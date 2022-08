NANCY Pelosi a été présidente de la Chambre des représentants des États-Unis à deux reprises.

En tant que président de la Chambre, Pelosi est le deuxième dans la succession présidentielle après le vice-président Kamala Harris.

Nancy Pelosi est présidente de la Chambre depuis 2019 Crédit : EPA

Où est Nancy Pelosi aujourd’hui ?

Le 1er août 2022, Pelosi a lancé son voyage de haut niveau en Asie en se rendant à Singapour, où elle a rencontré la présidente singapourienne Halimah Yacob, le Premier ministre Lee Hsien Loong et la ministre des Affaires étrangères Vivian Balakrishnan.

Selon CNN, ils ont discuté de la coopération entre Singapour et les États-Unis sur plusieurs questions, dont la crise climatique et le développement économique.

Pelosi devrait ensuite se rendre à Taïwan, malgré les avertissements des membres de l’administration Biden.

CNN note que la visite ne figure pas sur son itinéraire public, mais selon un haut responsable du gouvernement taïwanais et un responsable américain, elle devrait passer la nuit à Taiwan.

La visite interviendrait alors que les tensions entre les États-Unis et la Chine augmentent et a depuis suscité la crainte que le pays ne puisse riposter.

Thomas L. Friedman, trois fois lauréat du prix Pulitzer, a déclaré qu’il serait “totalement imprudent, dangereux et irresponsable” pour Pelosi de se rendre à Taiwan dans un article d’opinion du New York Times.

“Rien de bon n’en sortira. Taïwan ne sera pas plus sûr ou plus prospère à la suite de cette visite purement symbolique, et beaucoup de mauvaises choses pourraient arriver”, a écrit Friedman.

“Il s’agit notamment d’une réponse militaire chinoise qui pourrait entraîner la plongée des États-Unis dans des conflits indirects avec une Russie dotée d’armes nucléaires et une Chine dotée d’armes nucléaires en même temps.”

“Et si vous pensez que nos alliés européens – qui font face à une guerre existentielle avec la Russie à propos de l’Ukraine – se joindront à nous s’il y a un conflit américain avec la Chine à propos de Taïwan, déclenché par cette visite inutile, vous vous méprenez sur le monde”, a-t-il ajouté.

À l’heure actuelle, on ne sait toujours pas quand ou si Pelosi fera le voyage à Taïwan.

Nancy Pelosi se présente-t-elle à nouveau au Congrès ?

Le mardi 25 janvier, Nancy Pelosi a annoncé qu’elle se présentait pour son 18e mandat complet au Congrès.

Pelosi a partagé le annonce sur Twitter, en disant: “Notre démocratie est en danger à cause des assauts contre la vérité, de l’assaut contre le Capitole des États-Unis et de l’assaut État par État contre le droit de vote.

“Cette élection est cruciale. Rien de moins n’est en jeu que notre démocratie.”

Elle a poursuivi: “Mais comme on dit, nous n’agonisons pas, nous organisons. Et c’est pourquoi je me présente pour être réélue au Congrès.”

En janvier 2021, Nancy Pelosi a entamé son quatrième mandat en tant que présidente de la Chambre Crédit : Reuters

Quel est le rôle de Nancy Pelosi à la Chambre des représentants des États-Unis?

Nancy Pelosi est la chef des représentants et est simultanément la présidente de la Chambre du parti majoritaire du corps.

En tant que président de la Chambre, Pelosi ne préside généralement pas les débats – au lieu de cela, ce devoir est délégué aux membres de la Chambre du parti majoritaire.

Pelosi a été élue pour son quatrième (deuxième mandat consécutif) à la présidence de la Chambre le 3 janvier 2021.

Le démocrate de Californie a d’abord été président de la Chambre de 2007 à 2011.