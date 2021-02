Où est votre Dieu maintenant? Une étude révèle que les athées ne sont pas moins moraux que les croyants

Une récente série d’enquêtes a révélé de nombreux domaines de chevauchement dans la moralité des croyants et des non-religieux, mais a également distingué des différences clés en termes d’identité de groupe par rapport à l’individualité dans l’orientation de la moralité des gens.

Le psychologue Tomas Stahl a constaté que les religieux et les athées partagent beaucoup de moralité commune, mais a ajouté que si les non-croyants ont effectivement une boussole morale, « … il est calibré quelque peu différemment de celui des croyants religieux à certains égards, mais pas à d’autres. »

La recherche de Stahl comprenait quatre enquêtes en ligne menées à travers les États-Unis, considérés comme un pays un peu plus religieux, et la Suède, perçue comme une nation largement laïque.

Parmi les enquêtes, deux études ont examiné la relation entre les croyances, les valeurs, les histoires de vie et les orientations politiques de quelque 429 citoyens américains, tandis que les deux dernières études comparaient les réponses à un ensemble de questions similaire de 4139 répondants aux États-Unis et en Suède.

On a demandé aux participants d’accepter ou de ne pas être d’accord avec des déclarations telles que «Je suis prêt à être contraire à l’éthique si je crois que cela m’aidera à réussir.»

Les deux groupes ont obtenu un faible score d’amoralité, ce qui signifie que, selon l’enquête au moins, la société n’est pas encore condamnée.

Dans les quatre études, les deux groupes, athées et croyants religieux, ont évalué la morale qui se concentrait sur l’individu, le droit à l’autodétermination, à la liberté et à la protection contre l’ingérence extérieure ou l’oppression d’une manière similaire. En d’autres termes, tant les croyants que les non-croyants estiment que la société fonctionne mieux lorsque les individus sont libres d’assumer la responsabilité de leurs propres vies et actions.

Les deux groupes valorisaient également la rationalité, mais les athées se sont révélés plus sceptiques par nature.

Le contraste frappant est apparu lorsque les questions de moralité de groupe sont apparues au premier plan, les répondants religieux valorisant beaucoup plus la loyauté au groupe, la déférence envers l’autorité et le caractère sacré de l’action que leurs homologues non religieux.

« [R]les mécréants religieux étaient moins enclins à considérer les valeurs qui favorisent la cohésion du groupe – telles que la loyauté envers l’endogroupe, le respect de l’autorité et la sainteté – comme étant pertinentes pour la moralité », Dit Stahl.

Expliquant ses conclusions à partir des résultats, Stahl soutient qu’il existe un certain facteur de peur qui pousse les gens à la foi, les religieux considérant globalement le monde comme un endroit plus dangereux, d’où la nécessité d’une plus grande cohésion de groupe et d’une moralité qui consacre ce désir dans afin d’améliorer les chances de survie.

Les athées, en revanche, semblaient accorder une plus grande valeur à l’individualisme, évaluant les actions au cas par cas plutôt que d’attribuer une moralité inhérente à une action donnée.

