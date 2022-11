Où est Poutine ? Le dirigeant laisse de mauvaises nouvelles sur l’Ukraine aux autres

TALLINN, Estonie (AP) – Lorsque les hauts gradés militaires russes ont annoncé lors d’une apparition télévisée qu’ils retiraient des troupes de la ville clé de Kherson dans le sud de l’Ukraine, un homme absent de la salle était le président Vladimir Poutine.

Alors que le ministre de la Défense Sergei Shoigu et le général Sergei Surovikin, commandant en chef de la Russie en Ukraine, récitaient avec raideur les raisons de la retraite devant les caméras le 9 novembre, Poutine visitait un hôpital neurologique à Moscou, regardant un médecin effectuer une opération au cerveau.

Plus tard dans la journée, Poutine a pris la parole lors d’un autre événement, mais n’a fait aucune mention du retrait de Kherson – sans doute le retrait le plus humiliant de la Russie en Ukraine. Dans les jours qui ont suivi, il n’a pas commenté publiquement le sujet.

Le silence de Poutine survient alors que la Russie fait face à des revers croissants en près de neuf mois de combats. Le dirigeant russe semble avoir délégué la diffusion de mauvaises nouvelles à d’autres – une tactique qu’il a utilisée pendant la pandémie de coronavirus.

Kherson était la seule capitale régionale que les forces de Moscou avaient saisie en Ukraine, tombant aux mains de la Russie dans les premiers jours de l’invasion. La Russie a occupé la ville et la majeure partie de la région périphérique, une porte d’entrée clé vers la péninsule de Crimée, pendant des mois.

Moscou a illégalement annexé la région de Kherson, ainsi que trois autres provinces ukrainiennes, plus tôt cette année. Poutine a personnellement organisé une cérémonie fastueuse du Kremlin officialisant les mouvements en septembre, proclamant que “les gens qui vivent à Lougansk et Donetsk, Kherson et Zaporizhzhia deviennent nos citoyens pour toujours”.

Un peu plus d’un mois plus tard, cependant, les drapeaux tricolores russes sont tombés sur les bâtiments gouvernementaux de Kherson, remplacés par les bannières jaunes et bleues de l’Ukraine.

L’armée russe a déclaré avoir achevé le retrait de Kherson et des zones environnantes vers la rive est du Dniepr le 11 novembre. Depuis lors, Poutine n’a mentionné la retraite dans aucune de ses apparitions publiques.

Poutine “continue de vivre dans l’ancienne logique : ce n’est pas une guerre, c’est une opération spéciale, les principales décisions sont prises par un petit cercle de ‘professionnels’, tandis que le président garde ses distances”, a écrit l’analyste politique Tatyana Stanovaya. dans un récent commentaire.

Poutine, dont on disait autrefois qu’il supervisait personnellement la campagne militaire en Ukraine et donnait des ordres aux généraux sur le champ de bataille, a semblé cette semaine se concentrer sur tout sauf sur la guerre.

Il a discuté des procédures de mise en faillite et des problèmes de l’industrie automobile avec des représentants du gouvernement, a parlé à un gouverneur sibérien de la relance des investissements dans sa région, a eu des appels téléphoniques avec divers dirigeants mondiaux et a rencontré le nouveau président de l’Académie des sciences de Russie.

Mardi, Poutine a présidé une réunion vidéo sur les monuments commémoratifs de la Seconde Guerre mondiale. C’était le jour où il devait prendre la parole au sommet du G20 en Indonésie – mais non seulement il a décidé de ne pas y assister, mais il n’y a même pas participé par vidéoconférence ni envoyé de discours préenregistré.

La réunion commémorative de la Seconde Guerre mondiale a été la seule ces derniers jours où certaines villes ukrainiennes – mais pas Kherson – ont été mentionnées. Après la réunion, Poutine a signé des décrets attribuant aux villes occupées de Melitopol et Marioupol le titre de Ville de la gloire militaire, tandis que Luhansk a été honorée en tant que Ville du mérite du travail.

L’analyste politique indépendant Dmitry Oreshkin a attribué le silence de Poutine au fait qu’il a construit un système politique proche de celui de l’Union soviétique, dans lequel un dirigeant – ou “vozhd” en russe, un terme utilisé pour décrire Josef Staline – est par définition incapable de faire des erreurs.

« Le système de Poutine et de Poutine… est construit de manière à ce que toutes les défaites soient imputées à quelqu’un d’autre : ennemis, traîtres, coup de poignard dans le dos, russophobie mondiale –– n’importe quoi, vraiment », a déclaré Oreshkin. “Donc, s’il a perdu quelque part, premièrement, c’est faux, et deuxièmement, ce n’était pas lui.”

Certains des partisans de Poutine ont remis en question une telle distance évidente par rapport à ce que même les cercles pro-Kremlin considéraient comme un développement critique de la guerre.

Pour Poutine, avoir des appels téléphoniques avec les dirigeants de l’Arménie et de la République centrafricaine au moment de la retraite de Kherson était plus troublant que “la tragédie même de Kherson”, a déclaré l’analyste politique pro-Kremlin Sergei Markov dans un post sur Facebook.

“Au début, je ne croyais même pas aux nouvelles, c’était tellement incroyable”, a déclaré Markov, décrivant le comportement de Poutine comme une “démonstration d’un retrait total”.

D’autres ont cherché à donner une tournure positive à la retraite et à y intégrer Poutine. L’animateur de télévision pro-Kremlin Dmitry Kiselev, dans son émission phare d’information dimanche soir, a déclaré que la logique derrière le retrait de Kherson était “de sauver les gens”.

Selon Kiselev, qui s’est exprimé devant une grande photo de Poutine l’air préoccupé par une légende disant : « Pour sauver les gens », c’était la même logique que le président utilise – « pour sauver les gens, et dans des circonstances spécifiques, chaque personne ».

C’est ainsi que certains Russes ordinaires peuvent également voir la retraite, selon les analystes.

“Étant donné le nombre croissant de personnes qui veulent des pourparlers de paix, même parmi les partisans de Poutine, toute manœuvre de ce type est prise calmement ou même comme le signe d’un éventuel dégrisement –- économie de main-d’œuvre, possibilité de paix”, a déclaré Andrei Kolesnikov, un haut responsable. membre du Carnegie Endowment.

Pour les faucons russes – les partisans vocaux du Kremlin qui ont appelé à des mesures drastiques sur le champ de bataille et n’étaient pas ravis de la retraite de Kherson – il y a régulièrement des barrages de tirs de missiles sur le réseau électrique ukrainien, a déclaré l’analyste Oreshkin.

Moscou a lancé un mardi. Avec environ 100 missiles et drones tirés sur des cibles à travers l’Ukraine, il s’agissait de la plus grande attaque à ce jour sur le réseau électrique du pays et a plongé des millions de personnes dans l’obscurité.

Oreshkin pense que de telles attaques n’infligent pas trop de dégâts à l’armée ukrainienne et ne changent pas grand-chose sur le champ de bataille.

« Mais il est nécessaire de créer l’image d’un « vozhd » victorieux. Il est donc nécessaire de mener une sorte de grève et de crier fort à leur sujet. C’est ce qu’ils font en ce moment, à mon avis », a-t-il déclaré.

—-

Dasha Litvinova, Associated Press