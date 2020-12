L’icône de la radio Toby Anstis fête ses 50 ans aujourd’hui, marquant son grand jour en invitant des auditeurs fidèles à écouter son émission de petit-déjeuner.

Animateur de Heart Dance, Toby était l’un des grands noms utilisés pour lancer la station après 17 ans à la tête de l’émission en milieu de matinée de Heart.

Il a annoncé qu’il quittait son poste au début de l’année dernière, qui avait été la station de radio commerciale la plus écoutée du Royaume-Uni.

Mais en dehors du stand, la star Toby a intrigué les fans non seulement avec sa vie aimée, mais avec une transformation prise qui a solidifié son statut de cœur.

En 2016, le DJ hunky était seins nus alors qu’il transpirait dans le parc.







(Image: PA)



Toby a déchaîné ses abdominaux ondulés, sa poitrine musclée et ses larges épaules en un flot de tweets jaillissants.

Il avait travaillé avec le célèbre entraîneur de célébrités Joss Garnier plus tôt dans l’année, et il semblait que cela avait porté ses fruits.

Depuis, Toby semble avoir maintenu son haut niveau de forme physique, avoir l’air soigné et bien entretenu tout en basculant son style pimpant.







(Image: Toby Anstis / Instagram)









(Image: Getty Images)



Et une récente vidéo Instagram a montré que Toby changeait ses séances d’entraînement pour un effet maximal, utilisant un parachute dans ses sprints pour brûler autant de graisse que possible.

Des clichés de ses vacances montrent les résultats de sa dure greffe, un cliché de plage seins nus révélant qu’il ne fait que se déchirer.

Toby a même rendu hommage à l’entraîneur Joss, dont les trucs et astuces l’ont aidé à rester mince pendant le premier verrouillage.







(Image: Toby Anstis / Instagram)







(Image: Toby Anstis / Instagram)



En faisant de nouveau de l’exercice dans le parc, Toby a expliqué comment l’exercice pouvait être bénéfique à la fois pour la santé physique et mentale, en particulier en 2020.

Mais Toby a fait face à un revers majeur: recevoir un test Covid positif.

Après avoir complètement récupéré, il a dit aux fans qu’il se sentait « plus en forme et plus fort que jamais » lors de son retour en forme.







(Image: Instagram)









(Image: Instagram)



Pendant ce temps, la vie amoureuse de Toby a été entourée de spéculations sur des rumeurs selon lesquelles il aurait eu une entente avec Love Island et la star de Celebs Go Dating, Amy Hart.

Les fans ont dit aux deux qu’ils formeraient un couple magnifique après avoir semblé à l’aise lors d’un événement en septembre de l’année dernière.

Mais une source à l’époque a déclaré à MailOnline qu’ils ne sont pas un couple – mais qu’ils sont simplement liés par leur amour commun pour les comédies musicales.

Toby a déjà été lié à la star de X Factor Katie Waissel, à la star de l’apprenti Stella English, à Alicia Douvall et à Priscilla Presley.