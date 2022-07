Où est Pete Panto ? – Le New York Times

À l’automne 1930, deux dockers ont été abattus lors d’une bataille de territoire lors de la fête de Saint Michel Archange à Red Hook. De temps à autre, un travailleur manquait à l’appel ou une lourde charge tombait sur un débardeur travaillant dans la cale du navire – parfois accidentellement, mais qui pourrait le dire ?

Ce sont les conditions que M. Panto a trouvées à son retour à Brooklyn à l’âge de 24 ans en 1934. Il a rapidement trouvé du travail sur les quais, où il s’est fondu dans la foule d’autres immigrants italiens, un homme de taille moyenne aux cheveux noirs. , une fine moustache et un écart entre ses dents de devant. “Mais il avait un charisme incroyable”, a déclaré Nathan Ward, l’auteur de “Dark Harbor: La guerre pour le front de mer de Brooklyn”, l’un des rares livres qui raconte l’histoire de M. Panto.

À cette époque, a déclaré M. Ward, la base de la côte ouest s’était organisée avec succès contre la corruption du front de mer à San Francisco, mais la côte est était loin derrière. Après quelques années de travail sur les quais, M. Panto a décroché un emploi de contremaître d’embauche en 1939. Voyant de première main à quel point le système était tordu, il a rallié les 2 000 travailleurs de Brooklyn ce printemps-là, prononçant des discours émouvants dans son anglais accentué. Après une réunion de plus de 1 200 débardeurs, Emil Camarda, vice-président du syndicat des dockers, a dit en privé à M. Panto que M. Anastasia, le patron du syndicat, était mécontent des problèmes qu’il causait. M. Panto s’est vu offrir 10 000 $ pour se rafraîchir. Mais le provocateur de 28 ans n’a pas reculé, refusant le pot-de-vin.

Certains débardeurs, alors et maintenant, considéraient M. Panto comme un héros. D’autres pensaient qu’il était fou ou simplement stupide d’avoir risqué sa vie. Mais la plupart conviennent que des changements étaient nécessaires sur le front de mer.

Le vendredi 14 juillet 1939 après-midi, M. Panto quitta son travail sur les quais et alla voir sa fiancée de 20 ans, Alice Maffia. Lui et Alice, qui travaillaient dans une usine de sacs à mites, avaient rendez-vous ce soir-là et prévoyaient d’aller à la plage le lendemain.

Mais une berline sombre s’est arrêtée à côté de M. Panto, et il est monté. Des témoins ont dit que M. Camarda était dans la voiture avec des agents syndicaux.