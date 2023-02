«Où est ma mère»: les sauveteurs peignent les décombres du tremblement de terre à la recherche de survivants alors que le bilan dépasse les 5 000

Plus de 5 000 personnes ont été tuées dans le tremblement de terre qui a dévasté la Turquie et la Syrie.

Un séisme de magnitude 7,8 a frappé lundi, suivi d’une réplique de 7,5.

Les responsables de l’OMS suggèrent que le nombre de morts pourrait atteindre 20 000.

Les secouristes en Turquie et en Syrie ont bravé le temps glacial, les répliques et l’effondrement de bâtiments mardi, alors qu’ils creusaient pour les survivants enterrés par un tremblement de terre qui a tué plus de 5 000 personnes.

Les agences de gestion des catastrophes ont déclaré que plusieurs milliers de bâtiments avaient été rasés dans les villes d’une vaste région frontalière – déversant la misère sur une région déjà en proie à la guerre, à l’insurrection, aux crises de réfugiés et à une récente épidémie de choléra.

Pendant la nuit, les survivants ont utilisé leurs mains nues pour ramasser les ruines tordues d’immeubles à plusieurs étages – essayant de sauver leur famille, leurs amis et toute autre personne dormant à l’intérieur lorsque le premier séisme massif de magnitude 7,8 a frappé tôt lundi.

“Où est ma mère ?” a demandé une fillette de 7 ans désemparée qui a été tirée – le visage, les cheveux et le pyjama couverts de poussière – d’un immeuble effondré à Hatay, du côté turc de la frontière.

LIRE | Biden promet une aide américaine au séisme à la Turquie, déclarant: “Je suis profondément attristé par la perte de vies humaines”

Le sentiment d’incrédulité était généralisé, car les habitants avaient du mal à comprendre l’ampleur de la catastrophe.

Certaines des plus grandes dévastation se sont produites près de l’épicentre du séisme entre Kahramanmaras et Gaziantep, une ville de deux millions d’habitants où des blocs entiers sont maintenant en ruines sous la neige qui s’accumule.

Alors que les habitants tentaient de nettoyer une montagne de maçonnerie, de plaques de plâtre et de meubles qui avaient été un bâtiment à plusieurs étages, un autre s’est effondré à proximité, envoyant des foules crier et réclamer la sécurité.

Des secouristes recherchent des victimes et des survivants dans les décombres de bâtiments à Kahramanmaras, au lendemain d’un tremblement de terre de magnitude 7,8 qui a frappé le sud-est de la Turquie. AFP PHOTO : Ilyas Akengin, AFP

Avec les répliques secouant la région, de nombreux survivants terrifiés et épuisés ont passé la nuit à l’extérieur, trop effrayés pour rentrer chez eux.

Certains se sont blottis sous des abribus, certains se sont enveloppés dans du plastique pour repousser la pluie verglaçante et d’autres ont brûlé des débris pour se réchauffer.

Mustafa Koyuncu a fait monter sa femme et leurs cinq enfants dans leur voiture garée.

“Nous ne pouvons pas rentrer chez nous”, a déclaré à l’AFP l’homme de 55 ans.

Il ajouta:

La Turquie a établi le dernier bilan des morts à 3 419 dans ce seul pays, ce qui porte le décompte confirmé en Turquie et en Syrie à 5 021.

On craint que le bilan n’augmente inexorablement, les responsables de l’Organisation mondiale de la santé estimant que jusqu’à 20 000 personnes pourraient être mortes.

“Il y a une famille que je connais sous les décombres”, a déclaré Omer El Cuneyd, un étudiant de 20 ans dans la ville turque de Sanliurfa.

“Jusqu’à 11h00 ou midi, mon amie répondait encore au téléphone. Mais elle ne répond plus. Elle est là-bas.”

Les médecins débordés ont eu du mal à soigner les quelque 20 000 blessés.

Le tremblement de terre initial était si puissant qu’il a été ressenti jusqu’au Groenland et a été suivi d’une série de répliques, dont une secousse de magnitude 7,5 qui a frappé au milieu des travaux de recherche et de sauvetage lundi.

L’impact a été dévastateur et a déclenché une réponse mondiale, des dizaines de nations, de l’Ukraine à la Nouvelle-Zélande, promettant d’envoyer de l’aide.

Mais un blizzard hivernal a recouvert les routes principales de la région de glace et de neige et les responsables ont déclaré que trois grands aéroports ont été rendus inopérants, ce qui complique les livraisons d’aide vitale.

Une grande partie de la zone du nord de la Syrie touchée par le séisme a déjà été décimée par des années de guerre et de bombardements aériens par les forces syriennes et russes qui ont détruit des maisons, des hôpitaux et des cliniques.

Le conflit façonne déjà la réponse d’urgence, l’envoyé syrien auprès de l’ONU, Bassam Sabbagh, excluant apparemment la réouverture des passages frontaliers qui permettraient à l’aide d’atteindre les zones contrôlées par les groupes rebelles.

Le ministère syrien de la Santé a signalé des dégâts dans les provinces d’Alep, Lattaquié, Hama et Tartous, où la Russie loue une installation navale.

Même avant la tragédie, les bâtiments d’Alep – le centre commercial d’avant-guerre de la Syrie – se sont souvent effondrés en raison de l’infrastructure délabrée.

Les autorités ont coupé le gaz naturel et l’électricité dans la région par mesure de précaution et ont également fermé les écoles pendant deux semaines.

L’agence culturelle des Nations Unies, l’Unesco, a exprimé ses craintes concernant de lourds dégâts dans deux villes inscrites sur sa liste du patrimoine – Alep en Syrie et Diyarbakir en Turquie.

Dans une prison détenant principalement des membres du groupe État islamique dans le nord-ouest de la Syrie, des prisonniers se sont mutinés après les tremblements de terre, et au moins 20 se sont échappés, a déclaré à l’AFP une source de l’établissement.

Les États-Unis, l’Union européenne et la Russie ont tous envoyé leurs condoléances et leurs offres d’aide.

Le président américain Joe Biden a promis à son homologue turc Recep Tayyip Erdogan que les États-Unis enverraient “toute” l’aide nécessaire pour aider à se remettre d’un tremblement de terre dévastateur.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a proposé de fournir “l’assistance nécessaire” à la Turquie, dont les drones de combat aident Kyiv à lutter contre l’invasion russe.

Les médias d’État chinois ont déclaré mardi que Pékin envoyait des sauveteurs, des équipes médicales et d’autres fournitures.

La Turquie se trouve dans l’une des zones sismiques les plus actives au monde.

La dernière secousse de magnitude 7,8 du pays remonte à 1939, lorsque 33 000 personnes sont mortes dans la province orientale d’Erzincan.

La région turque de Duzce a subi un tremblement de terre de magnitude 7,4 en 1999, qui a fait plus de 17 000 morts.

Les experts ont depuis longtemps averti qu’un grand tremblement de terre pourrait dévaster Istanbul, une mégalopole de 16 millions d’habitants remplie de maisons branlantes.