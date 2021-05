Où est mon remboursement d’impôt? Comment les Américains ont dépensé les remboursements et les chèques de relance

Catherine Carver, résidente d’Indianapolis, qui a investi tous ses remboursements d’impôts et ses mesures de stimulation pour réduire sa dette médicale Mon remboursement d’impôt et mes chèques de relance ont, malheureusement, servi à 100 p. 100 au remboursement de la dette. À ce stade, chaque petit geste aide.

Plus de la moitié des Américains disent que recevoir leur remboursement d’impôt est crucial pour leur stabilité financière, selon Credit Karma, qui a interrogé plus de 1000 adultes en avril. Les données ont été fournies exclusivement à USA TODAY.

Environ 47% des Américains disent qu’ils prévoient d’économiser leur remboursement, et plus d’un tiers prévoient d’utiliser l’argent pour payer les nécessités telles que le loyer, les courses et autres factures, selon les données. Plus d’un quart disent qu’ils utiliseront cet argent pour rembourser la dette.

Près de 40% des répondants étaient au chômage à un moment donné depuis février 2020 pendant le COVID-19.

L’histoire financière de la pandémie est «l’histoire de deux villes» dans lesquelles certains Américains sont restés employés et ont retiré des remboursements et des chèques de relance tandis que d’autres se débattaient et utilisaient l’argent pour couvrir les nécessités, dit Colleen McCreary, directrice des ressources humaines chez Credit Karma.

«Pour la plupart des Américains, leur remboursement d’impôt est le plus gros chèque de paie qu’ils recevront chaque année», dit McCreary. Cela «crée beaucoup d’anxiété» lorsqu’ils sont obligés d’utiliser leur remboursement pour payer les nécessités et ne peuvent pas se sortir de leurs dettes ou épargner.

L’Internal Revenue Service a émis près de 81,5 millions de remboursements d’impôt sur le revenu, le montant moyen totalisant 2865 $, selon les données de l’agence jusqu’au 30 avril. Environ 64% des personnes ont eu le même remboursement d’impôt fédéral ou un remboursement d’impôt fédéral plus élevé cette année par rapport à 2020, selon Jackson Hewitt.

Alors que des millions de personnes comptent sur leurs remboursements pour payer leurs factures et autres dépenses, d’autres ont utilisé l’argent pour investir pour la première fois.

Stephanie Hampton, 24 ans, est l’un de ces nouveaux acteurs du marché.

Elle a obtenu un diplôme en théâtre en 2019 et économisait de l’argent pour déménager à New York, où elle espère devenir actrice de Broadway.

Lorsque la pandémie a frappé le printemps dernier, elle a été licenciée de son travail dans l’hôtel. Pour réduire ses dépenses, elle vit avec ses parents à Hamilton, dans le New Jersey. À l’automne, elle a obtenu un emploi de libraire chez Barnes & Noble.