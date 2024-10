Où est Pamela Bozanich maintenant ? Tout sur le procureur des frères Menendez – et pourquoi elle veut qu’Erik et Lyle restent en prison

L’ancienne procureure adjointe du district de Los Angeles, Pamela Bozanich, était la procureure principale du premier procès des frères Menendez.

Cela fait plus de 35 ans depuis Lyle et Erik Menéndez ont assassiné leurs parents, José et Kitty Menendez, le 20 août 1989 – et Pamela Bozanich ne veut pas voir les frères libérés de prison.

Bozanich, ancien procureur adjoint du district de Los Angeles, a été procureur principal lors du premier procès des frères Menendez, qui a débuté en 1993 et ​​s’est soldé par un jury sans majorité.

« Ils voulaient s’éloigner de leurs parents mais ils voulaient de l’argent et un style de vie, c’est aussi simple que ça », a-t-elle déclaré dans Oxygen’s. BLOOD & MONEY : Le cas des frères Menendez aujourd’huidiffusé en 2023. « Les gens tuent leurs parents tout le temps. Les riches de Beverly Hills ne le font pas, et c’est pourquoi cette affaire était un phénomène. Je n’ai pas peur des frères Menendez, mais mon sens de la justice serait offensé s’ils sortaient.

Plus récemment, Bozanich était l’une des principales interviewées pour l’émission Netflix. Les frères Menéndezdont la première a eu lieu le 7 octobre. Encore une fois, elle était inébranlable dans sa position selon laquelle Lyle et Erik devraient rester derrière les barreaux pour le reste de leur vie.

« La seule raison pour laquelle nous faisons cette émission spéciale est le mouvement TikTok visant à libérer les Menedi. Si c’est ainsi que nous voulons juger les affaires maintenant, pourquoi ne pas simplement organiser un sondage ? Vous présentez les faits, tout le monde comprend. voter sur TikTok, et ensuite nous déciderons qui rentrera chez lui », a-t-elle déclaré dans le document. « Vos croyances ne sont pas des faits. Ce ne sont que des croyances. Et au fait, vous tous, les gens de TikTok, je suis armé. Nous avons des armes partout dans la maison, alors ne plaisante pas avec moi« .

Voici tout ce qu’il faut savoir sur Pamela Bozanich, y compris sa stratégie de poursuite contre les frères Menendez et où elle se trouve aujourd’hui.

Comment Pamela Bozanich est-elle devenue la procureure principale dans l’affaire Menendez ?

AP Photo/Mark J. Terrill AP Photo/Mark J. Terrill Pamela Bozanich et l’experte en santé mentale Ann Wolbert Burgess en 1993″ src= »https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/6GIp2qERr7fChkOhwSeaEQ–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTk2MDtoPTY0MQ–/https://media.zenfs.com/en/people_218/696144415e8429616222e1ed0a3a1e04″ class= »caas-img »/> Photo AP/Mark J. Terrill Pamela Bozanich et l’experte en santé mentale Ann Wolbert Burgess en 1993

Bozanich, né en 1954 et qui a fréquenté la faculté de droit de l’Université de Californie du Sud, a été admis au Barreau de l’État de Californie en 1979.

Au moment des meurtres de Menendez, elle travaillait dans l’unité du crime organisé du bureau du procureur du district de Los Angeles.

« Je suis arrivée au travail et ils ont dit que c’était à toi », se souvient-elle dans DU SANG ET DE L’ARGENTfaisant référence à l’affaire Menendez. « Cela m’est venu parce qu’il y avait des allégations selon lesquelles il s’agissait d’une attaque de la part de la foule. »

L’ancien procureur adjoint Elliott Alhadeff était à l’origine le procureur principal. Cependant, selon le Los Angeles Timesdes conflits professionnels non révélés avec son patron, le procureur Ira Reiner, ont conduit à son exclusion de l’affaire.

Quelle stratégie de poursuite Pamela Bozanich a-t-elle utilisée lors du premier procès des frères Menendez ?

menendeztrials/Youtube menendeztrials/Youtube Pamela Bozanich et Lyle Menendez en 1993″ src= »https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/IRo4oPxqakFyOer7.FcM4Q–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTk2MDtoPTY0MQ–/https://media.zenfs.com/en/people_218/5fe7eaf4f9c3d489785e9a59d7baf693″ class= »caas-img »/> menendeztrials/YouTube Pamela Bozanich et Lyle Menendez en 1993

En 1993, les frères Menendez ont été jugés pour le meurtre de leurs parents par des jurys séparés. Avocat de la défense Leslie Abramson défendu Ériktandis que l’avocate Jill Lansing représentait Lyle. Les deux avocats ont fait valoir une légitime défense imparfaite – affirmant que les frères, après avoir été abusés mentalement, physiquement et sexuellement toute leur vie, pensaient que José et Kitty avaient l’intention de les tuer.

La stratégie de Bozanich était de convaincre le jury que les frères Menendez fabriqué leurs abus histoires et ont tué leurs parents par cupidité, cherchant la fortune familiale de 14 millions de dollars.

« Je vous le dis maintenant. Toute cette défense a été fabriquée. Elle a été faite astucieusement, mais elle a été fabriquée. Et si j’étais une personne immorale, je l’aurais fabriquée de la même manière », a-t-elle déclaré dans le documentaire de Netflix. Les frères Menéndezajoutant qu’elle ne pouvait pas partager ses opinions honnêtes sur Abramson sans être poursuivie. « Je n’abandonnerai pas ma maison. »

Abramson a refusé d’apparaître dans le documentaire Netflix et a fourni une déclaration aux cinéastes qui est apparue au générique de fin. « Trente ans, c’est long. J’aimerais laisser le passé dans le passé. Aucun média, ni aucune pétition d’adolescents ne modifieront le sort de ces clients. Seul le tribunal peut le faire et il a statué », a-t-elle écrit. .

