MURDER Among The Mormons est une nouvelle docosérie Netflix qui enquête sur trois attentats à la bombe en 1985 qui ont envoyé des ondes de choc dans la communauté mormone de Salt Lake City.

L’interviewé dans la scène d’ouverture est Shannon Flynn, un rare marchand de documents qui raconte une grande partie de l’histoire.

Qui est Shannon Flynn?

Shannon Flynn a commencé sa carrière en traitant de documents rares à la fin de son adolescence, après s’être intéressé à l’Église des Saints des Derniers Jours, Rapports TV HITC.

Flynn a rencontré l’agresseur derrière le Meurtre parmi les mormons documentaire, Mark Hofmann, dans une librairie et le couple est devenu de bons amis.

Hofmann, qui a grandi dans une famille pieuse mormone à Salt Lake City, où l’église a son siège, a « découvert » le Lettre de salamandre.

La lettre aurait été écrite par Martin Harris, une figure importante de l’histoire des premiers mormons.

Hofmann fut plus tard pris dans une explosion alors qu’il portait une série de documents qui contenaient des «révélations explosives et embarrassantes sur l’église mormone», et qui incluaient supposément la célèbre lettre Salamander.

La lettre de la salamandre était un document qui offrait une vision controversée du mouvement des saints des derniers jours.

Il présentait une vue de la vie de Joseph Smith, fondateur des saints des derniers jours, qui était en contradiction avec l’histoire enregistrée acceptée de l’église que Smith a établie.

Pendant que la police enquêtait sur l’affaire, il a été constaté que Mark, la victime supposée de l’attentat à la bombe, avait falsifié des documents et avait l’intention de se suicider après avoir orchestré deux bombardements antérieurs qui ont tué deux.

En raison de son amitié avec Hofmann, Flynn, un revendeur de documents légitime, a été interrogé et sa maison a été perquisitionnée à la suite des meurtres.

Il a été débarrassé de tout lien avec les bombardements.

Où est Shannon Flynn maintenant?

Selon HITC Reportages télévisés, Flynn dirige maintenant une entreprise d’entretien de parkings, basée à Phoenix, en Arizona.

Il a parlé de la falsification et des meurtres occultant le mormonisme précoce, après avoir donné une série d’interviews sur les incidents de 2017.

Il n’y avait aucune confirmation solide quant à savoir si Flynn était encore un mormon pratiquant.

Cependant, un blog appelé Par consentement commun, a présenté un message d’invité discutant des livres et des études mormons d’une écrivaine nommée Shannon Flynn, en 2018.