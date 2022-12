Où est Michael Strahan aujourd’hui et pourquoi n’est-il pas sur GMA ?

MICHAEL Strahan peut généralement être vu co-animer le panel Good Morning America.

Cependant, les téléspectateurs n’ont pas pu s’empêcher de remarquer l’absence de l’ancien des New York Giants de sa place habituelle dans l’émission.

Où est Michael Strahan de GMA ?

Le 19 décembre 2022, Michael Strahan n’est pas apparu dans l’épisode de GMA de ce lundi.

Les fans de l’émission du matin se tournent souvent vers les médias sociaux pour demander où se trouve Michael chaque fois qu’il apparaît absent de son poste d’hôte.

Le 14 novembre 2022, un utilisateur s’est rendu sur Twitter pour demander : “Bonjour l’Amérique Michael Strahan, où es-tu ?”

Le tweet continuait : “J’ai regardé l’émission en partie parce que tu es dans l’émission et ça me déçoit quand tu n’es pas là et j’ai changé de chaîne.

“Désolé mais c’est comme ça”, a conclu le fan.

Lorsque Michael n’est pas sur GMA, il peut être vu sur les rediffusions de la pyramide à 100 000 $ d’ABC, ainsi que sur FOX NFL Sunday.

Quand Michael a-t-il rejoint GMA ?

Le 19 avril 2016, ABC a annoncé que Michael quittait son poste sur Live! Avec Kelly et Michael et rejoignant GMA en septembre.

Dans une déclaration au réseau susmentionné, le champion du Super Bowl a déclaré: “Mon temps avec LIVE avec Kelly et Michael a été transformateur, et mon départ sera doux-amer.

“Kelly a été une partenaire incroyable, et je lui suis très reconnaissante, ainsi qu’à toute l’équipe.

“Je suis extrêmement reconnaissant pour le soutien incroyable que j’ai reçu de tous les fans.”

Quand Michael a-t-il pris sa retraite de la NFL ?

Le 9 juin 2008, le joueur des NY Giants a révélé qu’il se retirait de la NFL.

Il a partagé avec les fans : « Il est temps. J’ai fini. Il était important que mes coéquipiers sachent dans quelle direction j’allais avant d’entrer sur le terrain pour commencer le travail de défense de notre titre.

Getty

Michael n’était pas présent aux côtés de ses co-animateurs GMA Robin Roberts et Whit Johnson[/caption]

Le 4 septembre 2012, Michael a repris l’ancien poste de feu Regis Philbin aux côtés de Kelly Ripa.

Il a rejoint le programme du matin lorsque Régis a quitté la plate-forme pour prendre sa retraite.