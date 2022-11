Où est Rebecca Lynn O’Donnell maintenant ?

SEN Linda Collins-Smith a été tuée dans un coup de couteau brutal en juin 2019 par sa meilleure amie de l’époque, Rebecca O’Donnell.

O’Donnell a d’abord plaidé non coupable, mais a ensuite avoué le crime après avoir conclu un accord de plaidoyer pour éviter la peine de mort.

Linda Collins-Smith était la sénatrice de l’Arkansas Crédit : Facebook / Linda Collins

Qui est Rebecca Lynn O’Donnell ?

Rebecca Lynn O’Donnell était l’assistante et la meilleure amie de la sénatrice Linda Collins-Smith lorsque Collins-Smith a été retrouvée brutalement assassinée chez elle.

Tim Loggains, alors fiancé d’O’Donnell, était ami avec Collins-Smith lorsqu’il a présenté les femmes.

“Elle et moi partagions des opinions politiques, avions beaucoup d’intérêts et d’objectifs communs d’un point de vue législatif, et c’était la base du début de notre amitié”, a déclaré Loggains à ABC News à propos de sa relation avec Collins-Smith.

Loggains connaissait O’Donnell à l’école primaire et au lycée, et a déclaré au point de vente: “Nous nous connaissions donc pratiquement toute notre vie.”

Collins-Smith a été élue au Sénat américain en 2014 et 2018, et O’Donnell a joué un rôle essentiel dans la réalisation de sa campagne pour les deux élections.

Et lorsque Collins-Smith et son mari de l’époque, Phil Smith, ont demandé le divorce après 20 ans de mariage, O’Donnell a assisté en tant que témoin à la procédure de divorce.

Dans les années qui ont précédé le meurtre de Collins-Smith, elle et O’Donnell étaient incroyablement proches selon un ami commun.

La personne a dit à PEOPLE : « Ils étaient inséparables. Si jamais vous vouliez savoir ce qui se passait avec Linda, vous pourriez demander à Becky. Et vice versa.

“Elles faisaient tout ensemble, et elles étaient de proches confidentes. Elles s’appelaient “sœurs”, même si elles n’étaient pas apparentées par le sang.”

Qu’est-il arrivé à Linda Collins ?

Collins-Smith est retournée chez elle à Pocahontas, Arkansas, après une visite à Washington, DC en juin 2019.

Sa famille a dit qu’ils savaient qu’elle était rentrée chez elle, mais quand ils n’ont pas entendu parler d’elle, ils se sont inquiétés.

Selon sa fille, Heather Tate Williams, les SMS et les appels téléphoniques ne parvenaient pas au téléphone de Collins-Smith et après une semaine, elle et son frère Butch Smith se sont rendus chez leur mère.

“Je pouvais voir où se trouvait sa valise avec les étiquettes dessus”, a déclaré Butch à ABC, ajoutant que son sac à main et son téléphone portable avaient disparu.

Ils traversèrent la maison en l’appelant et remarquèrent ce qui semblait être du café renversé sur le sol de la cuisine. Les enquêteurs détermineront plus tard qu’il s’agissait de sang.

Smith a fouillé la maison à la recherche de sa mère quand il a finalement trouvé son corps recouvert d’une bâche dans l’allée.

“J’étais juste un peu sous le choc”, a-t-il déclaré. “J’ai vu ma mère là-bas.”

Le shérif Kevin Bell a déclaré dans une exclusivité 20/20 : « Butch a trouvé le corps de sa mère dans un état avancé de décomposition.

“En regardant la scène et les circonstances qui l’entouraient, il était évident qu’il s’agissait d’un meurtre.”

Collins-Smith avait des caméras vidéo autour de sa maison, mais la police a découvert qu’elles avaient toutes été détruites. Cependant, ils ont appris que des sauvegardes des séquences vidéo existaient toujours.

C’est sur ces vidéos qu’ils ont appris que Collins-Smith avait été poignardé à mort, et O’Donnell a été vu en train de détruire les caméras tout en tenant un couteau ensanglanté.

O’Donnell conduisait avec Loggains aux funérailles de Collins-Smith lorsqu’ils ont été arrêtés par la police et O’Donnell a été arrêté sur les lieux.

