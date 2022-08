Où est Shamima Begum maintenant ? – Le soleil

SHAMIMA Begum s’est enfuie en Syrie en février 2015 et a vécu sous le règne d’Isis pendant plus de trois ans avant d’être retrouvée.

Begum, aujourd’hui âgée de 23 ans, a affirmé qu’elle avait été “soignée” par les djihadistes de l’Etat islamique alors qu’elle était en Syrie et fait depuis campagne pour avoir une chance de retourner au Royaume-Uni.

Où est Shamima Begum maintenant ?

En septembre 2019, Begum avait été emprisonné au camp d’al-Roj – après que les forces de la coalition aient vaincu Isis à Baghuz.

Begum a affirmé dans une interview de septembre 2021 avec Good Morning Britain qu’elle avait été “soignée” par des membres de l’Etat islamique.

Elle a déclaré: “Je suis prête à aller en justice et à faire face aux personnes qui ont fait ces affirmations et à réfuter ces affirmations, car je sais que je n’ai rien fait d’autre dans l’EI que d’être une mère et une épouse.

“Ces affirmations sont faites pour me faire paraître pire parce que le gouvernement n’a rien sur moi.

La reine Shamima est actuellement détenue en Syrie au camp d’al-Roj Crédit : James Longman/ABC News

“Il n’y a aucune preuve parce que rien ne s’est jamais produit.”

Elle a ajouté: “Je préférerais mourir plutôt que de retourner dans l’EI.”

En savoir plus sur Shamima Begum

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait été soignée par Isis, elle a répondu: “Je pense que oui, j’ai été soignée, exploitée et manipulée pour venir.”

S’exprimant précédemment, l’affiche djihadiste a déclaré qu’elle préférerait être dans une prison britannique pour pouvoir accéder à l’éducation et à l’aide psychiatrique.

Elle a déclaré au Daily Mail: “Mentalement, je vais vraiment mal. J’ai besoin d’une thérapie pour faire face à mon chagrin. C’est si difficile. J’ai perdu tous mes enfants.

“Je n’ai pas de vrais amis. J’ai perdu tous les amis qui m’accompagnaient. Maintenant, je n’ai personne.

“J’aimerais être à la maison. Il y a plus de sécurité dans une prison britannique, plus d’éducation et d’accès à la famille.”

“Je déteste ces femmes et ce qu’elles défendent et ce en quoi elles croient et qu’elles pensent qu’elles peuvent terroriser quiconque ne partage pas leurs opinions.”

Malgré sa supplication, alors ministre de l’Intérieur, Sajid Javid, a révoqué sa citoyenneté britannique, faisant d’elle “une citoyenne du Bangladesh par filiation”, contre laquelle elle a fait appel.

En septembre 2019, sa demande de réattribution de la citoyenneté britannique a de nouveau été rejetée par Priti Patel, l’actuelle ministre de l’Intérieur, qui a déclaré qu’il n’y avait “aucun moyen” qu’elle soit autorisée à revenir.

En juillet 2020, la Cour d’appel a décidé que Begum devrait être autorisée à retourner au Royaume-Uni afin de contester équitablement cette décision.

Cependant, la décision a été portée en appel devant la Cour suprême du Royaume-Uni – qui, le 26 février 2021, s’est prononcée à l’unanimité contre elle, infirmant la décision de la Cour d’appel.

Dans une interview en 2022 avec i cinéastes, Begum a déclaré: “Je veux être aussi britannique que possible.

”Le problème est qu’à l’âge d’être un adolescent, vous êtes très arrogant et vous n’écoutez pas les gens, donc parfois vous devez vraiment apprendre à la dure.

«Je pourrais être utilisé comme exemple, comme si vous ne vouliez pas finir comme elle.

« Si cela empêche les enfants de faire la même erreur que moi, bien sûr, utilisez-moi comme exemple.

“Dites aux enfants ‘ne soyez pas comme elle, ne devenez pas comme elle.”

Malgré ses nombreux appels à retourner au Royaume-Uni, Shamima a admis qu’elle était prête et s’attend à passer le reste de sa vie en Syrie.

Shamima Begum reviendra-t-elle au Royaume-Uni ?

La Cour suprême a décidé en février 2021 que le jeune homme de 21 ans ne serait PAS autorisé à retourner au Royaume-Uni.

Begum ne peut pas revenir en Grande-Bretagne pour une affaire judiciaire visant à récupérer son passeport britannique en raison de préoccupations concernant la sécurité du public.

Lord Reed a déclaré que la tentative de Begum de rétablir sa citoyenneté devrait être reportée jusqu’à ce qu’elle ne soit plus considérée comme une menace potentielle pour les Britanniques.

Il a déclaré: “Le droit à un procès équitable ne l’emporte pas sur toutes les autres considérations, telles que la sécurité du public.

“Si un intérêt public vital rend impossible qu’une affaire soit entendue équitablement, les tribunaux ne peuvent normalement pas l’entendre.

“La réponse appropriée au problème dans le cas présent est que l’audience de privation soit suspendue – ou reportée – jusqu’à ce que Mme Begum soit en mesure d’y jouer un rôle efficace sans que la sécurité du public ne soit compromise.

“Ce n’est pas une solution parfaite, car on ne sait pas combien de temps il faudra avant que cela ne soit possible.

“Mais il n’y a pas de solution parfaite à un dilemme du genre actuel.”

En janvier 2021, l’avocat de Begum a déclaré que sa tentative de rentrer à la maison était “renforcée” par la victoire judiciaire d’une jeune fille de 16 ans qui a affirmé avec succès qu’elle était victime d’esclavage moderne.

Qu’a fait Shamima Begum ?

Begum et deux copines – Kadiza Sultana et Amira Abase – se sont enfuies en Syrie en février 2015.

Begum a utilisé le passeport de sa sœur aînée pour fuir avec ses amis de la Bethnal Green Academy.

Le trio s’est envolé pour la Turquie puis a traversé la frontière syrienne avec l’aide de passeurs.

Quelques semaines après son arrivée, Shamima était mariée à Isis jihadi Yago Riedijk, 27 ans, de Hollande.

Ils ont eu trois enfants qui sont morts de malnutrition et de maladie.

Le couple a été séparé alors qu’il fuyait Baghouz, le village où quelques centaines de combattants de l’Etat islamique sont retranchés dans une dernière bataille désespérée.

Shamima s’est retrouvée dans un camp de réfugiés kurdes où elle a donné naissance à son troisième enfant, mais ce bébé est également décédé.

La sœur aînée Renu a révélé que sa famille avait perdu le contact avec elle pendant “la plus longue période” jusqu’à ce qu’elle soit retrouvée par un journaliste du Times.

Begum a été découverte par un journaliste du Times dans un camp rempli de réfugiés fuyant la bataille pour le dernier bastion d’Isis.

Elle a dit qu’elle avait quitté le village assiégé de Baghouz parce qu’elle « ne pouvait plus endurer ».

Mais elle a également dit qu’elle ne regrettait pas d’avoir rejoint Isis, se vantant d’avoir passé un “bon moment” sous le régime terroriste et a déclaré que voir des têtes coupées “ne m’avait pas du tout bouleversé”.

Carte montrant le voyage de la mariée djihadiste en fuite Shamima Begum en Syrie

Qu’est-il arrivé à son mari et à ses enfants ?