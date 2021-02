LA fouille réinvente les événements de l’excavation de Sutton Hoo en 1939 avant la Première Guerre mondiale.

Le film, qui est basé sur le roman 2007 du même nom de John Preston, a été un succès auprès des téléspectateurs depuis son arrivée sur Netflix.

Où est Sutton Hoo?

L’histoire tourne autour de la découverte du site de sépulture des navires anglo-saxons à Sutton Hoo dans le Suffolk.

The Dig a fait un excellent travail pour capturer la belle et pittoresque campagne et le réalisateur Simon Stone est satisfait du produit final.

Il a partagé: «Vous allez une fois dans le Suffolk et visitez les terres de l’estuaire et vous voyez un paysage si unique, comme un monde que vous ne reconnaissez tout simplement pas comme typiquement anglais, et je me suis donc dit que c’était une réelle opportunité de montrer un côté de l’Angleterre que vous ne voyez pas d’habitude.

«Comme vous le voyez, c’est constamment à travers le film. Nous continuons à réduire les plans qui ont été tournés dans l’environnement où ils ont eu lieu. »

The Dig on Netflix est-il basé sur une histoire vraie?

The Dig est basé sur une histoire vraie car il reconstitue la découverte du site funéraire de Sutton Hoo, qui se trouve sur la propriété d’Edith Pretty.

La jeune veuve Edith a décidé de contacter l’archéologue locale pour déterrer les monticules de son jardin.

En supposant qu’ils faisaient partie d’un immense cimetière ancien, ce serait quelque chose de complètement différent.

Ils découvriraient un énorme drakkar anglo-saxon, et peut-être le lieu de repos de l’ancien roi Rædwald d’East Anglia.

Qui joue dans The Dig?

La star de Pride and Prejudice Carey Mulligan, 35 ans, dirige un casting impressionnant.

Carey Mulligan comme Edith Pretty

Ralph Fiennes comme Basil Brown

Lily James comme Peggy Piggott

Johnny Flynn comme Rory Lomax

Ben Chaplin comme Stuart Piggott

Ken Stott comme Charles Phillips

Archie Barnes comme Robert Pretty

Monica Dolan comme May Brown

Qu’est-il arrivé au trésor?

Le trésor du King’s Mound est exposé dans la salle 41: Sutton Hoo and Europe, 300-1100 après JC au British Museum, Londres.

Edith Pretty a fait don de l’importante découverte au célèbre musée londonien de Londres.

Pour garder les trésors inestimables en sécurité pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ont été stockés sous terre dans les tunnels ferroviaires de la capitale.

Aujourd’hui, le British Museum attribue à Basil Brown «la découverte d’une vie» lorsqu’il a déterré le tertre funéraire en 1939.