Où est tourné World On Fire de la BBC ? Définir les lieux du drame révélés

APRÈS une longue pause, le drame à succès World On Fire de BBC One devrait revenir sur les écrans pour une deuxième série.

Les tout nouveaux épisodes emmèneront les téléspectateurs des rues de Grande-Bretagne vers la France occupée, l’Allemagne nazie et les sables du désert nord-africain pendant la Seconde Guerre mondiale.

Où World On Fire sur BBC One est-il filmé ?

En juillet 2022, la BBC a annoncé le retour de la deuxième saison tant attendue de World of Fire.

Le tournage du drame à succès a commencé la même année, le créateur et écrivain Peter Bowker déclarant: «La deuxième saison de World On Fire a été une longue attente en raison d’une certaine pandémie et cela rend le début du tournage particulièrement excitant.

« Cela a été une vraie joie de reprendre l’histoire avec notre distribution inspirante, à la fois nos habitués établis et de nouveaux talents passionnants qui ont adopté l’ampleur et l’ambition de la série.

« La façon dont le conflit s’est déroulé en Afrique du Nord est une histoire fascinante et peu explorée et nous visons à rétablir cet équilibre avec des histoires de lutte et d’amitié. Notre distribution diversifiée continuera de refléter la nature mondiale du conflit. »





Au moment de l’annonce, la BBC a ajouté: « Le tournage de la deuxième série est actuellement en cours en Irlande du Nord. »

La première saison de la série a vu le tournage se dérouler à Prague et à Manchester.

Adam Smith, réalisateur des deux premiers épisodes de la première saison de World on Fire, a confirmé que la série avait été tournée en grande partie à Prague en République tchèque et était un lieu utilisé pour recréer Paris, Berlin et Varsovie.

Le reste du tournage a été réalisé à Manchester, la région de Castlefield étant devenue la toile de fond du drame de la Seconde Guerre mondiale.





Quand World On Fire commence-t-il sur BBC One ?

En juin 2023, pour le plus grand plaisir des fans, la BBC a publié la première bande-annonce complète de la deuxième série – et a annoncé la date de retour de l’émission.

La BBC a écrit: « World on Fire série 2 arrive sur BBC One et BBC iPlayer à partir du dimanche 16 juillet. »

La première série est récemment revenue sur BBC iPlayer où elle peut être diffusée en intégralité avant la deuxième série.