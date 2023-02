Où était le front occidental et que s’est-il passé pendant la Première Guerre mondiale ?

Le front occidental a accueilli certaines des batailles les plus meurtrières de la Première Guerre mondiale.

Ici, on regarde où il se trouvait, ainsi que les incidents qui s’y sont déroulés.

Le front occidental a accueilli certaines des batailles les plus meurtrières de la Première Guerre mondiale

Où était le front occidental pendant la Première Guerre mondiale ?

Le front occidental fait référence au côté ouest du territoire sous le contrôle de l’Allemagne.

le front s’étendait sur quelque 440 milles de la côte belge à Nieuport, à travers la France et jusqu’à la frontière suisse.

Les contours de la ligne reflétaient l’étendue du succès allemand pendant la guerre.

Les incidents survenus dans la région pendant la guerre ont inspiré le roman de 1929 All Quiet on the Western Front, écrit par le vétéran allemand de la Première Guerre mondiale Erich Maria Remarque.

Cela a conduit à un film de 1979 du même nom et à un remake de 2022.

Que s’est-il passé là-bas pendant la Première Guerre mondiale ?

En 1914, les Allemands ont utilisé le territoire comme moyen de mener une guerre sur deux fronts.

Elle fut le théâtre de certaines des batailles les plus célèbres de la guerre, dont la bataille de la Somme de juillet à novembre 1916.

Le front occidental a commencé à prendre forme à l’automne 1914 après l’arrêt de l’avancée allemande dans le nord de la France lors de la bataille de la Marne.

Après Ypres, il est devenu clair que le front occidental n’allait pas être percé ou repoussé sans un effort considérable.

Les commandants des deux côtés ont commencé à élaborer de grands plans pour briser la ligne ou pour déjouer et déborder l’ennemi.

Percer le front occidental était un objectif critique des planificateurs militaires des deux côtés.

La lutte entre les armées alliées et centrales sur le front occidental a largement déterminé le cours de la guerre.

Les forces alliées étaient la Grande-Bretagne (et l’Empire britannique), la France et l’Empire russe.

Les forces centrales se composaient principalement de l’Empire allemand et de l’Autriche-Hongrie.

Bien que le nombre de victimes des batailles du front occidental ne soit jamais connu avec précision, on estime qu’au moins quatre millions d’hommes y ont été tués.

La guerre s’est terminée en novembre 1918, le front occidental étant le théâtre de la plupart des morts du conflit.