Tout le monde sait que le grand méchant de la Terre du Milieu, du moins après le premier âge, est Sauron. Ainsi, lorsque vous regardez un nouveau spectacle explorant la Terre du Milieu dans The Second Age, et que vous êtes aux deux tiers de la saison et que Sauron ne s’est pas présenté, il est temps de commencer à poser des questions. Où est Sauron, et pourquoi ne l’avons-nous pas encore vu ? Ou l’avons-nous vu, mais déguisé en un autre personnage ?

Voici un bref aperçu de tout ce que nous savons jusqu’à présent, et quelques spéculations amusantes sur ce qui pourrait être en magasin pour The Rings of Power.

Qui est Sauron dans Les Anneaux de Pouvoir ?

Pour le moment, nous n’avons aucune idée de qui est Sauron dans The Rings of Power. Il n’y a pas de crédit pour Sauron, aucun acteur n’a été annoncé comme jouant Sauron, et la seule fois où nous avons vu Sauron à l’écran a été le début du premier épisode d’un regard sur le passé. Selon JRR Tolkien, Sauron se cache plus ou moins à ce stade alors qu’il renforce ses forces et élabore un plan pour conquérir le monde.

Nous ne savons pas où se trouve Sauron en ce moment, mais nous savons où il était. Dans l’épisode 6, l’Uruk connu sous le nom d’Adar confirme les soupçons de Galadriel selon lesquels Sauron s’était initialement échappé dans l’extrême nord afin qu’il puisse expérimenter l’accès à un endroit appelé The Unseen World, mais sans succès. Adar prétend avoir attaqué Sauron et s’être échappé, mais nous savons qu’il est toujours en vie quelque part.

Quelqu’un que nous avons rencontré dans The Rings of Power pourrait-il déjà être Sauron déguisé ?

Il est tout à fait possible que nous ayons déjà rencontré Sauron dans The Rings of Power, mais il se cache comme un autre personnage. Sauron a une histoire de changement de forme dans les œuvres de Tolkien et a été considéré comme un humain, un elfe, un loup, un vampire et même un serpent. Lorsqu’il est sous une forme humanoïde, il est toujours décrit comme étant profondément charismatique, attirant et regardant un peu du côté le plus sombre. Ses déguisements ne trompent pas toujours tout le monde, en fait Galadriel était à l’origine décrit comme le plus grand ennemi de Sauron au Second Age parce qu’elle pouvait voir la vérité sur lui. Le Haut Roi Gil-galad est également décrit comme n’ayant pas fait confiance à Sauron après leur rencontre parce qu’il se sentait mal.

Alors oui, il est possible que quelqu’un que nous ayons déjà rencontré soit Sauron. Voici un aperçu de qui cela pourrait être.

Adar est-il un déguisement pour Sauron, ou est-il juste un Uruk ?

Amazon Prime Vidéo



Nous savons que le personnage se faisant appeler Adar n’utilise pas vraiment son nom de naissance, car Adar est elfique pour Père et ses Orcs continuent de l’appeler Seigneur Père. Pour que les Orcs lui soient si farouchement fidèles, cela signifie probablement quelque chose de plus que ce que nous voyons à l’écran. Et bien qu’Adar soit assez attirant et charismatique, il se décrit comme un elfe corrompu qui a tenté de tuer Sauron. Il est possible que ce soit un subterfuge, ce ne serait pas la première chose sur laquelle il mentirait, mais pour le moment ce n’est probablement pas Sauron.

Halbrand est-il réellement un déguisement de Sauron, ou est-il un héros secret ?

Salon de la vanité



Le futur roi des Southlands est un personnage curieux. Il prétend fuir un passé sombre avec une lignée plus sombre qui remonte aux serviteurs de Morgoth. C’est un forgeron talentueux, et quand il le veut, Halbrand est incroyablement charismatique. Il a également affronté quatre citoyens nùmenoréens et est reparti avec un peu plus qu’une lèvre fendue et une petite ecchymose sous l’œil, ce qui est inhabituel pour le moins. Et oui, il est assez attirant quand il n’est pas configuré pour être la version Wish.com d’Aragorn.

Bien qu’il y ait clairement quelque chose de sombre dans le passé de Halbrand que nous découvrirons éventuellement, son désir d’échapper à son ancienne vie et de recommencer ou de conduire son peuple en sécurité va à l’encontre de la quête de pouvoir sans fin de Sauron. Il est possible qu’il soit Sauron, mais je ne pense pas que ce soit ainsi que cela se passera à la fin.

