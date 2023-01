Où est Wakey Wines et le compte a-t-il été banni sur TikTok ?

WAKEY Wines est devenu de plus en plus populaire sur TikTok, en raison des prix gonflés d’une boisson énergisante recherchée.

La page du magasin a été supprimée par la plate-forme de médias sociaux après des plaintes – mais où est-elle et pourquoi est-elle célèbre ? Voici ce que nous savons.

Wakey Wines a gagné un large public sur TikTok

Où est Wakey Wines ?

Wakefield Wines est à Marygate, Wakefield.

La boutique est mieux connue sous le nom de Wakey Wines, l’un des surnoms communs donnés à la ville.

Le magasin appartient à Mohammad Azar Nazir.

Wakefield est dans le West Yorkshire, peut-être mieux connu pour abriter l’équipe de la ligue de rugby Wakefield Trinity.

Le compte Wakey Wines TikTok a-t-il été banni ?

Le compte Wakey Wines TikTok a été interdit après des plaintes de ce que le propriétaire Nazir a décrit comme “un influenceur bien connu”.

Nazir s’est rendu sur Instagram pour expliquer l’interdiction et ses réflexions à ce sujet.

Sa page TikTok comptait environ 500 000 abonnés lorsqu’elle a été supprimée.

Cependant, le compte a depuis été rétabli.

Un porte-parole de TikTok a déclaré: “Nous sommes ouverts sur le fait que nous ne prenons pas toutes les bonnes décisions de modération et avons rétabli le compte Wakey Wines.

“Nous espérons qu’ils continueront à utiliser TikTok pour promouvoir leur entreprise.”

Pourquoi Wakey Wines est-il célèbre ?

Le magasin appartient à Nazir, qui a gagné en popularité grâce à sa vente de boisson énergisante Prime.

Prime, créé par YouTubers KSI et Logan Paul, a été de plus en plus difficile à obtenir en raison de la forte demande, ce qui signifie que les supermarchés se sont vendus.

Le magasin vend le produit à des prix de plus en plus gonflés, telle est la demande, avec des gens voyageant de tout le pays pour visiter.

Les canettes ont été vendues 100 £ et certaines ont dépensé des milliers d’euros dans le magasin pour la boisson.

Le propriétaire prend ensuite régulièrement une vidéo avec lui-même et les clients, leur demandant d’où ils viennent et pourquoi ils ont visité son entreprise.

Il invite ensuite ses visiteurs à se joindre à lui en prononçant son slogan « Quel est le meilleur magasin de Wakey ? Vins Wakey.

Le co-créateur de Prime, KSI, de son vrai nom Olajide Olatunji, a encouragé les gens à ne pas payer les prix du produit, affirmant que tout prix de revente supérieur à 2 £ n’était pas sa décision.

L’entreprise est également célèbre pour la vente de ses propres bonbons WFD.