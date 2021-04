L’Internal Revenue Service détient 29 millions de déclarations de revenus pour un traitement manuel, contribuant à plus de retards de remboursement que ce qui est typique dans une saison de dépôt normale en raison de changements radicaux du code des impôts, de ressources limitées, de systèmes informatiques obsolètes et d’un arriéré de déclarations de revenus papier non traitées pour 2019 selon Erin Collins, l’avocat national des contribuables.

« Comme on pouvait s’y attendre, les employés de l’IRS sont épuisés à travailler sur le traitement manuel de ces déclarations », a déclaré Collins mercredi. « Donc, si la déclaration d’un contribuable est extraite pour un traitement manuel, il y aura des retards. »

En règle générale, l’IRS envoie la plupart des remboursements dans les 21 jours ou moins des contribuables qui produisent leur déclaration. Mais pour certains déclarants précoces, l’attente d’un remboursement d’impôt est déjà de six à huit semaines.

Décès et impôts:Les Américains sont aux prises avec la production de la déclaration de revenus finale pour les parents décédés au cours d’une année pandémique

Pourquoi faut-il tant de temps pour obtenir des remboursements d’impôt cette année?:Certains prennent l’IRS 6-8 semaines en 2021

Sur les près de 30 millions de déclarations retenues pour traitement manuel, plus de 8 millions de déclarations individuelles étaient en attente d’examen et de traitement manuel à la fin de la semaine du 9 avril.

Pourquoi? Le plan de relance de 900 milliards de dollars signé en décembre, connu sous le nom de Consolidated Appropriations Act de 2021, n’a pas laissé à l’agence suffisamment de temps pour se préparer à certaines des modifications du code des impôts avant le début de la saison de production retardée le 12 février.

L’IRS aux prises avec une saison fiscale difficile

La loi de relance de décembre comprenait une règle de «retour en arrière» qui permettait aux contribuables d’utiliser leur revenu de 2019 pour calculer leur admissibilité au crédit d’impôt sur le revenu gagné ou au crédit d’impôt supplémentaire pour enfants dans leur déclaration de revenus 2020.

Les deux sont des crédits d’impôt remboursables pour les personnes et les couples qui travaillent à revenu faible ou moyen, en particulier ceux qui ont des enfants.

Étant donné que l’IRS n’a pas eu suffisamment de temps pour mettre à jour ses systèmes informatiques après le changement de code fiscal, un examen manuel d’une déclaration de revenus est nécessaire si un contribuable utilisait la règle de « retour en arrière » de 2019 pour calculer ces crédits, selon Collins.

« En raison de l’adoption tardive de la loi, l’IRS n’a pas été en mesure d’ajuster en temps opportun ses formulaires et ses systèmes informatiques avant le début de la saison de dépôt pour permettre le traitement systémique des déclarations lorsque les contribuables ont choisi d’utiliser le revenu de 2019 », a déclaré Collins. «Ainsi, l’IRS a dû créer un processus manuel à la place.»

Chômage 10200 $ d’allégement fiscal:Certains peuvent avoir besoin de modifier les déclarations de remboursement d’impôt

L’agence examine les incohérences avec le crédit de remise de récupération

Toute incohérence entre les registres de l’IRS pour les chèques de relance ou les paiements d’impact économique, ainsi que le crédit de remise de récupération sur la déclaration 2020 d’un contribuable nécessiterait également un examen manuel et des corrections avant le traitement, selon Collins.

Certains contribuables ont demandé le crédit de remboursement de récupération s’ils étaient admissibles à tout l’argent de relance restant des deux premières séries de paiements lorsqu’ils produisent leurs déclarations de 2020.

Toutes les corrections apportées au crédit de remise de récupération ou la vérification de l’élection «rétrospective» de 2019 sont traitées manuellement par le système de résolution des erreurs de l’IRS. L’IRS place ces déclarations en «suspens» jusqu’à ce qu’un employé de l’IRS puisse les examiner pour vérifier leur revenu de 2019 ou leur paiement d’impact économique antérieur. Le retour est essentiellement dans une file d’attente en attente d’être examiné et traité.

Pour mettre cela en perspective, l’unité ERS de l’IRS ne suspend pas les retours pendant une saison de dépôt normale lorsqu’elle est pleinement opérationnelle, car elle est en mesure de les examiner et de les traiter au fur et à mesure qu’ils arrivent, selon Collins.

L’IRS corrigera automatiquement les erreurs de calcul faites par les contribuables lors de la réclamation de leurs premier et deuxième chèques de relance dans leurs déclarations de revenus 2020, a annoncé l’agence début avril.

Il y a un arriéré de déclarations de revenus sur papier non traitées

Trois millions supplémentaires en cours d’examen sont des déclarations papier individuelles de 2019 et 2020. De plus, 7 millions de déclarations individuelles supplémentaires comportent des erreurs de traitement ou des problèmes d’identification de fraude nécessitant des réponses de la part des contribuables. Et 11 millions de déclarations commerciales et autres ont été retenues pour traitement manuel.

Le National Taxpayer Advocate a exhorté l’IRS à fournir aux contribuables des informations plus spécifiques afin qu’ils sachent à quoi s’attendre et, dans la mesure du possible, qu’ils puissent faire des ajustements pour gérer leurs finances.

«Plus précisément, pour apaiser les inquiétudes des contribuables, l’IRS devrait être plus transparent et plus précis en ce qui concerne le statut des remboursements des contribuables», a déclaré Collins.

Le service de défense des contribuables a précédemment recommandé que le « Où est mon remboursement? » L’outil et l’application mobile IRS2Go devraient fournir aux contribuables des informations plus spécifiques sur l’état de leurs remboursements, plutôt que d’indiquer que les remboursements sont «en cours de traitement».

Les contribuables peuvent utiliser l’option « Où est mon remboursement? » outil pour vérifier le statut de leur remboursement d’impôt en saisissant leur numéro de sécurité sociale ou ITIN, leur statut de dépôt et leur montant de remboursement.