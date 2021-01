Cette fois, il y a 10 ans, vous ne pouviez pas allumer votre téléviseur sans voir Louie Spence.

De Loose Women et Benidorm à TV Burp de Harry Hill, Celebrity Juice, Shooting Stars et Chris Moyles Quiz Night, la danseuse professionnelle était la star du moment.

Mais après une série de revers professionnels au début des années 2010, la star hilarante née dans l’Essex a pratiquement disparu, refaisant surface pour une apparition occasionnelle dans la réalité dans Celebrity Big Brother, The Jump, Celebs on the Farm et Celebrity Coach Trip – qu’il a mystérieusement est sorti de janvier dernier.

Alors qu’est-il arrivé à Louie? Le miroir jette un regard sur la vie fascinante de 51 ans …

Des amis haut placés







En tant que danseur de formation, Louie avait tourné avec les Spice Girls, Kylie Minogue et Take That avant de faire sa grande pause télé.

Il comptait Spice Girl Victoria Beckham parmi ses amis proches et était un habitué du dîner au Beckingham Palace, insistant sur le fait que Posh et Becks étaient aussi normaux qu’ils viennent.

« Victoria est une fille vraiment, vraiment terre-à-terre, avec un sens de l’humour méchant », a-t-il dit un jour au Daily Record.

« Parce que Victoria n’est pas différente de moi ou de vous avec qui discuter, vous ne réalisez pas vraiment à quel point ils sont devenus célèbres. Dîner ensemble est très similaire à dîner avec quelqu’un d’autre – ce sont des gens très normaux. «

Explosion de la renommée







La première incursion télévisée de Louie est venue en tant que juge et mentor sur Bump’n’Grind de Trouble TV, suivi du Cirque de Celebrite de Sky One et du Celebrity Circus de NBC.

À 31 ans, il a tourné le dos à la danse pour travailler comme réceptionniste aux Pineapple Studios de Londres, craignant de ressembler à un « vieux danseur triste ».

«Je me suis dit que je ne pouvais pas danser derrière des gens comme The Saturdays, ces filles de 19 ans», a-t-il déclaré au Daily Record.

«Je ne veux pas être un vieux danseur fatigué que les gens regardent et disent: ‘Oh, mon Dieu, essaie-t-il toujours de l’assommer?’ Alors j’ai pris une décision.

« C’est quand j’ai commencé à Pineapple Dance Studios, quand le poste proposé était celui de réceptionniste. J’ai dû faire un choix. Ma carrière était terminée en tant que danseuse et j’ai accepté que tu dois survivre en vivant à Londres. »

Et c’est Sky docu-soap Pineapple Dance Studios qui l’a catapulté à la célébrité mondiale en 2010.

Une série de malchance







Le public ne pouvait pas en avoir assez de Louie et même si Pineapple Studios n’a duré qu’une saison, Sky lui a donné sa propre série, Showbusiness de Louie Spence.

Malheureusement, il a été annulé après une seule série et la même année, il a tourné un autre spectacle pour Oprah Winfrey intitulé Louie Spence’s Dance Project, mais cela n’a jamais été diffusé.

Un Louie inquiet a admis qu’il ne pouvait pas voir l’Amérique centrale «me chercher ou le spectacle».

Et un porte-parole de la star a déclaré à l’époque: «Depuis que Louie a enregistré sa série pour les États-Unis, il y a eu quelques changements de personnel à la station.

«Les cadres ont évolué et de nouvelles personnes sont arrivées.

«Pour le moment, nous ne savons pas quand ils prévoient de le montrer.»







Les choses ont commencé à s’améliorer en décembre 2011 lorsqu’il a été dévoilé en tant que nouveau juge de Dancing On Ice d’ITV, en remplacement de Jason Gardiner, un habitué acerbe.

Cela aussi n’a duré qu’une seule série avant qu’il ne soit « mis au bord du trottoir » et que Jason soit ramené.

