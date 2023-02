Où était le tremblement de terre en Turquie?

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualité

Plus de 500 personnes auraient été tuées et des dizaines piégées sous des débris après qu’un puissant séisme de magnitude 7,8 a frappé le sud-est de la Turquie et la Syrie aux premières heures de lundi.

Le tremblement de terre était centré au nord de la ville de Gaziantep dans une zone à environ 60 miles de la frontière syrienne. La puissante secousse a renversé des centaines de bâtiments, envoyant les habitants dans les rues enneigées pour leur sécurité.

L’agence turque de gestion des catastrophes et des urgences a déclaré que le séisme avait tué au moins 284 personnes dans sept provinces, dont Malatya, Sanliurfa, Diyarbakir et Osmaniye.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré que “des équipes de recherche et de sauvetage ont été immédiatement dépêchées” dans les zones touchées par le séisme. “Nous espérons que nous traverserons cette catastrophe ensemble le plus tôt possible et avec le moins de dégâts”, a-t-il déclaré dans un tweet.

Le vice-président Fuat Oktay a déclaré qu’au moins 2 300 personnes avaient été blessées dans 10 provinces touchées par le séisme et 1 700 bâtiments se sont effondrés.

Au total, 42 répliques ont été ressenties dans les deux heures qui ont suivi le premier séisme à 4 h 17, heure locale, a annoncé le ministère turc de l’Intérieur et de la Gestion des urgences.

“A 6h30 du matin, un total de 42 répliques, dont la plus importante était de 6,6, ont été enregistrées”, a indiqué le ministère dans un tweet.

Le ministre de l’Intérieur, Suleyman Soylu, a déclaré que la priorité du gouvernement était de faire sortir les personnes prises au piège sous les décombres et de les précipiter vers les hôpitaux. Il a exhorté les gens à ne pas entrer dans les bâtiments endommagés et à cesser d’utiliser les téléphones portables.

« Toutes nos équipes sont en alerte. Nous avons levé une alerte de niveau quatre, qui inclut l’aide internationale.

Un homme fouille des bâtiments effondrés à Diyarbakir, dans le sud de la Turquie (Photos de dépôt)

“Je n’ai jamais rien ressenti de tel au cours des 40 années que j’ai vécues”, a déclaré Erdem, un habitant de la ville turque de Gaziantep, près de l’épicentre du séisme. “Nous avons été secoués au moins trois fois très fortement, comme un bébé dans un berceau”, a-t-il déclaré à Reuters.

Un gazoduc près de la ville de Kahramanmaras dans le sud du pays aurait explosé. Cependant, la société énergétique turque Botas a déclaré qu’aucun dommage n’avait été détecté sur les oléoducs. Le flux de gaz a été interrompu dans certaines régions par mesure de précaution, a-t-il ajouté.

De l’autre côté de la frontière, les autorités syriennes ont déclaré qu’au moins 237 personnes sont mortes tandis que plus de 630 ont été blessées dans les zones contrôlées par le gouvernement. Dans les régions tenues par les rebelles, le bilan était de 47.

Les gens se rassemblent autour d’un immeuble effondré à Pazarcik, dans la province de Kahramanmaras (Photos de dépôt)

Les médias d’État syriens ont rapporté que le tremblement de terre avait rasé certains bâtiments de la ville d’Alep, au nord, et de la ville centrale de Hama, tandis que les gens étaient forcés de se précipiter dans les rues de Damas.

La défense civile a exhorté les gens à évacuer les bâtiments pour se rassembler dans des zones ouvertes. Les salles d’urgence étaient pleines de blessés, a déclaré Amjad Rass, président de la Société médicale syro-américaine.

Le tremblement de terre a secoué les habitants du Liban de leurs lits, secouant les bâtiments pendant environ 40 secondes. De nombreux habitants de Beyrouth ont quitté leurs maisons et sont descendus dans la rue ou ont conduit leur voiture loin des bâtiments.

Une voiture est vue sous l’épave d’un immeuble effondré, dans la ville d’Azmarin (Copyright 2023 The Associated Press. Tous droits réservés)

Pendant ce temps, les autorités italiennes ont mis en garde contre un risque potentiel de tsunami et ont demandé aux civils de se déplacer vers les zones plus élevées.

La Turquie se trouve au sommet de lignes de faille majeures et est fréquemment frappée par des tremblements de terre. En 1999, un puissant tremblement de terre a tué quelque 18 000 personnes dans le nord-ouest de la Turquie.