Vous avez l’impression d’être observé ? Cela peut venir de beaucoup plus loin que vous ne le pensez. Les astronomes ont utilisé une technique utilisée pour rechercher la vie sur d’autres planètes et l’ont inversée. Ainsi, au lieu de chercher à voir ce qu’il y avait là-bas, ils ont essayé de voir quels endroits pouvaient nous voir. Il y a beaucoup de choses – les astronomes ont calculé que 1 715 étoiles dans notre voisinage galactique – et des centaines de planètes probables semblables à la Terre entourant ces étoiles – ont eu une vue imprenable sur la Terre pendant la civilisation humaine, selon une étude publiée mercredi dans la revue Nature.

« Quand je lève les yeux vers le ciel, ça a l’air un peu plus amical parce que c’est comme si quelqu’un faisait signe de la main », a déclaré Lisa Kaltenegger, auteure principale de l’étude, directrice de l’Institut Carl Sagan de l’Université Cornell.

Même si certains experts, dont feu Stephen Hawking, mettent en garde contre le fait de tendre la main aux extraterrestres parce qu’ils pourraient nous faire du mal, Kaltenegger a déclaré que cela n’avait pas d’importance. Si ces planètes ont une vie avancée, quelqu’un pourrait conclure qu’il y a de la vie ici basée sur l’oxygène dans notre atmosphère, ou par les ondes radio de sources humaines qui ont balayé plus de 75 des étoiles les plus proches de sa liste.

« Se cacher n’est pas vraiment une option », a-t-elle déclaré.

Une façon pour les humains de rechercher des planètes potentiellement habitables est de les regarder traverser devant l’étoile en orbite, ce qui atténue légèrement la lumière des étoiles. Kaltenegger et l’astrophysicienne Jacqueline Faherty du Musée américain d’histoire naturelle ont utilisé le télescope spatial Gaia de l’Agence spatiale européenne pour inverser la tendance, cherchant à voir quels systèmes stellaires pourraient observer la Terre lorsqu’elle passe devant le soleil.

Ils ont observé les 331 312 étoiles à moins de 326 années-lumière de la Terre. Une année-lumière équivaut à 5,9 billions de milles. L’angle pour voir la Terre passer devant le soleil est si petit que seuls les 1 715 personnes ont pu voir la Terre à un moment donné au cours des 5 000 dernières années, dont 313 qui ne peuvent plus nous voir parce que nous sommes hors de vue.

319 autres étoiles pourront voir la Terre au cours des 5 000 prochaines années, y compris quelques systèmes stellaires où les scientifiques ont déjà repéré des planètes semblables à la Terre, des candidats de choix pour le contact. Cela porte le total à plus de 2 000 systèmes stellaires avec une vue sur la Terre.

L’étoile la plus proche sur la liste de Kaltenegger est l’étoile naine rouge Wolf 359, qui se trouve à 7,9 années-lumière. Il a pu nous voir depuis l’ère disco du milieu des années 1970.

Le planétologue de la Carnegie Institution for Science, Alan Boss, qui ne faisait pas partie de l’étude, l’a qualifié de « provocateur ». Il a déclaré qu’en plus de voir la Terre se déplacer devant l’étoile, les télescopes spatiaux à proximité pourraient nous repérer même si la géométrie cosmique est fausse : « Donc, les civilisations intelligentes qui construisent des télescopes spatiaux pourraient nous étudier en ce moment. »

Alors pourquoi n’avons-nous pas entendu parler d’eux?

Il faut beaucoup de temps pour que les messages et la vie voyagent entre les étoiles et les civilisations pourraient ne pas durer longtemps. Donc, entre ces deux-là, c’est suffisant pour limiter les chances pour les civilisations d’échanger « des e-mails et des vidéos TikTok », a déclaré Boss dans son propre e-mail. « Nous ne devrions donc pas nous attendre à ce que des extraterrestres se présentent de si tôt. »

Ou, a déclaré Kaltenneger, la vie dans le cosmos pourrait tout simplement être rare.

Ce qui est passionnant à propos de l’étude, c’est qu’elle indique aux scientifiques « où pointer nos instruments », a déclaré l’astronome extérieur Seth Shostak de l’institut SETI qui recherche l’intelligence extraterrestre. « Vous savez peut-être où chercher les extraterrestres ! »

