Où étaient les dirigeants du monde lorsqu’ils ont entendu parler du 11 septembre ?

Tous ceux qui ont vécu 11 septembre 2001 se souvient où et comment ils ont appris les attaques terroristes de ce jour-là – y compris les dirigeants politiques.

George W. Bush lisait un livre aux écoliers. Tony Blair était dans une chambre d’hôtel en train de préparer un discours. Donald Trump regardait par sa fenêtre depuis la Trump Tower.

Plus de 20 ans plus tard, voici un retour sur ce que certains des dirigeants les plus éminents du monde ont vécu ce jour-là.

George W. Bush

L’histoire du 11 septembre de M. Bush est particulièrement tristement célèbre. Ce matin de septembre, le président relativement nouveau était à une séance photo avec des élèves de première année d’une école de Floride en participant à un exercice de lecture appelé La chèvre de compagnie (souvent appelé à tort « Ma chèvre de compagnie »).

Avant que M. Bush n’entre dans la salle de classe, on lui a dit qu’un avion s’était écrasé sur l’une des tours jumelles – même si à ce stade, beaucoup pensaient qu’il s’agissait d’un accident. Tandis que M. Bush écoutait les enfants lire, un assistant lui murmura à l’oreille que la deuxième tour avait été touchée. Il était désormais clair que le pays était attaqué.

M. Bush est resté à son siège et a terminé l’exercice de lecture, assis là pendant sept minutes. Ensuite, il a passé du temps à complimenter les enfants sur leurs compétences en lecture et a pris quelques photos avec eux et leurs professeurs. Lorsqu’un journaliste lui a demandé s’il avait entendu parler des attaques, il a répondu : « J’en parlerai plus tard. »

Trois ans plus tard, cette réaction sourde est devenue un handicap politique pour M. Bush lorsque Michael Moore en a inclus des images dans son documentaire de 2004, Fahrenheit 9/11 .

Monsieur Bush a dit il essayait simplement de montrer sa force.

«Je ne voulais pas déranger les enfants», a-t-il déclaré. «Je voulais projeter un sentiment de calme.»

Tony Blair

Tony Blair, alors Premier ministre britannique, était dans une chambre d’hôtel lisant un discours qu’il devait prononcer au Congrès des syndicats lorsque son conseiller Alastair Campbell » fit irruption, insistant pour qu’il allume la télévision. Comme l’ont montré les informations, un avion s’est écrasé sur la tour nord du World Trade Center. La tour sud a été touchée 17 minutes plus tard.

Selon M. Campbell, le Premier ministre a immédiatement compris que ce qu’il voyait était un moment charnière, un moment charnière dans les affaires mondiales. Quoi que fassent les États-Unis, a décidé M. Blair, le Royaume-Uni doit les soutenir.

« TB a dit que nous devions aider les États-Unis, qu’ils ne pouvaient pas y aller seuls, qu’ils se sentaient assiégés et que cela équivaudrait dans leur esprit à une attaque militaire », a noté M. Campbell dans son journal.

Plus tard dans la journée, M. Blair a promis dans un discours que « nous, ici en Grande-Bretagne, sommes aux côtés de nos amis américains ». Cette solidarité est ensuite devenue la base de son soutien à l’invasion du territoire par l’administration Bush. Irak .

Hillary Clinton

En 2001, Hillary Clinton était un jeune sénateur de New York. Elle venait de quitter son domicile de Washington pour aller travailler lorsqu’elle a appris que le World Trade Center avait été attaqué. Au moment où elle est arrivée au Capitole, celui-ci était en cours d’évacuation.

« J’ai donc rassemblé mes cadres supérieurs. Nous nous regardions avec une telle douleur et une telle confusion », Mme Clinton. a dit à CNN des années plus tard.

Peu de temps après, ils ont appris qu’un deuxième avion s’était écrasé sur l’autre bâtiment.

« Je me suis dirigée vers un téléviseur le plus rapidement possible pour commencer à le surveiller », se souvient Mme Clinton. « C’était juste une expérience écoeurante. »

Mme Clinton s’est envolée pour New York le lendemain, où elle a rendu visite aux survivants et a passé du temps avec les premiers intervenants à Ground Zero.

« Nous avons vu ce rideau de fumée noire qui s’étendait sur toute l’île », a déclaré Mme Clinton. « Parfois, il était cassé par un pompier qui sortait. Je me souviens d’une image si indélébile, traînant sa hache, et c’était aussi proche d’une représentation de l’enfer que j’ai jamais vue personnellement.

Donald Trump

M. Trump a littéralement raconté son histoire du 11 septembre le 11 septembre, appeler à la chaîne de télévision WWOR le jour des attentats.

« J’ai une fenêtre qui donne directement sur le World Trade Center et j’ai vu cette énorme explosion », a déclaré le futur président américain, faisant apparemment référence à sa vue depuis la Trump Tower. «J’étais avec un groupe de personnes. Je ne pouvais vraiment même pas y croire.

« Et même, je pense, pire que cela, pendant des années, j’ai regardé directement le bâtiment. Je voyais l’Empire State Building au premier plan et le World Trade Center en arrière-plan. Et maintenant, je ne regarde absolument rien. C’est juste parti. Et c’est tout simplement difficile à croire.

Plus tard dans l’interview, M. Trump a curieusement tourné son attention vers la hauteur de l’une de ses propriétés, qu’il faussement déclaré était désormais le bâtiment le plus haut du centre-ville de Manhattan grâce à l’effondrement des Twin Towers.

« Eh bien, c’était un appel téléphonique incroyable », a déclaré M. Trump à WWOR. « Je veux dire, le 40 Wall Street était en fait le deuxième plus haut bâtiment du centre-ville de Manhattan. Et c’était en fait – avant le World Trade Center – le plus haut. Et puis, quand ils ont construit le World Trade Center, il est devenu le deuxième plus haut, et maintenant c’est le plus haut.