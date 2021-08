‘Où est Waldo?’ — RT USA Nouvelles

Des photos de foules massives assistant au festival de musique Lollapalooza à Chicago ont incité les utilisateurs de Twitter à demander avec humour : « Où est Charlie ? tandis que le maire de la ville a été critiqué pour avoir donné son feu vert à l’événement.

Dire que les foules de Lollapalooza suscitent une certaine anxiété serait un euphémisme. Bien que le maire de Chicago, Lori Lightfoot, ait menacé de rétablir les restrictions sur la ville cette semaine si les cas dépassent 200 par jour, même elle était présente – et, parfois, sans masque.

Lightfoot a accueilli les festivaliers à l’événement de quatre jours et les a remerciés de s’être masqués. Selon les règles de cette année, seuls les participants non vaccinés ou quelque 8% de tous les visiteurs doivent porter des masques à tout moment, et tout le monde doit se masquer à l’intérieur à partir de samedi. Les règles stipulent également que ceux qui « ne sont pas vaccinés ou à haut risque de Covid-19 sévère » devrait « Évitez les zones surpeuplées du festival et restez à au moins 6 pieds des autres groupes. » Une autre recommandation exhorte les festivaliers, vaccinés et non vaccinés, à « évitez les contacts physiques avec des personnes extérieures à votre groupe. »

Cependant, un comportement aussi prudent serait difficilement réalisable dans l’un des plus grands festivals de musique au monde, qui se déroule à pleine capacité, avec des photos montrant de nombreux consommateurs, dont beaucoup sont tellement emballés qu’ils touchent la personne à côté de eux. Trouver un masque dans la foule, ont plaisanté certains utilisateurs de Twitter, c’était comme trouver Waldo dans un livre « Où est Charlie ».

Avez-vous vu la foule énorme à Lollapalooza, et pas un masque en vue ? Les gens disent que trouver un masque là-bas, c’est comme trouver Waldo. Et dans le Chicago libéral. Si cette foule n’achète pas le nouveau cycle de semer la peur, personne ne l’est. Les gens retournent vivre. – Premiers mots (@unscriptedmike) 1er août 2021

C’est Où est Charlie sauf que tu cherches des masques. Cela me rend tellement triste même s’ils ont eu besoin soit d’immunisations, soit d’un test négatif, car vous pouvez toujours l’obtenir et le propager avec les immunisations. Alors oui, cela ne nous aidera pas du tout https://t.co/eQpUk0omsn – Rafranz⁷ 💜🧈 (@RafranzDavis) 1er août 2021

Certains ont souligné la variante delta, qui, selon les responsables de la santé, peut se propager plus facilement et pourrait même se propager par des personnes vaccinées, comme motif de préoccupation concernant le festival.

Lightfoot a subi un contrecoup pour sa décision de laisser l’événement se dérouler. La directrice médicale exécutive du centre médical de l’Université de Chicago, le Dr Emily Landon, a qualifié le festival de « épandeur » événement, qui peut déclencher « feux de forêt d’infection ». « Je pense que beaucoup de gens vont attraper COVID à Lollapalooza », a-t-elle déclaré à NBC 5 Chicago alors que l’événement était sur le point de commencer. Lightfoot a cependant balayé les inquiétudes, insistant sur le fait que « Les gens de Lolla ont un bon plan solide. »

Les participants à Lollapalooza devaient présenter une preuve de vaccination ou un test Covid-19 négatif avant d’être autorisés à participer à l’événement. Les organisateurs ont affirmé le jour de l’ouverture du festival, vendredi, que 90% des participants avaient montré une preuve de vaccination.

