“Où est passé l’amour?” : les premiers ministres affirment qu’Ottawa tourne le dos à un système de santé en crise

Ce n’est pas la première relation à lutter sous les pressions sanitaires et financières de la pandémie, mais la fédération canadienne sujette aux dysfonctionnements semblait avoir besoin d’un ou deux médiateurs qualifiés cette semaine.

Comme des partenaires lésés qui ne parlent plus que par l’intermédiaire d’avocats, les premiers ministres se sont réunis à Victoria, en Colombie-Britannique, les 11 et 12 juillet, pour relancer leur appel à une réunion urgente des premiers ministres afin de négocier une augmentation du Transfert canadien en matière de santé (TCS). Alors que les premiers ministres présentaient leurs arguments aux journalistes réunis, des ministres fédéraux de haut rang sont apparus dans les médias pour faire valoir leurs revendications.

“Où est passé l’amour ?” John Horgan, premier ministre de la Colombie-Britannique bientôt à la retraite, a déclaré lors de sa dernière conférence de presse en tant que président du Conseil de la Fédération. “Tout allait si bien. Et puis ce n’était pas le cas.”

Pour les journalistes qui ont couvert les plusieurs dizaines de réunions des premiers ministres tenues pendant la ruée vers le COVID, il semble un peu révisionniste de dire que la relation était « bonne » pendant la pandémie.

Bien sûr, les premiers ministres ont beaucoup parlé (virtuellement). Mais il a fallu beaucoup de discussions pour maintenir ensemble tout ce qui se disloquait dans cette urgence et pour poursuivre les restrictions aux frontières et les politiques de vaccination.

La patience s’effiloche maintenant parce que le premier ministre Justin Trudeau n’a pas rencontré les premiers ministres en personne. Le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, a annoncé en mars un financement ponctuel pour des choses spécifiques comme les arriérés chirurgicaux, mais le budget du printemps de la ministre des Finances, Chrystia Freeland, n’offrait rien à plus long terme.

«Ghosted», c’est ainsi que Horgan a décrit – «avec tristesse, pas de colère» – ce qu’il considère comme un manque d’engagement fédéral.

Horgan a déclaré que le ministre fédéral des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc, n’a eu le temps de l’appeler pour s’enregistrer avant la réunion de dimanche matin dernier, alors que les premiers ministres se dirigeaient déjà vers Victoria.

“Y a-t-il autre chose sur son registre en dehors de nous 13 ?” dit le premier ministre. “Je ne le pense pas, mais nous y sommes.”

Le lendemain du retour des premiers ministres chez eux, Le bureau de Freeland a publié un communiqué de presse confirmant qu’elle venait de transférer le complément de 2 milliards de dollars au CHT promis par Duclos. Il a donné aux journalistes un tableau décrivant la répartition des transferts par juridiction. Et puis Freeland est parti pour la réunion des ministres des Finances du G20 à Bali, en Indonésie.

Les praticiens et les patients sont d’accord : le système de santé est en train de s’effondrer. Mais les gouvernements responsables semblent être dans une impasse, comptant sur l’inaction des uns et des autres pour détourner l’attention de leur propre inefficacité.

“Faux” chiffres et “triple R”

Les coups de feu tirés cette semaine visaient deux choses : les calculs et les mesures de responsabilité.

LeBlanc a qualifié de « faux » les chiffres des premiers ministres sur la contribution fédérale aux soins de santé.

Les premiers ministres utilisent toujours le même calcul favorable qu’ils ont utilisé pendant des mois pour faire valoir qu’Ottawa ne paie plus sa part.

Le CHT a-t-il jamais été destiné à payer la moitié des coûts de santé croissants ? Pas vraiment. Mais LeBlanc avait-il vraiment besoin d’utiliser un terme provocateur comme “faux” ?

Les deux parties conviennent que de nouveaux investissements sont nécessaires. Trudeau a maintenu mercredi qu’ils viendraient toujours.

“Le gouvernement fédéral sera là pour investir dans les soins de santé”, a-t-il dit, “mais nous allons nous assurer que ces investissements profitent aux Canadiens.”

