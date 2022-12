Où est Pompéi, qu’a-t-on trouvé en 1748 et combien ont été tués lors de l’éruption du Vésuve ?

POMPÉI était une ville d’Italie qui a été détruite après l’éruption d’un volcan à proximité en 79 après JC.

La ville était vouée à la destruction dès l’éruption du volcan, ensevelissant la ville romaine et tous ceux qui ne pouvaient s’échapper.

Pompéi a été préservée par les débris volcaniques qui ont plu lors de l’éruption du mont Versuvius

Où était Pompéi ?

Pompéi était autrefois une ancienne ville romaine très prospère sur le golfe de Naples, dans la région italienne de Campanie.

La ville abritait 11 000 personnes et se vantait d’un système d’eau complexe, d’un amphithéâtre, d’un gymnase et même d’un port.

Il a été enterré dans des millions de tonnes de cendres volcaniques lorsque le mont Vésuve a éclaté de manière catastrophique en 79 après JC.

Aujourd’hui, c’est un site du patrimoine mondial de l’UNESCO et l’une des attractions touristiques les plus populaires d’Italie avec environ 2,5 millions de visiteurs par an.

Comment Pompéi a-t-il été détruit ?

Le 4 août de l’an 79 après JC, le Vésuve a éclaté lors de l’une des éruptions volcaniques les plus violentes de l’histoire.

Il a projeté des pierres, des cendres et des gaz volcaniques jusqu’à 21 milles dans le ciel à des dizaines de milliers de mètres cubes chaque seconde.

L’énergie thermique libérée serait cent mille fois supérieure à celle des explosions nucléaires d’Hiroshima-Nagasaki.

La ville a été préservée dans des débris volcaniques pendant des siècles jusqu’à ce qu’elle soit redécouverte à la fin du XVIe siècle lors d’une fouille menée par l’ingénieur militaire espagnol Rocque Joaquin de Alcubierre.

Au cours des 250 années suivantes, ce fut un foyer d’activité scientifique, les chercheurs découvrant plusieurs bâtiments intacts et même des peintures murales.

À ce jour, les scientifiques découvrent des vestiges culturels, architecturaux et humains sur les rives du Vésuve.

Des fouilles dans les thermes des ruines de Pompéi en février ont révélé le squelette d’un enfant accroupi qui a péri lors de l’éruption de 79 après JC.

Combien de personnes sont mortes lors de l’éruption du Vésuve ?

Les débris volcaniques à la suite de l’éruption du Vésuve ont transformé les gens en cendres là où ils se trouvaient.

Environ 2 000 personnes auraient été tuées à Pompéi, qui comptait alors 11 000 habitants.

Certaines personnes sont revenues dans la ville couverte de cendres pour chercher des êtres chers avec très peu de chance.