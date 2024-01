Où est ProPublica sur les violations de l’éthique de Ketanji Brown Jackson ?

ProPublica, le groupe de journalisme d’investigation « impartial » préféré de la gauche, a passé la majeure partie de 2023 à harceler le juge de la Cour suprême Clarence Thomas à propos de violations présumées de l’éthique mais était absent au volant lorsqu’il s’agissait d’enquêter sur le réel saleté cachée par le juge « progressiste » Ketanji Brown Jackson.

La plupart se souviendront de la campagne sauvage de ProPublica pour accuser Thomas de corruption, des voyages « somptueux » financés par des influenceurs judiciaires et des accords d’initiés – qui ont tous été rejetés plus tard comme des allégations superflues destinées à nuire à la réputation de Thomas.

Puis, en décembre, la nouvelle est tombée que son collègue du tribunal, le juge Jackson, aurait pu intentionnellement omis de payer son mari sur ses déclarations financières passées. ProPublica a passé près d’un an à traîner Thomas dans la boue pour un certain nombre d’allégations, mais n’a pas réussi à dénoncer d’autres « abus de pouvoir » de la part des juges de gauche.

Pourquoi ProPublica a-t-il laissé tranquilles d’autres juges qui étaient vraisemblablement des cibles faciles ? Eh bien, ils constituent le bras d’attaque du Parti démocrate et évitent vraisemblablement les tirs amis.

Rappelons que ProPublica prétend « dénoncer les abus de pouvoir » sur les deux côtés de l’allée politique. En réalité, le groupe ne traque que les agresseurs qui défendent des valeurs conservatrices, comme je l’explique dans mon récent article approfondi. exposer le parti pris de ProPublica. Mon étude donne un chiffre réel à ce soupçon de longue date : ProPublica est 23 fois plus susceptible de cibler les conservateurs que les libéraux, après une enquête exhaustive sur les reportages politiques du groupe. Ne vous attendez pas à ce qu’ils l’admettent.

Cette plainte du conservateur Centre pour le renouvellement de l’Amérique allègue une véritable corruption – affirmant que Jackson « a volontairement omis de divulguer » les revenus de consultation pour faute professionnelle de son mari pendant plus d’une décennie alors qu’il siégeait à la magistrature fédérale.

« La Conférence devrait ouvrir une enquête pour déterminer si le juge Jackson doit remédier à cette potentielle omission. Compte tenu de la nécessité d’assurer l’application égale de la loi et de la tendance de ces violations à créer de graves problèmes de récusation et des conflits d’intérêts, l’attention rapide de la Conférence est d’une importance publique primordiale », a écrit le groupe dans la lettre adressée à la Conférence judiciaire.

Jackson mérite d’être traité comme innocent jusqu’à preuve du contraire, un droit que beaucoup de gauche n’ont pas réussi à fournir à Thomas l’année dernière. Mais si cela est vrai, non seulement cela remet en question sa fiabilité, mais c’est un coup dévastateur pour la campagne de gauche pour un nouveau gouvernement. Code d’éthique de la Cour suprêmece qui a toujours été un effort partisan pour renforcer le pouvoir des démocratesde toute façon.

En pratique, cela signifie cibler Thomas pour faire pression sur lui pour qu’il se récuse des affaires clés ou qu’il démissionne complètement du tribunal, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle majorité « progressiste » pour exécuter les ordres de la gauche. Cela inclut les bailleurs de fonds d’extrême gauche de ProPublica, qui seraient probablement furieux si le groupe tirait sur un juge nommé par les démocrates.

Après tout, le principal donateur de ProPublica est la Fondation Sandler, qui fonds l’American Constitution Society et le Campaign Legal Center, deux groupes de gauche cités par hasard comme « experts » dans l’exposé Thomas de ProPublica.

Et qu’en est-il des autres juges de gauche ?

Selon les propres rapports de ProPublica, les juges Sonia Sotomayor et Elena Kagan ont récolté des retours sur investissement lucratifs au cours de leur mandat au plus haut tribunal du pays. On estime que Sotomayor a entre 1,6 et 6,6 millions de dollars en investissements, et Kagan aurait entre 1,6 et 3,6 millions de dollars en investissements. (En revanche, on estime que Thomas n’a des investissements évalués qu’à 1,2 à 2,7 millions de dollars.)

Pourtant, ProPublica a ignoré ces faits en faveur d’une chasse aux sorcières partisane contre le « méchant » préféré de la gauche. Quiconque a suivi les délibérations judiciaires au cours de l’année écoulée sait qu’il s’agit d’une tentative désespérée de destituer Thomas avant de forcer les démocrates à tenir leur promesse de remplir la Cour suprême de juges de gauche.

Cette idée, soit dit en passant, est née du même groupe d’activistes chargé de promouvoir le code d’éthique de l’année dernière : Exigez la justicedirigé par l’ancien copain de Clinton Brian Fallon et engendré par le réseau d’argent noir multimilliardaire d’Arabella Advisors.

Il s’agissait d’un projet classique à l’intérieur du Beltway – et l’intrigue aurait été impossible sans le travail d’enquête posé par ProPublica.