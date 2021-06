« Où est ma ceinture? »: Le champion des poids moyens Adesanya et le challenger Vettori dans un échange d’hôtels tendu avant l’UFC 263 (VIDEO)

EMG Access a partagé les images lors de la rencontre des deux hommes, s’étant battus pour la dernière fois lors d’une confrontation en avril 2018 qu’Adesanya a remportée par décision partagée dans la même ville de Glendale.

À l’époque, ‘The Last Stylebender’ était encore à quatre victoires du tir au titre qu’il avait remporté contre Rob Whittaker via un superbe KO.

Mais maintenant, en tant que champion avec deux défenses réussies, Adesanya tente de remettre sa carrière sur les rails après une tentative infructueuse de devenir un «champion champion» contre le roi des poids mi-lourds Jan Blachowicz la dernière fois.

Tout le monde à 185 livres veut maintenant une photo du Kiwi d’origine nigériane, et dans le court échange, on voit son adversaire italien demander: « Où est ma ceinture ? »

« Quelle ceinture ? Adesanya répond.

« Ma ceinture, » riposte Vettori avant qu’Adesanya ne tente de confirmer : « Vous avez une ceinture Gucci, n’est-ce pas ? »

« Ouais, tu devrais en avoir un, » Adesanya dit quand Vettori répond : « Pas encore de ceinture ».

« Je suis sur le point d’avoir le mien. Je vais avoir le tien, mon ami, » termine Vettori, avant qu’Adesanya ne déclare : « Tu n’auras pas le mien. Je ne suis pas ton ami. »

Plus tard, Adesanya a donné sa propre vision des événements.

« Je lui ai fait signe et il avait l’air pétrifié. Il a continué à regarder en arrière [at me from a distance]. J’ai dit à Steve : ‘Non, je ne vais rien lui faire. Il ne va pas faire de conneries non plus. Et puis j’ai eu mon test Covid, et je suis allé m’enregistrer, et il se trouvait qu’il était là », expliqua-t-il au MacLife.

« Je me suis approché de lui et je lui ai serré la main comme je l’ai fait avec [Paulo] Costa. Les gens pensent que c’est un jeu. Ce n’est pas un jeu. C’est une tactique de guerre. Je comprends ce jeu, la guerre. Alors je suis allé lui serrer la main, la même chose que j’ai dit à Vegas. Il était tout souriant. Et tu sais pourquoi ? Il n’avait pas son équipage avec lui. »

« Si c’était juste moi seul et qu’il avait sa foule avec lui, j’aurais gardé la même énergie. Mais il aurait changé son énergie et [grunts]. Il savait que la sécurité était là, son équipage était là, [grunts], des trucs pour la caméra, mais je suis un gars civil. Quand le temps de la guerre viendra, ouais, je prendrai ça, « Adesanya a signé.

Lors de la pesée vendredi, attendez-vous à ce que les tensions augmentent avant l’heure de l’événement principal le lendemain soir.