Louie a déclaré à ITV This Morning: « Que puis-je dire? Je pensais que j’étais moi-même assez fabuleux mais, non, j’ai été mis au rebut. C’est du showbusiness. Un jour tu es dedans, un jour tu es sorti. Danse On Ice change toujours de panneau.

« Je pense que c’est une excellente idée parce qu’alors ils ont toujours des opinions différentes. Si vous regardez certaines de ces émissions, les juges répètent toujours les mêmes choses année après année. Je pense qu’avoir le changement est génial. »

Et malgré son énorme niveau de renommée, Louie a honnêtement admis qu’il n’avait même pas gagné assez pour acheter une voiture de luxe ou une maison, révélant qu’il vivait toujours dans son appartement de l’Association du logement.

« Il y a un grand mythe selon lequel juste parce que vous êtes à la télévision, vous êtes méga-riche. Vous voyez parfois des choses à propos de transactions de plusieurs millions de livres, mais je peux vous dire que ces chiffres sont une pile de merde », a-t-il déclaré. .

«On peut aller dans des endroits merveilleux et on est invité à de grandes choses, mais je ne suis pas en mesure pour le moment de sortir et de m’acheter une maison ou de conduire un Range Rover.

« Si cela change, je serai le premier à sortir et à dépenser. »

Bataille d’anxiété









L’année 2012 s’est avérée dévastatrice à plusieurs niveaux, avec Louie paralysé par une anxiété paralysante après la mort de sa maman bien-aimée Pat.

Il a expliqué comment le trouble pouvait le laisser confiné à la maison jusqu’à six semaines à la fois et a décrit comment il avait touché le « fond de pierre ».

« J’étais tellement dévoré par le chagrin. J’ai perdu la personne que j’étais – ça a juste disparu. J’avais le cœur brisé et dans un endroit très étrange et étrange », a-t-il déclaré à Lorraine d’ITV.

«J’ai souffert d’anxiété physique toute ma vie – attaques de panique et palpitations. J’ai refusé beaucoup de travail à cause de cela au fil des ans.

«Je me souviens d’avoir eu des crises de panique à la télévision en direct quand j’étais sur Dancing on Ice. Ils venaient me voir pour commenter et je me disais: ‘Je vais m’évanouir.’»

Admettant que l’anxiété avait «contrôlé chaque instant de ma vie», il a finalement accepté de prendre des médicaments à la demande de son médecin.

La vie maintenant







Louie a épousé Leto Fernandez en 2009 et le couple serait toujours aussi fort.

Ils ont été introduits en 2001 par Jason Gardiner – qui est le bon ami de Louie – et Leto a posé la question sept ans plus tard avec un poème qu’il avait écrit.

« Nous nous sommes rencontrés dans un club et c’était la faute de Jason », a-t-il dit un jour au Mirror. « Je dis ça, mais c’est la meilleure chose qui me soit arrivée. »

Pour la part de Leto, la célébrité est quelque chose qu’il a toujours évité comme la peste.

«Mon mari ne se soucie pas de ce style de vie, il déteste le glamour», a poursuivi Louie.

«Il ne viendra jamais à un événement avec moi. Il est farouchement privé. Je n’ai même pas le droit de mentionner son nom.

Avant la pandémie, la star avait programmé une tournée nationale de cours de danse, mais a été contrainte de les reporter en raison de Covid.

Il est l’un des favoris du panto, jouant dans Cendrillon à Aberdeen en 2019 et plus tôt cette semaine, il s’est envolé pour Benidorm en Espagne où il prévoit de travailler derrière le bar karaoké d’un ami.

«Je savais que ce ne serait pas long avant que je sois choisi comme le meilleur barmen de Benidorm», a-t-il écrit sur Instagram à propos de son nouveau concert au bar de Mateo.

« Bonne année à tous, j’espère que vous passerez une journée / nuit incroyable ce soir quoi que vous fassiez. »

Aimeriez-vous voir plus de Louie Spence? Donnez votre avis dans la section commentaires ci-dessous …