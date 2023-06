Où est Poutine ? Pourquoi la Russie est calme après la mutinerie de Wagner

Un calme étrange s’est abattu sur la Russie après la fin dramatique d’un soulèvement armé qui constituait la plus grande menace pour le règne de près d’un quart de siècle de Vladimir Poutine.

L’homme qui a dirigé l’insurrection est devenu inhabituellement silencieux. Le président n’a pas été vu en public depuis qu’il a dénoncé la mutinerie comme « trahison » et menacé de punition « sévère » qui n’a jamais transpiré.

En 24 heures déconcertantes, un public international fasciné a regardé les troupes fidèles au mercenaire russe Yevgeny Prigozhin avancer à des centaines de kilomètres vers Moscou à une vitesse vertigineuse seulement pour qu’il annule soudainement l’assaut et accepte de s’exiler avec toutes les accusations abandonnées dans un retard- affaire de nuit.

La chaîne rapide d’événements a laissé les États-Unis et l’Europe perplexes quant aux implications politiques d’une rébellion qui a brisé l’image invincible de Vladimir Poutine en tant que dirigeant de la Russie. La crise s’est déroulée au milieu de divisions amères en Russie au sujet de la guerre défaillante en Ukraine, le plus grand conflit en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, alors qu’une contre-offensive ukrainienne continue d’essayer de pousser les forces russes hors des territoires occupés.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré que la révolte du groupe de mercenaires Wagner était un « défi direct » à l’autorité du président Poutine et « soulève de profondes questions », dans une interview dimanche sur Face the Nation de CBS. « Nous ne pouvons pas spéculer ou savoir exactement où cela va nous mener. Nous savons que Poutine a beaucoup plus à répondre dans les semaines et les mois à venir. »

Les États-Unis ont eu des informations il y a plusieurs jours selon lesquelles Prigozhin complotait pour mener une action armée contre des responsables de la défense russe, selon une personne proche du dossier.

En Chine, qui a renforcé les liens avec le président Poutine et a refusé de se joindre aux sanctions américaines sur la guerre, le ministre des Affaires étrangères Qin Gang a rencontré dimanche le vice-ministre russe des Affaires étrangères Andrey Rudenko à Pékin pour discuter de questions internationales et régionales d’intérêt commun, selon le ministère chinois des Affaires étrangères.

Le vice-ministre chinois des Affaires étrangères Ma Zhaoxu a également rencontré Rudenko dimanche, s’engageant à défendre les intérêts communs des deux pays dans l’environnement international « complexe et sombre ». Les médias d’État chinois ont couvert le soulèvement en Russie, tandis que le Global Times a publié un article de l’ancien rédacteur en chef Hu Xijin analysant des scénarios potentiels, y compris un changement de régime.

La partie chinoise a exprimé son soutien aux efforts des dirigeants russes pour stabiliser la situation dans le pays, a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué publié sur son site Internet.

Même la Corée du Nord semblait inquiète. Le vice-ministre des Affaires étrangères Im Chon Il « a exprimé sa ferme conviction que la récente rébellion armée en Russie serait réprimée avec succès » lors d’une réunion avec l’ambassadeur de Russie, a rapporté la Central News Agency de Corée du Nord.

« Garanties de sécurité »

Vladimir Poutine, 70 ans, n’a pas commenté l’accord négocié par son allié le président biélorusse Alexandre Loukachenko qui a mis fin à la révolte de Prigojine. Le Kremlin a déclaré que le président Poutine avait garanti de laisser le chef Wagner se rendre en Biélorussie et d’abandonner les accusations de mutinerie criminelle contre lui et les combattants impliqués dans la rébellion.

