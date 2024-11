Où est maintenant Amanda Walsh, l’actrice principale originale de The Big Bang Theory ?

Quand vous pensez à « The Big Bang Theory », la sitcom très populaire de CBS créée par Chuck Lorre et Bill Prady, vous pensez probablement aux cinq acteurs principaux qui ont lancé la série, à savoir Jim Parsons, Johnny Galecki, Kunal Nayyar, Simon. Helberg et Kaley Cuoco. Il se trouve que Nayyar a été brièvement licencié avant que Lorre ne le réintègre pour jouer Raj Koothrappali (se battant contre CBS dans le processus), et Cuoco n’a pas été la première personne à jouer Penny; en fait, le personnage s’appelait à l’origine Katie et était conçu pour être un repoussoir pour Sheldon Cooper de Parsons et Leonard Hofstadter de Galecki. Alors, qui l’a jouée et que fait cette actrice depuis ?

Amanda Walsh a joué la forme originale du seul personnage féminin principal de la série, Katie, qui n’était tout simplement pas la bonne personne pour « The Big Bang Theory ». Dans le livre de Jessica Radloff « The Big Bang Theory : The Definitive, Inside Story of the Epic Hit Series », Lorre, Prady, Galecki, Parsons et même Walsh elle-même ont pris la parole. exactement ce qui n’a pas fonctionné dans le pilote original mettant en vedette Katie, pourquoi une direction bien intentionnée l’a égarée pendant le tournage et ce que Walsh a fait depuis que la version de « The Big Bang Theory » la mettant en vedette dans le rôle principal féminin a été effectivement abandonnée.