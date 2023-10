Où était Micah Parsons lors de la défaite des Cowboys contre les 49ers ?

Où était Micah Parsons dimanche ? C’est ce que Passer sans baie veut savoir.

Après la défaite 42-10 des Cowboys de Dallas face aux 49ers de San Francisco au Levi Stadium, le Incontesté L’hôte avait des questions et des inquiétudes lundi concernant le manque de domination défensive de l’équipe désormais 3-2.

Les Cowboys ont eu une soirée difficile des deux côtés du terrain. En attaque, le quart Dak Prescott a été limogé trois fois et a réalisé une fiche de 14 sur 24 avec trois interceptions, mais cela n’a pas semblé surprendre Bayless.

« Je sais ce qu’il est, mais surtout ce qu’il n’est pas », a déclaré Bayless à propos de Prescott. « Je le dis année après année et maintenant j’en ai fini… avec Dak Prescott. »

« Ma plus grande préoccupation est Micah Parsons… il était introuvable. »

Les espoirs de Bayless étaient beaucoup plus grands quant à la performance de la défense de Dallas qui est entrée dans le match avec un taux de pression de 49% qui menait la NFL. Mais Parsons et son équipe n’avaient pas de réponse pour le quart des Niners Brock Purdy, qui a lancé quatre passes de touché (trois à George Kittle) et a récolté 252 verges par la passe.

« Je pensais que la course aux passes de Dallas était un peu meilleure que celle de San Francisco », a déclaré Bayless.

« Je pensais que parce que San Francisco a dû remplacer deux joueurs de ligne offensive l’année dernière… peut-être qu’ils sont légèrement vulnérables… peut-être que mon propre Micah, 11 ans du ciel, n’irait pas réellement au paradis – c’est comme s’il était parti la nuit dernière. «

La défense de Dallas a réussi à obtenir un sack sur ce qui semblait être un jeu cassé de la part des Niners, mais le niveau de chaleur sur l’ancien Cyclone n’était pas aussi chaud que Bayless l’aurait souhaité.

« Ma course aux passes n’a mis aucune pression sur un Brock Purdy qui reste assis là comme s’il jouait à la balle en douceur. Il continue simplement de lancer de petits arcs-en-ciel radar dans la zone comme s’il était un sorcier. Je n’ai jamais rien vu de tel auparavant. «

Le co-animateur incontesté et ancien demi de coin des 49ers, Richard Sherman, était plus que ravi de la victoire et portait même un costume rouge des 49ers dans l’émission.

« Et ces Niners ! » S’exclama Sherman à Bayless avec un immense sourire.

« Je te l’ai dit [Skip] … chaque niveau de défense, chaque niveau d’attaque était meilleur… c’était la différence entre les 49ers de San Francisco et les Cowboys de Dallas. L’un est un véritable concurrent ; on est un prétendant.

Les 49ers affronteront les Browns de Cleveland le dimanche 15 octobre dans l’Ohio.

« Je suis sûr que nous [the Cowboys] Je ne peux pas jouer pire qu’hier soir », a conclu Bayless. « Les 49ers ont atteint leur maximum hier soir. Nous avons merdé. Ils ont joué virtuellement le meilleur match possible. »