« Poutine a dû faire des concessions et se rendre, et au lieu de vaincre Prigozhin, il a dû négocier avec lui et donner des garanties de sécurité, démontrant publiquement sa vulnérabilité », a déclaré Kirill Rogov, un ancien conseiller du gouvernement russe qui dirige maintenant Re: Russia, un groupe de réflexion basé à Vienne. « Auparavant, Poutine n’autorisait absolument personne à lui parler dans le langage des ultimatums publics. »

On ne sait pas où se trouve Prigozhin et il n’a fait aucun commentaire depuis qu’il a annoncé que ses forces se retiraient pour éviter une effusion de sang samedi soir dans un message audio sur Telegram. Une vidéo sur les réseaux sociaux montrait des foules l’acclamant et lui serrant la main alors qu’il était chassé d’une installation militaire dans la ville de Rostov-on-Don, dans le sud de la Russie, que Wagner avait prise au début de la mutinerie.

Le président Poutine a remercié Loukachenko lors d’un appel téléphonique samedi soir pour avoir mené les négociations et conclu l’accord, a rapporté le service d’information biélorusse Belta.

La Russie a commencé à lever les restrictions d’urgence pour tenter de rétablir rapidement un sentiment de normalité. Des barrages routiers installés à la hâte ont été démantelés dimanche sur les autoroutes menant à Moscou, bien que les autorités aient déclaré que lundi resterait un jour chômé annoncé par le maire Sergueï Sobianine après l’imposition d’un « régime antiterroriste » dans la capitale.

La négociation à la Bourse de Moscou se poursuivra normalement lundi, a indiqué la Banque de Russie dans un communiqué.

Les responsables régionaux de Rostov-on-Don, Voronezh et Lipetsk ont ​​rapporté que les troupes de Wagner avaient quitté leurs territoires et se dirigeaient vers leurs bases de terrain.

Wagner rappelle l’avance

L’accord a été annoncé quelques heures seulement après que Vladimir Poutine a déclaré aux Russes à la télévision d’État que ceux qui participaient à la rébellion avaient « trahi la Russie et en répondraient ». La décision de ne pas poursuivre Prigozhin et ses hommes pour trahison contraste fortement avec le zèle avec lequel les autorités ont infligé de longues peines de prison à des personnes pour des manifestations pacifiques, même mineures, contre la guerre.

Le chef Wagner marche sur Moscou dans une mutinerie défiant Poutine

Le fondateur de Wagner a pendant des mois attaqué le ministre de la Défense Sergei Shoigu et de hauts responsables de l’armée à Moscou pour la conduite de la guerre, alléguant qu’ils n’avaient pas suffisamment soutenu les troupes de Wagner combattant en Ukraine et en particulier lors des batailles pour la ville de Bakhmut, dans l’est de l’Ukraine.

Il a également appelé à plusieurs reprises le Kremlin à introduire des mesures plus strictes, notamment une mobilisation totale et la loi martiale, avertissant que la Russie risquait la défaite dans la guerre sans eux.

Qu’est-ce que le groupe russe Wagner et pourquoi a-t-il été accusé de mutinerie ?

Les tensions ont éclaté vendredi lorsque Prigozhin, 62 ans, a publié des messages audio sur Telegram promettant de « punir » le ministère de la Défense pour ce qu’il a qualifié d’attaque au missile sur une base de Wagner et des pertes de « dizaines de milliers » de soldats russes pendant la guerre. Il a accusé Sergueï Choïgou d’avoir tenté de « détruire » Wagner. Le ministère de la Défense a nié les affirmations de Prigozhin concernant une grève.

La confrontation a eu des échos dans l’histoire russe, où des dirigeants comme le tsar Nicolas II et le président soviétique Mikhaïl Gorbatchev ont été évincés après des mésaventures militaires. Le président Poutine lui-même, dans son allocution télévisée, a établi une comparaison avec les divisions en Russie pendant la Première Guerre mondiale qui ont conduit à la révolution bolchevique de 1917 et à la guerre civile.

À Voronezh, une ville d’un million d’habitants, des habitants choqués ont cherché à accepter la tourmente. « Ce qui semblait impossible hier encore, est soudainement entré dans votre vie aujourd’hui », a déclaré Petr, 46 ans, un concessionnaire automobile local qui a demandé à ne pas être identifié par souci de sécurité.

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)