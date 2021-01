Les cas de pays limitant l’accès à Internet augmentent

Pas de Facebook, Twitter ou WhatsApp.

Cela devient de plus en plus courant dans certains pays africains, où les gouvernements ont périodiquement fermé Internet ou bloqué les plateformes de médias sociaux.

L’Ouganda est le dernier pays à restreindre l’accès à la veille de son élection présidentielle du 14 janvier.

Les militants des droits numériques disent que c’est de la censure, mais les gouvernements soutiennent que cela aide à maintenir la sécurité.

Comment fonctionne le blocage?

Un gouvernement peut restreindre l’accès en ordonnant aux fournisseurs de services Internet (FAI) de limiter l’accès à leurs abonnés.

Dans le premier cas, il s’agit probablement d’un blocage sur les sites de médias sociaux couramment utilisés.

À titre de mesure plus extrême, les autorités peuvent ordonner aux fournisseurs de services de bloquer tout accès Internet.

Bureau de vote en Tanzanie: l’accès à Internet a été restreint pendant les élections

Quels pays bloquent l’accès?

Les cas de coupures d’Internet en Afrique sont en augmentation.

L’Ouganda a ordonné aux fournisseurs de services Internet de bloquer toutes les plateformes de médias sociaux et applications de messagerie.

Les utilisateurs se plaignaient déjà d’avoir des difficultés à accéder à certaines applications et certains sites.

La Tanzanie a restreint l’accès à Internet et aux applications des médias sociaux lors des récentes élections d’octobre dernier.

En juin de l’année dernière, l’Éthiopie a imposé une coupure d’Internet qui a duré près d’un mois en réponse aux troubles qui ont suivi le meurtre d’un éminent chanteur et activiste oromo Hachalu Hundessa.

Le Zimbabwe, le Togo, le Burundi, le Tchad, le Mali et la Guinée ont également restreint l’accès à Internet ou aux applications de médias sociaux à un moment donné l’année dernière.

En 2019, il y a eu 25 cas documentés de coupures partielles ou totales d’Internet, contre 20 en 2018 et 12 en 2017, selon Access Now, un groupe de surveillance indépendant.

Coupures d’Internet en Afrique. . Cela comprend les pannes complètes, les fermetures des réseaux sociaux et la limitation.

Et le groupe affirme qu’en 2019, sept des 14 pays qui ont bloqué l’accès ne l’avaient pas fait au cours des deux années précédentes.

Les nouveaux pays étaient le Bénin, le Gabon, l’Érythrée, le Libéria, le Malawi, la Mauritanie et le Zimbabwe.

Cela fait partie d’une tendance mondiale, où de plus en plus de pays limitent l’accès à Internet, jusqu’à 213 fermetures dans le monde, contre 106 en 2017.

Le groupe dit qu’en Afrique, la plupart des verrouillages ont tendance à affecter des pays entiers par opposition à des régions ou à des groupes de personnes spécifiques.

En 2019, 21 des 25 fermetures enregistrées par le groupe ont concerné des pays entiers ou la plupart des régions du pays.

Seuls le Soudan et l’Éthiopie avaient ciblé des fermetures.

«Cela indique que les fermetures ne sont pas seulement de plus en plus nombreuses, mais qu’elles prennent également de l’ampleur et affectent de plus en plus de personnes en Afrique», dit le groupe.

‘Serveur introuvable’

Dans chaque pays, c’est aux prestataires de services individuels d’exécuter les instructions des autorités pour bloquer l’accès.

Une méthode utilisée est connue sous le nom de blocage basé sur les URL.

Il s’agit d’un filtre qui empêche l’accès à une liste de sites interdits.

Un utilisateur essayant d’accéder à ces sites peut voir divers messages tels que «serveur introuvable» ou «ce site a été bloqué par l’administrateur réseau».

L’accès à Internet a été étroitement contrôlé lors des manifestations au Zimbabwe

Une autre méthode est appelée limitation.

Cette approche limite sévèrement le trafic vers des sites spécifiques, donnant l’impression que le service est lent, décourageant ainsi l’accès.

C’est plus subtil, car il est difficile de savoir si les sites sont activement restreints ou si une mauvaise infrastructure à large bande est à blâmer.

En dernier lieu, les entreprises de télécommunications peuvent être obligées de fermer complètement leurs services, empêchant ainsi tout accès aux données.

Les prestataires de services peuvent-ils dire non?

La capacité des gouvernements à censurer Internet dépend de leur capacité à exercer un contrôle sur les entreprises de télécommunications.

Les fournisseurs de services Internet sont autorisés par les gouvernements, ce qui signifie qu’ils risquent des amendes ou la perte de leurs contrats.

De plus en plus de personnes possèdent un smartphone dans les pays africains

Les opérateurs peuvent avoir le droit de faire appel aux tribunaux, mais dans la pratique, ils le font rarement.

Cependant, il y a eu des exceptions.

En 2019, les tribunaux du Zimbabwe se sont prononcés en faveur du rétablissement de l’accès à Internet après que le gouvernement a ordonné des restrictions.

En réponse, le gouvernement a mis en place de nouvelles réglementations leur permettant un plus grand contrôle sur Internet.

La ministre de l’Information du Zimbabwe, Monica Mutsvangwa, a déclaré que cela « garantira que l’Internet et les technologies associées sont utilisés pour le bien de la société et non pour violer la sécurité nationale ».

Il existe également des exemples où les gouvernements souhaitant fermer le réseau ont une tâche plus facile.

«Il existe des exceptions comme l’Éthiopie où les télécommunications ne sont toujours pas libéralisées», déclare Dawit Bekele, directeur du bureau régional Afrique de l’Internet Society.

« Il existe de facto une passerelle unique appartenant à l’opérateur gouvernemental qui peut facilement être utilisée pour bloquer Internet », dit-il.

Les coupures d’Internet sont de plus en plus fréquentes, comme en République démocratique du Congo

À moins que l’accès à Internet n’ait été complètement fermé, il existe des moyens pour les individus de contourner ces obstacles.

La méthode la plus courante est l’utilisation de réseaux privés virtuels (VPN). Ces chemins de données chiffrent, ce qui rend difficile pour les fournisseurs de services de bloquer l’accès aux sites restreints.

Les gouvernements peuvent également bloquer les VPN, mais sont moins enclins à le faire car cela gêne également gravement les diplomates étrangers et les grandes entreprises qui les utilisent.

Certains gouvernements africains ont indiqué que la montée des « fausses nouvelles » en ligne était une raison pour faire appliquer les restrictions.

Mais certains analystes et personnalités de l’opposition considèrent cela comme une excuse pour supprimer les groupes critiques à l’égard du gouvernement, qui s’organisent souvent sur Facebook et WhatsApp.

«Avant, pendant et après les élections, les gouvernements ont tendance à bloquer Internet en raison de la dissidence», déclare M. Bekele.