“Nous les avons essentiellement éliminés sous la menace d’une arme”, a déclaré Bell dans l’interview 20/20. Loggains n’a pas été arrêté.

O’Donnell a été accusé de meurtre qualifié, d’abus de cadavre et de falsification de preuves, mais a continué à plaider non coupable.

Elle a affirmé qu’elle avait été piégé et a blâmé l’ex-mari de Collins-Smith pour le meurtre.

O’Donnell a finalement admis avoir assassiné son amie dans un plaidoyer direct, disant aux autorités : “Je suis allé chez Linda et je l’ai intentionnellement tuée, puis j’ai caché le corps.”

Rebecca était l’ancienne travailleuse de campagne et amie de Linda Crédit : Facebook

Rebecca O’Donnell a-t-elle été condamnée ?

O’Donnell a plaidé coupable de meurtre au premier degré et d’abus d’un cadavre et a ensuite plaidé “non contesté” à deux chefs d’accusation de sollicitation pour commettre un meurtre qualifié dans un autre comté, en relation avec un complot de meurtre pour compte d’autrui, selon ABC Nouvelles.

Son motif reste inconnu, mais Smith a dit à PEOPLE qu’il croyait qu’O’Donnell volait discrètement de l’argent à sa mère, et quand elle a confronté O’Donnell, elle a été assassinée.

Bien qu’O’Donnell n’ait jamais été accusé de l’argent manquant, Bell a déclaré que lui et d’autres enquêteurs pensaient que c’était possible.

“Je pense que Becky a atteint un point où elle a décidé qu’il n’y avait pas d’autre issue”, a déclaré Bell.

O’Donnell a été reconnu coupable en août 2020 du meurtre de Collins-Smith et a été condamné à 50 ans de prison.

En prison, O’Donnell s’est confiée à ses compagnons de cellule, menant un complot de meurtre contre rémunération pour tuer l’ex-mari de Collins-Smith et sa nouvelle épouse.

Ses codétenus devaient bientôt être libérés de prison et, contre paiement, elle leur a dit qu’il y avait de l’or et de l’argent dans la maison de Smith qui leur appartenaient s’ils acceptaient le travail.

“J’avais cru comprendre que les détenus allaient bientôt être libérés”, a déclaré Bell à ABC. “Et puis une fois qu’ils sont sortis, elle les avait mis en place pour qu’ils l’aident à commettre ce meurtre.”

Les codétenues d’O’Donnell, Cassandra Geoffrion et Melissa Duede ont apporté la preuve aux autorités sous la forme d’une fausse note de suicide qu’O’Donnell leur avait donnée à planter après la mort de Smith.

“La raison pour laquelle j’ai dit quelque chose, c’est parce que j’avais l’impression que quelqu’un d’autre pourrait réellement suivre le plan”, a déclaré Geoffrion au point de vente. “Et je me soucie de la vie des autres.”

“Cela montre sa personnalité”, a déclaré Bell. “Elle est meurtrière, vous savez, depuis le tout début.”

À la suite de la condamnation d’O’Donnell, la famille de Collins-Smith a déclaré dans un communiqué qu’elle était soulagée que la personne qui a tué leur mère soit derrière les barreaux.

“Nous savons que certains ne seront pas satisfaits de ce résultat aujourd’hui. Et nous réalisons que quelle que soit la punition [O’Donnell] reçoit, cela ne suffira jamais.

“… Aucune punition ne comblera jamais ce vide qui [O’Donnell] fait dans nos vies le jour où elle a tué notre mère.

“Aujourd’hui, nous trouvons un peu de paix dans le fait que Rebecca O’Donnell sera emprisonnée pendant très longtemps, incapable de blesser qui que ce soit d’autre.

“Si ma mère était ici aujourd’hui, je ne doute pas qu’elle citerait la Bible et nous dirait que nous pouvons trouver la paix en Dieu.”

Phil Smith a déclaré : « Ma famille et moi sommes reconnaissants que justice ait été rendue. Ma demande est d’être laissé en paix et que Linda soit autorisée à reposer en paix.