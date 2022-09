Les funérailles de la reine Elizabeth II, décédée après sept décennies sur le trône, auront lieu le lundi 19 septembre à 6 h HNE.

Regardez et écoutez les funérailles en direct lundi

Vous pouvez regarder les funérailles en direct sur citynews.ca/video et écouter la radio sur citynews.ca/listenlive.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd’hui que le Canada reconnaîtrait lundi un jour férié fédéral et un jour de deuil national. Cependant, le ministère du Travail a confirmé aujourd’hui que le jour férié ne sera obligatoire que pour les fonctionnaires.

Le cercueil de la reine était accompagné de la princesse Anne mardi matin, alors qu’il se rendait d’Écosse à Ruislip, en Angleterre, par l’armée de l’air britannique.

Il se rendra maintenant au palais de Buckingham par la route, où il restera dans la salle Bow avant de se déplacer vers Westminster Hall mercredi, où il restera dans l’état pendant quatre jours avant lundi, permettant au public de lui rendre un dernier hommage. .

La procession vers Westminster Hall passera par Queen’s Gardens, The Mall, Horse Guards, Parliament Street et New Palace Yard.

Les funérailles d’une heure seront les premières pour un monarque à l’abbaye de Westminster depuis celles du roi George II en 1760.

Après les funérailles d’État, le cercueil voyagera en procession de l’abbaye de Westminster à l’arche de Wellington, avant un dernier voyage au château de Windsor, où un service d’inhumation aura lieu à la chapelle Saint-Georges.

Le gouvernement Trudeau avait précédemment annoncé des plans pour un mémorial à Ottawa lundi, avec un défilé militaire et des salves d’armes à feu.