Les manifestants ont accueilli les premiers ministres le deuxième jour de leurs pourparlers du Conseil de la fédération à Victoria. Les défenseurs de la santé publique rencontrent régulièrement les dirigeants lors de leurs réunions d’été, mais le conflit de financement actuel a ajouté de l’urgence à ces conversations. (Chad Hipolito/La Presse Canadienne)

Et c’est là que les combats de responsabilité commencent.

L’instinct fédéral d’attacher des ficelles et des garanties est compréhensible. Demandez à Stephen Harper ce que cela fait de réformer les paiements de péréquation à la demande des premiers ministres qui font du lobbying – pour en voir un utiliser le nouvel argent pour mettre en place une importante réduction d’impôt provinciale. Plus récemment, des organismes de surveillance provinciaux ont conclu que des milliards de dollars de soutien fédéral à la COVID pour les provinces n’avaient pas été dépensés comme prévu par Ottawa.

Mais les ministres fédéraux qui essaient de dire aux provinces comment dépenser dans une compétence explicitement provinciale comme la santé peuvent s’attendre à un certain recul. Cela peut expliquer pourquoi Duclos, dans une récente interview avec CBC News, ressemblait à un consultant en gestion donnant un Ted Talk – encadrant ses arguments autour de ce qu’il a appelé une «règle triple R»: respect de la compétence, responsabilité partagée et concentration sur résultats.

“Le gouvernement fédéral est incapable et n’essaiera jamais de microgérer le système de soins de santé au Canada”, a-t-il déclaré.

Les négociations doivent être “séquentielles”, a déclaré Duclos. Les ministres de la Santé doivent d’abord se réunir pour définir les “résultats” qu’ils souhaitent atteindre – un processus qui n’est apparemment pas encore terminé – avant que quiconque ne puisse parler d’argent, a-t-il ajouté.

‘Ragging the puck’

Les premiers ministres ont fortement repoussé la suggestion selon laquelle on ne peut pas leur faire confiance pour dépenser des transferts de santé pour la santé. Leurs livres sont publics, ont-ils déclaré aux journalistes à Victoria, et ils devraient être notés par les électeurs qui les élisent, et non selon une liste de contrôle sur le bureau de Duclos.

Horgan a accusé Ottawa de revendiquer un problème qui n’existe pas. Retenir l’argent fédéral jusqu’à ce que certaines conditions soient remplies serait un “flic”, a-t-il dit, et attacher des conditions au nouveau financement des soins de santé donne l’impression que les deux niveaux de gouvernement ont une relation de maître à esclave. (Il n’a pas tort. Constitutionnellement, les provinces ne sont pas subordonnées au gouvernement fédéral, même si le gouvernement fédéral a manifestement plus de capacité fiscale.)

Le premier ministre de l’Alberta, Jason Kenney, un premier ministre boiteux maintenant libre de parler et qui n’aura plus jamais à négocier avec le gouvernement fédéral, a dit les choses sans détour.

“S’ils ont quelque chose à nous dire sur les conditions, venez vous asseoir et dites-le”, a déclaré Kenney. “Mais jusqu’à présent, on dirait qu’ils traînent la rondelle parce qu’ils n’ont pas l’intention de payer leur part.”

Pour résumer : le gouvernement fédéral dit qu’il ne négociera pas l’argent tant qu’il n’aura pas défini les conditions, tandis que les provinces se méfient de toute condition et disent qu’elles ne peuvent pas continuer sans plus d’argent.

La vague explication de Trudeau pour ne pas rencontrer les premiers ministres pour discuter du CHT est basée sur la bande passante : une pandémie, a-t-il dit, n’est pas le moment.

Mais lorsque le gouvernement fédéral a voulu un programme national de garde d’enfants au milieu de la pandémie, il a d’abord investi l’argent, puis a trouvé le temps et l’énergie de négocier une tranche personnalisée pour chaque province.

Le cadre budgétaire actuel de Freeland n’a pas de hausse du CHT et elle a averti qu’une plus grande retenue est nécessaire pour contrer une inflation élevée. Quel message cela envoie-t-il sur ses intentions?

Le gouvernement fédéral a également souligné le moment des élections comme l’une des raisons du manque d’engagement entre le Premier ministre et les premiers ministres sur les dépenses de santé. Les libéraux disent qu’ils ont combattu une élection fédérale meurtrière l’automne dernier et qu’ils ne voulaient pas se mêler des campagnes électorales de l’Ontario et du Québec cette année.

