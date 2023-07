Où est Prigojine ? Le chef de Wagner est en Russie, pas en Biélorussie | Nouvelles du monde

Yevgeny Prigozhin, le chef millionnaire au franc-parler de l’entrepreneur militaire privé Wagner (Photo: AP / Reuters) Le Le chef du groupe de mercenaires Wagner n’est pas sur le territoire biélorusse, a confirmé Alexandre Loukachenko. Il y a eu beaucoup de spéculations sur le sort d’Evgueni Prigojine, qui a mené un coup d’État armé contre le Kremlin fin juin. Dans le cadre d’un accord pour mettre fin à la rébellion négocié par le président biélorusse, le chef de guerre avait accepté de s’exiler dans le pays voisin. Il n’a pas été vu en public depuis la mutinerie, et la semaine dernière, on pensait qu’il avait atterri dans la capitale Minsk. Le président biélorusse Aleksandr Lukashenko (Photo: AFP) Mais Loukachenko a déclaré que Prigozhin est en Russie et « peut-être » à Saint-Pétersbourg ou même à Moscou. Il a déclaré aux journalistes aujourd’hui : « Quant à Prigozhin, il est à Saint-Pétersbourg. Il n’est pas sur le territoire de la Biélorussie. Un avion d’affaires lié à Prigozhin a quitté Saint-Pétersbourg pour Moscou hier et se dirigeait aujourd’hui vers le sud de la Russie, selon les données de suivi des vols. Mais il n’était pas clair si le chef mercenaire était à bord de l’avion.



Des fusils, un marteau et des lingots d’or parmi les objets trouvés dans la maison de Prigozhin



Il y avait aussi un certain nombre de perruques et de fausses barbes fourrées dans un placard Loukachenko a déclaré qu’une offre à Wagner de stationner certains de ses combattants en Biélorussie – une perspective qui a alarmé les pays voisins de l’OTAN – est toujours valable. Il a dit qu’il ne voyait pas cela comme un risque pour la Biélorussie et ne croyait pas qu’ils prendraient jamais les armes contre son pays. Par ailleurs, la Russie a déclaré que les soldats à louer peuvent se rendre en Biélorussie, s’engager dans ses forces armées régulières ou se démobiliser. Les commentaires de Loukachenko sont arrivés quelques heures seulement après Des agents de la sécurité russe ont fait une descente dans le manoir de Prigozhin à Saint-Pétersbourg. Plus: Guerre russo-ukrainienne

Les agents du FSB ont trouvé de fausses perruques et barbes, de faux passeports, des armes à feu et des munitions, une masse, des lingots d’or, un alligator empaillé. Une photo encadrée montrant prétendument les têtes coupées des ennemis de Prigozhin faisait également partie des effets personnels. Des images du raid ont ensuite été divulguées et publiées par le journal pro-Kremlin Izvestia. PLUS : Le Borussia Dortmund décide de ne pas re-signer Jadon Sancho de Manchester United

PLUS : Quatre morts dans un tir de missile russe qui a détruit 60 appartements à Lviv

Vous avez une histoire ? Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Ou vous pouvez soumettre vos vidéos et photos ici. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre actualités. Suivez Metro.co.uk sur Twitter et Facebook pour les dernières nouvelles mises à jour. Vous pouvez désormais également recevoir des articles de Metro.co.uk directement sur votre appareil. Inscrivez-vous à nos alertes push quotidiennes ici. Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus Ce site est protégé par reCAPTCHA et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer.

window.fbApi = (fonction () { var fbApiInit = false ; var en attenteReady = []; var notifyQ = function () { var i = 0, l = en attenteReady.length ; for (i = 0; i < l; i++) { en attentePrêt[i](); } } ; var prêt = fonction (cb) { si (fbApiInit) { cb(); } else { en attenteReady.push(cb); } } ; var checkLoaded = fonction () { return fbApiInit ; } ; window.fbAsyncInit = function() { FB.init({ appId : '176908729004638', xfbml : true, version : 'v2.10' }); fbApiInit = vrai ; notifierQ(); } ; return { 'prêt' : prêt, 'chargé' : checkLoaded } ; })(); (fonction () { fonction injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = vrai ; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js" ; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if (window.metro) { window.addEventListener('scroll', injectFBSDK, {une fois : vrai, passif : vrai}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })(); Lien source