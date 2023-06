‘Où est Omar?’ Un colocataire lance un appel désespéré pour obtenir des réponses à la fusillade de la police

Il y a un sac en plastique blanc de fruits sur la table de la chambre exigüe de Choul William. Certaines des clémentines orange autrefois brillantes sont grisées et ternies par la moisissure. Mais il ne les touchera pas – ce sont ceux de son ami Omar, et jusqu’à ce qu’il voie son corps, il refuse de croire qu’il est parti.

Le chien de garde de la police de Terre-Neuve-et-Labrador a été appelé au Regatta Plaza dans l’est de St. John’s le 12 juin pour ce qu’il a appelé une fusillade impliquant un officier qui a fait un mort et un officier de la Royal Newfoundland Constabulary blessé. L’officier a été soigné à l’hôpital et est sorti le lendemain.

Le même matin, de l’autre côté de la ville, William a déclaré que son colocataire soudanais-canadien, Omar Mohammed, s’était douché, avait déjeuné, puis était parti avec des écouteurs et un sac à dos.

Mohammed, 38 ans, vit avec lui dans un petit bungalow contenant plusieurs chambres louées à l’extrémité ouest de St. John’s, depuis le 1er juin. Pendant des jours, a déclaré William, il a dormi par terre – le seul espace restant – tandis que Mohammed utilisait son lit.

« Omar avait besoin d’un endroit pour rester, c’est pourquoi il est mort. Il est allé chercher son chèque, son chèque de location », a déclaré William dans une interview mardi.

« Il avait besoin d’un chèque de location pour rester ici avec moi dans cette petite pièce. »

Mohammed allait recevoir un chèque du gouvernement pour payer le propriétaire de la baby-sitter pendant que William partait à la recherche d’un emploi.

Mais Mohammed n’est jamais revenu.

Omar Mohammed, 38 ans, a commencé à vivre à St. John’s il y a près de dix ans. (Soumis par Catherine Pretty)

« Où est Omar ? Que lui est-il arrivé ? Personne ne me dit la vérité », a déclaré William.

William a déclaré qu’il s’était inquiété après n’avoir pas eu de nouvelles de Mohammed pendant plusieurs heures. Puis, quelqu’un lui a dit de vérifier les nouvelles.

« Ils ont dit, votre ami a été abattu. J’ai dit, ‘Non, je ne sais pas, ce n’est pas Omar.’ Il a dit : ‘Ouais, tu dois t’en assurer, mon pote.' »

Peu de temps après, William a dit qu’il avait appelé le 911.

« Quelqu’un est parti et n’est pas revenu. J’ai dit à la police que ce type avait un problème mental, il a quitté ma maison et n’est pas revenu. William a dit, ajoutant que la personne avec qui il avait parlé lui avait dit qu’ils le rappelleraient, mais ne l’ont pas fait.

William a déclaré avoir reçu un appel lundi, une semaine après la fusillade, d’un membre du SIRT-NL qui a organisé une réunion pour mercredi. Il soupçonne qu’il sera officiellement informé de ce qui s’est passé.

En attendant l’enterrement

Le SIRT-NL a déclaré mardi dernier qu’il ne publierait aucun détail supplémentaire tant que le plus proche parent de Mohammed n’en serait pas informé. Mais William et d’autres membres de la communauté soudanaise qui ont parlé à CBC News rejettent l’idée que sa famille non biologique n’ait pas pu être informée non plus, étant donné que Mohammed est arrivé au Canada sans aucune autre famille et a été largement soutenu par d’anciens collègues. réfugiés.

Ils disent qu’ils sont affligés que Mohammed n’ait pas encore été enterré. Un membre de la communauté soudanaise qui a retrouvé des parents vivants dans un camp de réfugiés au Tchad, un pays du centre-nord de l’Afrique, a déclaré qu’ils n’avaient pas encore été informés.

« Je veux le voir. Je dois m’assurer que c’est Omar », a déclaré William. « Et à ce moment-là, je dirai à ma communauté qu’Omar est mort. La communauté se réunira et l’enterrera. »

Dans le coin de la chambre, les deux hommes se partagent tout ce qui reste de Mohammed : des couvertures, une chaise pliante et une veste de costume noire.

Sa mort ne marque pas seulement la fin d’une vie, a déclaré William, mais la perte d’années d’efforts que lui et les médecins ont déployés pour garder son ami en bonne santé et son esprit occupé des horreurs de la guerre qu’il a laissées derrière lui.

« Il pleurait tout seul. Tu le voyais, Omar est bon, d’un coup il pleurait et d’un coup il aimait et puis d’un coup il se parlait tout seul, comme ça. D’un coup il pouvait se taire pendant un longtemps. Je n’ai même pas dit un mot », a déclaré William.

Mohammed était un enfant soldat au Darfour, une région de l’ouest du Soudan frappée par la guerre, où des centaines de milliers de personnes sont mortes. Des millions d’autres ont été déplacés depuis le début des années 2000. Mohammed s’est ensuite enfui dans un camp de réfugiés au Ghana et y est resté pendant trois ans avant d’être désigné comme réfugié par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

Choul William ouvre un sac de fruits que son colocataire, Omar Mohammed, a laissé derrière lui lundi dernier alors qu’il se dirigeait vers un chèque du gouvernement pour payer son loyer. (Darryl Murphy/CBC)

Mohammed est venu à St. John’s en 2014. Mais William a dit qu’il était dévoré par la mort dont il avait été témoin et la violence qui se produit encore aujourd’hui, et il y a deux ans, il a demandé à être rapatrié au Soudan.

« Je lui ai dit que le Canada est sûr, restez ici au Canada, nous allons essayer, docteurs, tout le monde fera de son mieux pour faire de vous un homme bon et oublier ce qui s’est passé et commencer une nouvelle vie », a déclaré William.

« Je ne savais pas qu’ils le tueraient. Quelle est la différence ? Ils le tueront au Darfour et ils le tueront ici.

Ce qui s’est passé à l’intérieur du bâtiment des services d’emploi du gouvernement provincial n’a pas été rendu public.

Le RNCA offre un soutien aux membres

Mohammed avait un casier judiciaire, était connu de la police et était recherché en vertu d’un mandat pour avoir enfreint les ordonnances du tribunal. Cependant, il n’est pas immédiatement clair s’il est décédé alors que la police tentait d’exécuter le mandat, ou s’ils ont été appelés au bureau pour une autre raison.

Vendredi soir, la Royal Newfoundland Constabulary Association a publié une déclaration qualifiant la situation de tragédie pour toutes les personnes impliquées et pour la communauté.

« Le recours à la force meurtrière est un aspect du maintien de l’ordre qui ne doit jamais être pris à la légère et nous coopérons pleinement avec l’équipe d’intervention en cas d’incident grave (SIRT) alors qu’ils enquêtent sur l’incident », indique le communiqué, signé par le président de la RNCA, le sergent-chef. Mike Summers.

« En tant qu’association, nous nous engageons également à travailler avec nos membres pendant cette période difficile pour nous assurer qu’ils reçoivent les soutiens nécessaires suite à une situation potentiellement traumatisante. »

Dans un e-mail mardi, le directeur du SIRT-NL, Michael King, a déclaré qu’il n’y avait pas de nouvelle mise à jour dans son enquête.

