«Où est notre restitution? Les militants de Ferguson et Mike Brown Sr. exigent que BLM crache 20 millions de dollars, une fraction de ses dons mondiaux

Un groupe d’activistes de Ferguson, Missouri et Michael Brown Sr. exigent que Black Lives Matter débourse 20 millions de dollars aux organisateurs locaux, accusant l’organisation d’abandonner les «combattants de la liberté» alors qu’elle se prélasse sous les projecteurs du public.

Tory Russell, qui a cofondé l’International Black Freedom Alliance de Ferguson, est apparu mardi dans une vidéo aux côtés du père de feu Michael Brown, appelant la direction nationale de BLM à envoyer 20 millions de dollars à l’IBFA et à d’autres groupes communautaires.

«Aujourd’hui, nous tenons Black Lives Matter pour responsable. Le mouvement qui a catapulté sous les feux de la rampe a oublié Ferguson et les combattants de la liberté ». Russell a déclaré, notant que de nombreux militants locaux sont devenus « prisonniers politiques. »

Nous demandons aux dirigeants de Black Lives Matter de financer 20 millions de dollars pour que les organisateurs, les organisations et les fondations communautaires de Ferguson fassent le travail. Nous ne demandons pas un document, nous venons pour ce que nous méritons.

Russell a déclaré que les fonds iraient vers «À la panthère noire» des programmes d’entraide, tels que des jardins communautaires et des fermes, ainsi que des «commémorations annuelles» de Brown, qui a été mortellement abattu par un policier de Ferguson lors d’une bagarre en 2014, contribuant à propulser le mouvement BLM dans le monde entier. Il a également suggéré la création «d’organiser des bourses et des allocations» afin que les groupes locaux puissent «combattre la suprématie blanche à plein temps».

«Quel genre de mouvement construisons-nous quand nous disons« Black Lives Matter », mais les combattants de la liberté et les familles sont laissés pour compte?» Russell a continué. «Où est notre restitution, où est notre organisation, où est notre construction d’un mouvement?»

L’IBFA s’est rendu sur Twitter mercredi soir avec un mettre à jour, disant qu’il n’avait pas encore reçu de réponse de la direction du BLM, mais qu’une section locale avait tendu la main « solidarité. » Les branches BLM au niveau des villes et des États se sont également affrontées avec le réseau mondial de l’organisation, un chapitre de DC publiant une déclaration fulgurante en novembre dernier accusant le groupe «Porter atteinte au travail et à l’intégrité» des militants de la base.

«Bien que des millions aient été donnés au réseau, les sections locales ont manqué de soutien et de ressources de la part des dirigeants nationaux. En conséquence, une grande partie de notre travail communautaire local continue d’être effacée ». la tenue DC chargée, insister le réseau mondial «N’EST PAS responsable envers les communautés locales ni les sections locales.»

Nyota Uhura, une militante de longue date de Saint-Louis – située à environ 20 km au sud de Ferguson – a déclaré à RT en juillet dernier que l’organisation plus large du BLM était en fait un mouvement « astro turf » qui coopère l’activisme local au service du Parti démocrate.

«Ils éclipsent le travail de la base, puis ils s’insèrent en tant que leaders et sortent dans les médias et prétendent diriger ces mouvements», Uhura a dit, ajoutant que l’établissement des groupes progressistes «Utiliser l’énergie de notre mouvement pour faire avancer leur programme.»

Entre 2017 et 2019, le BLM Global Network a dépensé près de 4,6 millions de dollars en conseil, frais de voyage et salaires du personnel, tandis que 328000 dollars seulement ont été répartis entre des dizaines de chapitres locaux et d’autres «Organisations externes», selon les documents obtenus par le Daily Caller. Un représentant du Réseau mondial a toutefois fait valoir que ces chiffres ne reflétaient pas «Soutien en nature» il donne à ces petits groupes et que plus de 770 000 $ ont été fournis aux sections locales entre juin 2019 et avril 2020.

Le Réseau mondial a levé 90 millions de dollars rien qu’en 2020 et, confronté à de vives critiques de la part des succursales locales, a déclaré dans son dernier « Rapport d’impact » qu’il a distribué près d’un quart de ces fonds aux chapitres, ajoutant que c’était bien au-dessus de l’organisme de bienfaisance«Norme de l’industrie».

La prétendue augmentation du financement n’a guère contribué à étouffer la rébellion interne au sein des branches locales de BLM, alors que neuf autres chapitres se sont joints à l’organisation DC pour fustiger la direction du groupe pour un manque de soutien à la transparence en novembre. Dans une déclaration commune, les 10 succursales ont accusé «La plupart des chapitres ont reçu peu ou pas de soutien financier de [the Global Network] » depuis son lancement en 2013, et ce financement limité n’avait commencé que dans la seconde moitié de 2020.

