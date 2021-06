MATT Hancock a démissionné de son poste de secrétaire à la Santé et a largué sa femme Martha après que sa liaison secrète avec sa proche collaboratrice Gina Coladangelo a été révélée par The Sun.

Bien qu’il ne puisse plus occuper de poste au sein du cabinet conservateur, il restera probablement occupé. Il est ce que nous savons de ce qu’il fait maintenant et où.

Matt Hancock a démissionné de son poste de secrétaire à la Santé le 26 juin Crédit : Getty Images – Getty

Où est Matt Hancock aujourd’hui ?

En exclusivité mondiale, The Sun a révélé que l’époux Matt Hancock avait eu une liaison secrète avec sa plus proche assistante, Gina Coladangelo, 43 ans, qu’il avait embauchée l’année dernière avec l’argent des contribuables.

Hancock, 42 ​​ans, et la lobbyiste millionnaire mariée Gina ont été filmés dans un corps à corps torride dans son bureau de Whitehall le 6 mai.

Il a été vu en train de l’embrasser au siège du ministère de la Santé à Londres pendant les heures de bureau le mois dernier alors que la variante mutante de Covid commençait à se propager.

Un dénonciateur de Whitehall a déclaré au Sun qu’il était « choquant que M. Hancock ait une liaison au milieu d’une pandémie avec un conseiller et un ami qu’il a utilisé de l’argent public pour embaucher ».

Dans sa déclaration de démission, l’ancien secrétaire à la Santé a déclaré qu’il devait passer plus de temps avec ses enfants, mais qu’il ne contenait pas d’excuses auprès de sa femme depuis 15 ans.

Il reste le député de West Suffolk – un poste qu’il occupe depuis mai 2010.

On ne sait pas où il se trouve après avoir quitté sa femme Martha.

Matt Hancock surpris en train d’avoir une liaison secrète avec son principal collaborateur Crédit : LE SOLEIL

Où vit Matt Hancock maintenant ?

Hancock vivait avec sa femme Martha et leurs trois enfants dans sa circonscription de West Suffolk.

Mais après avoir dit à sa femme que c’était fini, Hancock serait « sérieux » au sujet de l’amante Gina, le couple « susceptible de s’installer ensemble ».

Il a dit à Martha que leur mariage était terminé la nuit où sa liaison a été révélée pour la première fois, a-t-on rapporté.

Selon le Sunday Times, elle n’avait aucune idée de ce qui se passait jusqu’à ce qu’il annonce la nouvelle.

Un ami de Hancock a depuis révélé : « Matt et Gina sont amoureux », ajoutant que la relation a commencé en mai « mais c’est sérieux ».

Un ami a déclaré au Sunday Times : « C’est un match d’amour. Ils s’installent chez eux.

D’autres ont déclaré que l’affaire avait commencé il y a jusqu’à six mois et certains ont même doucement remis en question la nature de leur relation en 2019, rapporte le Mail on Sunday.

Gina est mariée à l’entrepreneur millionnaire Oliver Tress, 54 ans, qui a fondé la chaîne de mode et de style de vie Oliver Bonas.

Ils vivent dans une maison édouardienne de six chambres à coucher de 4 millions de livres sterling dans le sud-ouest de Londres.

Mais Gina a été photographiée en train de charger des sacs dans sa voiture quelques heures seulement après avoir appris que sa liaison serait révélée.

La femme de 43 ans est ensuite partie dans son Audi Q7 de 70 000 £ depuis l’extérieur de la maison familiale, et elle n’est pas retournée dans la propriété le lendemain.

On ne sait pas où elle est allée, ni si elle a rencontré Hancock.