Le calendrier de Trudeau va-t-il soudainement se libérer après le vote des Québécois en octobre ? Ou était-ce juste une excuse pour botter le pot?

Rejet et retour sur investissement

Deux signes sont apparus cette semaine indiquant que les provinces veulent augmenter le coût politique de l’inaction fédérale. L’un était un stratagème de relations publiques, tandis que l’autre menaçait de prendre en otage certaines priorités politiques libérales.

CBC News a rapporté que les premiers ministres envisagent de lancer une campagne publicitaire nationale pour faire comprendre aux Canadiens que leur système de soins de santé souffrira si le gouvernement fédéral n’y consacre pas plus d’argent.

Une nouvelle offensive «blâmer Ottawa» pourrait rediriger la colère des provinces responsables des arriérés et des mauvaises expériences en matière de soins de santé. Mais il ignore un point soulevé par les groupes de défense des soins de santé – que certaines réformes, telles que la reconnaissance interprovinciale des licences et des titres professionnels, peuvent se produire sans dispute avec Ottawa au sujet de l’argent.

La réunion estivale annuelle des premiers ministres a été annulée en 2020 et 2021 en raison de la pandémie de COVID. Alors que les premiers ministres semblaient apprécier de se revoir en personne, ils n’avaient pas grand-chose à annoncer. (Chad Hipolito/La Presse Canadienne)

Les otages potentiels sont les promesses des libéraux de mettre en œuvre une couverture nationale d’assurance-médicaments et de soins dentaires – deux conditions fixées par le NPD fédéral plus tôt cette année en échange de son soutien aux votes de confiance à la Chambre des communes.

L’ajout d’une couverture pour les médicaments et les soins dentaires, a déclaré Horgan, n’est pas possible sans une «base solide» de financement pour les services déjà couverts.

“Vous ne pouvez pas accéder à l’un sans l’autre”, a-t-il déclaré aux journalistes.

Étant donné que les fonctionnaires fédéraux ont besoin de la coopération des provinces pour mettre en œuvre des programmes nationaux hors de la compétence fédérale, ces programmes pourraient-ils ralentir ou stagner jusqu’à ce que le TCS augmente?

Cela pourrait mettre à l’épreuve la patience des néo-démocrates fédéraux qui protègent actuellement Trudeau des menaces d’élections anticipées.

Événement sans annonce

La première grande victoire du Conseil de la fédération (COF) en 2004 a été une entente avec le gouvernement libéral de Paul Martin sur le financement de la santé.

À sa création, le COF était censé être un chef de file à part entière, et non attendre qu’Ottawa résolve les problèmes nationaux. Et les premiers ministres du Canada se sont montrés capables de faire plus que faire pression sur le gouvernement fédéral en concluant un accord sur l’achat de médicaments en vrac et l’accord commercial interprovincial imparfaitement mis en œuvre.

Mais il n’y a eu aucune action ou annonce approchant l’importance de ces mesures dans le communiqué du COF de cette année. Au lieu de cela, il a accumulé plus de demandes pour Ottawa au-delà des soins de santé, sur des choses comme l’infrastructure et l’immigration.

La perte de quelques années de réunions en personne a-t-elle rendu difficile l’avancement d’autres dossiers ? Peut-être.

L’hôtel Victoria’s Empress était rempli de fonctionnaires qui se retrouvaient à nouveau face à face avec leurs collègues des 13 juridictions. Les médias se sont vu refuser l’accès non seulement à leurs réunions, mais également à leurs événements sociaux et de réseautage, il est donc possible que les journalistes ne puissent tout simplement pas obtenir une ligne sur d’autres travaux en cours dans les coulisses.

La rhétorique sérieuse à Victoria a mis en évidence la détermination collective des premiers ministres à l’emporter dans une revanche en 2022 de la lutte contre les paiements de transfert en santé. Mais il est possible qu’ils se soient concentrés sur les demandes fédérales parce qu’ils n’avaient aucun progrès à annoncer sur d’autres choses sous leur contrôle.

Une réunion des premiers ministres ne réglera pas cela.