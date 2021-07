Où est Shannon Matthews et quand a-t-elle disparu ? – Le soleil

SHANNON MATTHEWS a été victime d’un ignoble complot de sa mère qui a provoqué un tollé national et une recherche policière pour le jeune.

L’écolière a été retrouvée vivante – mais seulement après qu’il a été révélé que sa mère, Karen Matthews, l’avait droguée et attachée à un lit dans le but d’empocher la récompense de 50 000 £ pour avoir retrouvé Shannon.

Shannon avait neuf ans lorsqu’elle a disparu pendant 24 jours en 2008 Crédit : PA : Archives de l’Association de la presse

Qu’est-il arrivé à Shannon Matthews ?

En 2008, le jeune – alors âgé de neuf ans – a disparu sur le chemin du retour d’un cours de natation à Dewesbury, West Yorks, déclenchant une énorme recherche de 3,2 millions de livres sterling.

Des centaines de voisins et d’amis ont rejoint la mission avec la mère de Shannon, Karen, sanglotant à la télévision alors qu’elle suppliait sa fille de rentrer à la maison.

Mais dans une tournure choquante, il a été révélé que le monstre était derrière un complot qui a vu sa fille droguée et l’a cachée dans un divan-lit dans une tentative impitoyable de réclamer la récompense de 50 000 £.

La découverte, faite 24 jours après la disparition de Shannon, a stupéfié la nation.

Plus de 250 officiers et 60 détectives ont été impliqués dans la recherche avec des flics qui ont interrogé 1 500 automobilistes et recherché 3 000 adresses avant qu’elle ne soit finalement retrouvée dans l’appartement minable de Michael Donovan.

Un documentaire de Channel 5, The Disappearance Of Shannon Matthews, a jeté un nouvel éclairage sur l’affaire avec des interviews de nombreuses personnes qui connaissaient Shannon, y compris sa meilleure amie Megan Aldridge.

Megan a déclaré: « Cet après-midi-là, nous allions aux piscines avec l’école et, comme d’habitude, Shannon et moi nous sommes immédiatement mis en couple.

« Quand c’était fini, nous sommes remontés ensemble dans l’autocar. Une fois que nous sommes descendus de l’autocar, quelque chose ne semblait pas aller.

« Parce que sa mère le lui a dit, son frère est venu la chercher ce jour-là après l’école mais il ne s’est jamais présenté. Parce que normalement si, comme, elle envoie un des enfants chercher Shannon à l’école, ils attendraient devant les portes avant même qu’on arrive. Mais il n’y avait personne.

« C’était littéralement, comme, la dernière fois que je l’ai vue. »

Shannon a été prise en charge et a reçu une nouvelle identité après la découverte, ce qui signifie que Megan n’a pas vu ni parlé à sa meilleure amie depuis 13 ans.

Elle a déclaré: « C’était bouleversant et c’est toujours bouleversant, je ne vais pas la voir.

« J’ai littéralement perdu mon meilleur ami, comme la seule personne à qui je voulais parler et à qui je voulais être.

« J’espère sincèrement qu’elle vit la vie qu’elle voulait maintenant après tout ce qu’elle a traversé, elle mérite d’être heureuse. »

Quand Shannon a-t-elle disparu et pour combien de temps ?

Shannon avait été vue pour la dernière fois devant son école, la Westmoor Junior School, à environ 800 mètres de son domicile à Dewsbury Moor, West Yorks, le 19 février 2008.

La jeune fille a été portée disparue pendant 24 jours au total avant d’être retrouvée par la police.

Pendant ce temps, une enquête massive a été lancée pour la retrouver.

Plus de 250 officiers et 60 détectives ont été impliqués dans la recherche.

La police du West Yorkshire a interrogé 1 500 automobilistes et recherché 3 000 adresses.

Des voisins de la famille du domaine The Moorside, qui a donné son nom au drame de la BBC de 2017 sur l’enlèvement, ont rejoint Karen et d’autres membres de la famille dans l’équipe de recherche.

Une récompense en argent a été offerte dans le cadre de l’appel pour retrouver la jeune fille jusqu’à ce qu’elle soit retrouvée vivante le 14 mars.

Karen Matthews a été condamnée à huit ans de prison pour son implication dans l’enlèvement de sa fille Shannon Crédit: Times Newspapers Ltd

Comment la police a-t-elle trouvé Shannon ?

La fillette de neuf ans a été retrouvée attachée et droguée à l’intérieur de la base d’un lit double dans l’appartement minable d’un parent Michael Donovan près d’un mois après sa disparition.

Une sangle élastique avec un nœud coulant au bout a été trouvée dans son grenier et a peut-être été utilisée comme méthode de retenue lorsqu’il est sorti.

Avec cela autour de sa taille, Shannon aurait pu utiliser les toilettes et certaines pièces, mais pas sortir de l’appartement.

La police a décrit le moment où ils l’ont trouvée cachée dans un divan-lit, attachée avec une corde et droguée.

Le détective Paul Kettlewell a déclaré au Panorama de la BBC: « J’ai entendu la voix de Shannon dans cette chambre. Je l’ai clairement entendue.

« Bien que je savais que je l’avais entendue, je ne savais pas où elle était. Et puis j’ai pris conscience d’un mouvement.

« J’ai tendu la main, j’ai ramassé Shannon et je l’ai portée. Je ne pouvais pas croire que je l’avais trouvée. Nous avions Shannon et elle était en vie, je ne pouvais tout simplement pas le croire. »

Il est apparu plus tard que la mère de Shannon, Karen Matthews, qui sortait avec le neveu de Donovan, Craig Meehan à l’époque, avait conçu le complot élaboré dans le but de réclamer une récompense de 50 000 £.

Des images montrant les conditions de l’appartement dans lequel Shannon a été détenu pendant plus de trois semaines ont été publiées.

Où est Shannon Matthews maintenant ?

Après avoir été retrouvée vivante, elle a été placée sous protection policière – son emplacement ne peut être divulgué.

Elle a été prise en charge par les services sociaux et est maintenant majeure.

Elle a reçu une nouvelle identité et vit avec une nouvelle famille.

Ses six frères et sœurs ont également été pris en charge et ont reçu de nouvelles identités.

Que s’est-il passé après le faux enlèvement de Shannon ?

Le 4 décembre 2008, Karen et Donovan, mères de sept enfants, ont été reconnus coupables d’enlèvement, de séquestration et d’entrave à la justice.

Tous deux ont été condamnés par la Crown Court de Leeds à huit ans de prison.

Meehan a été emprisonné pendant 20 semaines après que du matériel pédopornographique sans rapport ait été découvert sur son ordinateur.

Matthews, qui a été surnommée la maman la plus détestée de Grande-Bretagne, a été libérée de prison après avoir purgé la moitié de sa peine.

Après la diffusion de The Moorside, elle a été exclusivement photographiée en train de travailler dans un magasin de charité.

Matthews a reçu des menaces de mort et, selon le Daily Star, s’est fait verser un pot de petits pois bouillants sur la tête alors qu’elle quittait son plat à emporter local.

En avril 2018, la mère sans vergogne aurait maintenant été exposée en flagrant délit de nourriture Pret A Manger à des sans-abri alors qu’elle aurait dû emporter la larve inutilisée dans un refuge alimentaire.

Plus tard en mai 2018, elle a affirmé qu’elle n’était pas « la pire maman de Grande-Bretagne », citant le fait qu’elle n’avait tué personne et affirmant que « la maman de Baby P et Maxine Carr ne subissent pas les abus que je fais ».