L’État, via Bozanich, a également maintenu la position selon laquelle « les hommes ne peuvent pas être violés parce qu’ils ne disposent pas de l’équipement nécessaire pour être effectivement violés », une stratégie de poursuites qui a les partisans des frères Menendez en colère.

Lors d’une conférence de presse en octobre 2024, le bureau du procureur a publiquement changé d’avis. « Je pense qu’il est également important que nous reconnaissions que les hommes et les femmes peuvent être victimes d’agression sexuelle », a déclaré le procureur George Gascón.

Une interview de Court TV dans les années 90, comme le montre Les frères Menéndeza également cité Bozanich disant : « Les gens doivent être tenus responsables de ce qu’ils font, peu importe ce qu’ils ressentent, car il y a beaucoup de personnes maltraitées qui ne commettent pas de crimes. »

Le procès de 1993 a finalement abouti à un jury sans majorité.

« Je n’ai pas gagné. D’accord ? Je n’ai pas perdu dans le sens où ils ne sont pas rentrés chez eux. Mais je n’ai pas gagné et c’était difficile », a admis Bozanich dans Les frères Menéndez. « Je suis allé à la télévision et j’ai dit que je ne réessayerais pas cette affaire. Je préférerais manger du verre pilé pendant un an. C’est ce que je ressentais. Ils ne voulaient pas de moi et je ne voulais pas d’eux. »

Le procureur adjoint David Conn a pris les rênes du procès de 1996 et a gagné. Lyle et Erik ont ​​été jugés ensemble devant un jury unique, qui les a finalement reconnus coupables de deux chefs d’accusation de meurtre au premier degré. Ils ont été condamnés à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle.

« Quand le verdict est tombé, je me suis effondré. J’étais heureux qu’ils aient été condamnés, mais je me suis effondré parce qu’ils ont été condamnés et je ne l’ai pas fait », a déclaré Bozanich.

Les avocats des frères Menendez ont tenté à de nombreuses reprises d’annuler leurs condamnations. En mai 2023, un la requête a été déposée à la lumière de nouvelles preuves, et le bureau du procureur du comté de Los Angeles décide actuellement de rejuger ou non le cas de Lyle et Erik.

Qu’a dit Pamela Bozanich dans Netflix Les frères Menéndez?

Netflix Netflix Pamela Bozanich » src= »https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/mlw85Im7LzbPCgyAHVaRZQ–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTk2MDtoPTY0MQ–/https://media.zenfs.com/en/people_218/6c29c4a81ab98a9afd5c7e24ba583517″ class= »caas-img »/>

En parlant à Netflix pour Les frères MenéndezBozanich a raconté son mandat en tant que procureur principal, y compris la première fois qu’elle a rencontré Lyle et Erik dans la salle d’audience.

« Je n’ai eu aucune réaction face aux frères Menendez. Il n’y a eu aucune réaction viscérale », a-t-elle déclaré. « Je n’avais pas l’impression d’être en présence d’un mal pur… Ils étaient comme des plantes en pot venimeuses. Mais il n’y avait rien en eux que je trouvais fascinant, c’étaient juste ces stupides tueurs sportifs. »

Bozanich a également décrit la journée des déclarations d’ouverture.

« J’entrais dans le palais de justice, et les gens me filmaient, et je pensais juste : ‘Dans quoi me suis-je fourré ?’ Et je suis allée dans la salle de bain et j’ai vomi », a-t-elle partagé. « La seule fois où j’ai vomi pendant ou avant un procès ou quoi que ce soit. Avoir les médias là-bas était un cauchemar. On n’a pas ça dans un procès pour meurtre normal. »

L’ancien procureur a fait preuve d’un grand mépris pour Frères Menéndez dans le documentaire Netflix, mais a admis que José avait très peu de qualités rédemptrices, voire aucune.

« Je n’ai trouvé personne pour dire quelque chose de gentil sur José Menendez, à part sa secrétaire. Et tout le monde avait des histoires horribles sur lui et sur quel monstre il était », a-t-elle déclaré. « La perte de José Menendez, dans mon esprit, était un véritable plus pour l’humanité. José Menendez était un homme vraiment horrible, d’accord ? Et il a élevé deux fils capables de meurtre, alors voilà. »

Bozanich a ajouté que sa motivation pour faire l’interview était Kitty, expliquant : « Cette pauvre femme qui leur a donné naissance à tous les deux a été traitée comme un paillasson par son mari et ses fils, et elle a été abattue comme un animal sauvage à l’intérieur de sa propre maison. »

Où est Pamela Bozanich maintenant ?

menendeztrials/Youtube menendeztrials/Youtube Pamela Bozanich » src= »https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/xRKs5_aSgcPss3_IxHHaag–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTk2MDtoPTY0MQ–/https://media.zenfs.com/en/people_218/6fb1fa4e9c79e3e6a8f8daab02750267″ class= »caas-img »/> menendeztrials/YouTube Pamela Bozanich

Après l’annulation du procès, Bozanich a déclaré aux journalistes, selon Court TV, que l’affaire Menendez était un « processus débilitant » qui l’avait impactée physiquement et émotionnellement.

« C’était très, très difficile. C’est la chose la plus difficile que j’ai jamais faite », a-t-elle déclaré.

Bozanich a depuis pris sa retraite du bureau du procureur de district ; sa licence en droit est inactive depuis 2005.

