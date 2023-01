‘Où était l’humanité?’ demande à la mère de l’homme de Memphis tué

Tire Nichols est décédé le 10 janvier après avoir été agressé par cinq policiers lors d’un contrôle routier.

Décrivant l’étendue de ses blessures, la mère de Nichols a déclaré que la tête de son fils était enflée comme une pastèque.

Les policiers ont été accusé de meurtre au deuxième degré.

La police de Memphis a tellement battu Tire Nichols que sa tête était enflée “comme une pastèque” et que son cou était cassé, a déclaré vendredi la mère de l’homme noir de 29 ans alors que la ville se préparait à d’éventuelles violences à la suite de sa mort.

RowVaughn Wells a déclaré à CNN dans une interview qu’elle savait que son fils était mort lorsqu’elle et son mari se sont précipités à l’hôpital après avoir été battu par cinq policiers lors d’un contrôle routier le 7 janvier.

“Quand mon mari et moi sommes arrivés à l’hôpital et que j’ai vu mon fils, il était déjà parti. Ils l’avaient réduit en bouillie, il avait des ecchymoses partout sur lui”, a déclaré Wells en larmes.

“Sa tête était enflée comme une pastèque. Son cou éclatait à cause de l’enflure. Ils lui ont cassé le cou”, a-t-elle déclaré.

“Où était l’humanité ? Ils ont battu mon fils comme une pinata”, a-t-elle dit en faisant référence à un récipient que les enfants frappaient lors de fêtes pour libérer des bonbons.

“Ils ont battu mon fils à mort.”

Nichols a été arrêté pour ce que le département de police de Memphis a qualifié de conduite imprudente.

Après une course-poursuite, “la police l’a brutalisé au point d’être méconnaissable”, ont déclaré les avocats de la famille Ben Crump et Antonio Romanucci dans un communiqué.

Nichols est décédé des suites de ses blessures trois jours plus tard.

L’affaire a fait craindre des violences à travers le pays au milieu d’une colère bouillonnante face aux mauvais traitements infligés par la police aux Afro-Américains.

Assise sur un canapé avec son mari, le beau-père de Nichols, et Crump, un éminent avocat des droits civiques, Wells a déclaré qu’elle n’avait pas vu la vidéo de l’incident qui devrait être publiée par la police vendredi soir, mais a déclaré qu’elle comprenait que c’était “horrible”. .”

Plus tôt dans la semaine, elle a déclaré que son fils ne se droguait pas et ne portait pas d’armes à feu et que l’arrêt de police était proche de leur domicile.

Elle a dit à CNN que son fils, bien que grand, ne pesait que 150 livres (68 kilogrammes) et a demandé pourquoi cinq officiers plus lourds avaient besoin de le battre.

Elle a dit qu’elle était d’accord avec le fait que les officiers soient accusés de meurtre au deuxième degré plutôt que de meurtre au premier degré plus sévère.

“Les accusations qui ont été portées contre ces officiers sont de bonnes accusations. Ce sont les accusations qui, je pense, resteront.

“Ils ont fait honte à leurs propres familles. Ils ont fait honte à la communauté noire”, a-t-elle déclaré.

“Je suis vraiment désolé pour eux. Parce qu’ils n’avaient pas à faire ça.”