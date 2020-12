Hunter Biden fait l’objet d’une enquête depuis 2018 et des courriels publiés cet automne l’ont apparemment impliqué, lui et sa famille, dans des projets de greffe étrangers. Alors, que font les médias? Attend après l’élection pour le signaler, bien sûr.

Hunter Biden a reconnu mercredi que le bureau du procureur américain de son État d’origine, le Delaware, enquêtait sur son «Affaires fiscales». L’enquête a commencé comme une enquête du FBI en 2018 et, selon les sources de l’Associated Press, se concentre sur ses relations commerciales avec l’étranger, y compris celles en Chine.

Aussi sur rt.com Le département américain de la Justice lance une enquête sur les « affaires fiscales » de Hunter Biden au milieu d’appels à un « avocat spécial »

L’histoire a saturé les médias mercredi et jeudi, mais pour beaucoup, c’était une vieille nouvelle. Après tout, un ordinateur portable obtenu avant les élections par Rudy Giuliani, l’avocat du président Donald Trump, contenait une multitude de courriels liant apparemment Hunter et Joe Biden à de nombreux stratagèmes de corruption étrangers, les responsables chinois cherchant prétendument à payer à Hunter des dizaines de millions de dollars. «Présentations», très probablement à Joe et à ses associés.

Avant les élections, cependant, l’ordinateur portable et son contenu ont été radiés par la presse de l’establishment comme une piqûre politique et, dans certains cas, «Désinformation russe.» Twitter a temporairement interdit le New York Post pour avoir lié à son histoire sur l’ordinateur portable, et d’autres médias se sont précipités pour démystifier plutôt que d’enquêter sur ses révélations. CNN et la BBC faisaient partie de ceux qui ont défendu la censure de l’histoire, et NPR a catégoriquement refusé de «Perdre le temps des auditeurs et des lecteurs» sur le scoop. Il y a eu de nombreux cas de ce genre.

Aussi sur rt.com Biden dit à CNN que les relations commerciales de son fils Hunter seront tenues à l’écart de la présidence et du gouvernement après la dissimulation du réseau

Bien qu’aucun Biden n’ait nié l’authenticité de l’ordinateur portable, l’histoire était toujours enterrée ou bafouée.

Les responsables conservateurs et les experts ont martelé les médias pour avoir ignoré l’histoire jusqu’à présent. Lorsque Jake Tapper de CNN a annoncé mercredi la nouvelle de l’enquête, le diplomate Richard Grenell, l’ancien chef du renseignement de Trump, a pris Tapper à la tâche.

« L’histoire a éclaté en octobre », Grenell a tweeté. «Vous ne l’avez pas fait à l’époque. Vous a-t-on demandé de l’ignorer jusqu’à la fin des élections? »

Cette histoire a éclaté en octobre. Vous ne l’avez pas fait alors. Vous a-t-on demandé de l’ignorer jusqu’après les élections? https://t.co/IZTsCRtywm – Richard Grenell (@RichardGrenell) 10 décembre 2020

Les commentateurs ont lancé des accusations similaires contre CNN, qui a déclaré aux abonnés de l’un de ses bulletins que l’histoire de Hunter Biden était moins importante que le président Trump. « Essayer de renverser les résultats des élections américaines » au tribunal, au Huffington Post pour l’avoir appelé le produit d’un « Vaste réseau d’extrême droite », et dans plusieurs points de vente qui ont discrédité, ignoré et minimisé l’histoire avant le 3 novembre.

« CNN était à la recherche de cette nouvelle » Où diable était CNN dans les mois précédant les élections? pic.twitter.com/ERXPofch0R – Cameron Cawthorne (@Cam_Cawthorne) 10 décembre 2020

Politico avant et après l’élection 🧐 pic.twitter.com/xyb5pX8Qi0 – Rita Panahi (@RitaPanahi) 10 décembre 2020

CNN avant l’élection et après l’élection pic.twitter.com/sAFbnJkhQl – Jon Levine (@LevineJonathan) 10 décembre 2020

C’était de la pure BS à l’époque et c’est de la pure BS maintenant. Tapper et Maddow ont créé toute une frange mousseuse qui a radicalisé leur côté en croyant à cette décharge gluante. pic.twitter.com/IDxfTaIHY2 – Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) 10 décembre 2020

C’est le contribuable financé @RADIO NATIONALE PUBLIQUE oubliant comment ils ont rejeté le #HunterBiden histoire https://t.co/VZdgvh07S3 – Sean Spicer (@seanspicer) 10 décembre 2020

La déclaration de Hunter Biden n’était pas la première fois que les médias apprenaient que le fils du président probable faisait l’objet d’une enquête. Certains médias conservateurs ont rapporté cette nouvelle en octobre et l’ordinateur portable lui-même avait été assigné à comparaître par le FBI en 2019, depuis le magasin d’informatique du Delaware où Hunter l’avait apparemment laissé après l’avoir réparé. La campagne Biden a ignoré les rapports d’enquête du FBI, insistant simplement sur le fait que l’histoire dans son ensemble avait été « Discrédité. »

Pourtant, la couverture de l’ordinateur portable incriminé était si divisée selon des lignes partisanes qu’un sondage du Media Research Center – un groupe de surveillance conservateur – a révélé que 45% des électeurs de Joe Biden n’étaient pas au courant de l’histoire de l’ordinateur portable, un sur six affirmant que cela aurait changé. leur esprit à l’urne.

Trump lui-même a saisi ce chiffre, en l’utilisant pour approfondir son argument selon lequel l’élection était « gréé » contre lui.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!