L’Étranger est-il secrètement caché par Sauron, ou quelqu’un d’autre ?

Amazon Prime Vidéo



Nous en savons un peu plus sur l’homme très grand qui a aidé Nori et les autres Harfoots qu’il y a quelques semaines, mais c’est quand même pas grand chose. Il est grand, très doué pour la magie, et sa chute sur la Terre du Milieu semble l’avoir embrouillé en ne sachant pas vraiment qui il est ni où il est censé être. Son accident dramatique devant Nori est stylisé pour ressembler à l’œil flamboyant de Sauron du Seigneur des anneaux, et son massacre accidentel de ces lucioles n’est pas un bon indicateur qu’il est naturellement bon, mais ce n’est pas clair pour le moment.

L’Étranger est maintenant également poursuivi par trois personnages en blanc qui ont été décrits comme des adorateurs de Morgoth de l’Extrême-Orient. Il est possible que l’histoire racontée ici soit que ces adorateurs recherchent The Stranger afin de le tempérer dans les ténèbres ou peut-être de lui rappeler son “vrai moi” en tant que Sauron. Pour le moment, on ne sait pas qui est cette personne.

Où Sauron pourrait-il être dans The Rings of Power ?

Il est tout à fait possible que nous n’ayons pas encore vu Sauron, que tous ces personnages que nous soupçonnons collectivement soient intéressants pour d’autres raisons. Cela ne signifie pas que Sauron est assis à ne rien faire pour le moment. En fait, il y a deux endroits où il pourrait être en ce moment sur la base de ce que nous savons de cette époque en Terre du Milieu grâce aux écrits de Tolkien.

Sauron pourrait-il être à Nùmenor ?

Amazon Prime Vidéo



Nous avons vu la reine régente Miriel partager la vision de son père selon laquelle Nùmenor était dévoré par une grande vague avec Galadriel à travers son Palantíri, mais il n’est pas clair dans cette vision ce qui provoque spécifiquement la chute de Nùmenor. Si vous avez lu les œuvres de Tolkien, vous savez que cet événement se produit en grande partie grâce à l’influence de Sauron.

Selon Tolkien, Sauron est capturé lors d’une grande bataille et emprisonné à Nùmenor, où il empoisonne l’esprit du roi et le convainc de mener un assaut sur Valinor afin d’assurer l’immortalité. Il s’avère que combattre le dieu responsable de la création de toute vie autour de vous est un mauvais plan, et Nùmenor est déchiré au fond de l’océan en guise de punition. Sauron s’échappe et l’une de ses plus grandes menaces est pratiquement éliminée.

Puisque Nùmenor est toujours debout, il est possible que Sauron soit déjà là et déguisé en prisonnier ou qu’il y soit bientôt.

Sauron pourrait-il être en Eregion ?

Amazon Prime Vidéo



Bien que nous ayons vu une bonne partie de Lord Celebrimbor et de sa quête pour créer quelque chose de “vrai pouvoir” à donner aux peuples de la Terre du Milieu en récompense de milliers d’années de guerre, nous n’avons pas vraiment vu beaucoup d’Eregion elle-même . Ceci est important car Eregion est l’endroit où la plupart des anneaux de pouvoir sont créés. Et une fois que la grande tour avec la fournaise est construite, Celebrimbor et les autres forgerons elfiques reçoivent des conseils et de l’amitié d’un elfe qui se fait appeler Annatar, le Seigneur des dons. Dans les œuvres de Tolkien, Annatar est Sauron est un déguisement et il utilise Eregion pour fabriquer les anneaux qui transforment les rois des hommes en terribles soldats appelés Ringwraiths.

Il est possible qu’Annatar soit déjà dans Eregion et ait chuchoté à Celebrimbor des choses comme “suggère à Gil-galad que renvoyer Galadriel à Valinor est une bonne idée” et “tu as besoin de beaucoup de Mithril en ce moment, va faire en sorte que les Nains te le donnent à vous” par exemple. Si vous me demandez, cela ferait une révélation solide pour la finale de cette première saison.

Cet article sera régulièrement mis à jour au fur et à mesure de la progression de l’émission, surtout si Sauron se présente réellement.