Où est l’université d’Epsom et combien coûtent les frais de scolarité ?

EPSOM College est une prestigieuse école publique fondée en 1853 par John Propert.

Il s’appelait à l’origine The Royal Medical Benevolent College et les frais coûtaient alors 25 £ par an.

Le Collège d’Epsom a été fondé en 1853 Crédit : Alamy

Où est le Collège d’Epsom ?

Le collège est situé dans les Epsom Downs à Surrey.

Son but était initialement de loger des médecins retraités ou leurs veuves et de donner une “éducation libérale” à 100 fils de “médecins dûment diplômés”.

La première pierre est posée le 6 juillet 1853.

Près de deux ans plus tard, le 25 juin 1855, le collège est officiellement inauguré par le prince Albert et son fils, le futur roi Édouard VII.

En 1855, la reine Victoria devint mécène ainsi que le roi George V en 1936 et le roi George VI l’année suivante et la reine Elizabeth II.

En 1976, les filles ont été admises pour la première fois en sixième.

Vingt ans plus tard, l’école est devenue entièrement mixte.

Combien coûtent les frais de scolarité d’Epsom College?

Selon le site Web du collège, les frais actuels sont les suivants :

Pour l’école inférieure, qui n’est ouverte que le jour, les frais coûtent 21 510 £.

Pour le Lycée, cela dépend si l’élève est pensionnaire ou non.

Pour les élèves de jour, les frais sont de 28 686 £.

Pour les pensionnaires hebdomadaires, les frais sont de 38 427 £.

Pour les pensionnaires complets, les frais sont de 42 303 £.

Qui sont les anciens élèves les plus remarquables de l’Epsom College ?

Epsom College a formé une liste impressionnante de visages célèbres, notamment:

L’acteur hollywoodien Stewart Granger

L’actrice Hollyoaks Ciara Janson, qui a joué Nicole Owen dans le feuilleton

Journaliste ITV Jonathan Maitland

Mark Mardell, rédacteur en chef de la BBC Amérique du Nord

Présentateur de télévision et de radio Jeremy Vine

Comédien Tim Vine

Nicholas Witchell, journaliste de la BBC

Qu’est-il arrivé à la directrice Emma Pattison ?

Emma Pattison avait été nommée directrice du collège en septembre 2022.

Son corps, ainsi que ceux de son mari George, 39 ans, et de sa fille Lettie, 7 ans, ont été découverts vers 11 heures le 5 février 2022.

Les circonstances entourant leur décès n’ont pas été établies et la police mène toujours une enquête.

La police pense qu’il s’agit d’un incident isolé sans implication de tiers.

L’inspecteur-détective en chef Kimball Edey a déclaré: «Au nom de la police de Surrey, de mon équipe et de moi-même, je souhaite d’abord exprimer mes plus sincères condoléances aux amis et à la famille d’Emma, ​​Lettie et George, ainsi qu’aux étudiants et au personnel d’Epsom. College, pour leur perte tragique.

“Je veux donner l’assurance que nous mènerons une enquête approfondie sur ce qui s’est passé la nuit dernière, et j’espère pouvoir apporter un peu de paix dans ces circonstances traumatisantes. Je demanderais que leur vie privée soit respectée en cette période très difficile. »