combien de cellules de combattants du Hamas restent en liberté sur le sol israélien, comme celles qui ont tué le frère du jeune homme ?

Le Hamas semble plus ingénieux, mieux formé, mieux armé et bien meilleur en stratégie. Lorsque les chars israéliens et les troupes nouvellement mobilisées entreront dans Gaza, pourront-ils s’attendre à d’autres surprises ? L’équilibre de la puissance militaire semble avoir radicalement changé en un peu plus de 24 heures. Israël devra s’attaquer à ce problème. Est-ce qu’il a ce qu’il faut ?