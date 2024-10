Où est l’héroïne sensationnelle après la grande programmation ?

L’actrice Sree Leela a fait sensation du jour au lendemain en signant six films avec des héros vedettes en telugu. Dhamaka de l’actrice avec Raviteja est sorti en 2022 et est devenu un succès. Sreeleela s’est lancée dans une frénésie de signatures pour jouer aux côtés de Mahesh Babu, Ram et Balakrishna.

Cependant, à l’exception de Bhagavanth Kesari dans lequel elle ne jouait pas un rôle d’héroïne traditionnel, tous les autres films se sont soldés par des désastres. Guntur Kaaram, Extra Ordinary Man, Aadikesava et Skanda de Sreeleela se sont soldés par des échecs colossaux et aucun d’entre eux ne lui a apporté aucun avantage.

L’actrice n’a que Robinhood avec Nithiin prêt à sortir, qui vise la sortie en décembre ou à Sankranthi. Sree Leela a Ustaad Bhagat Singh de Pawan Kalyan et un autre film avec Raviteja après cela. Bien que la sortie de ces deux films ne soit pas imminente, le seul film de Sreeleela à ce stade est Robinhood.

Pendant ce temps, d’autres héroïnes comme Meenakshi Chaudhary et Bhagyasree Borse se lancent lentement dans de multiples offres et auraient même remplacé Sreeleela dans quelques films. Reste à voir si Sreeleela sera capable de rebondir avec Robinhood.

Tags Sree Leela Sree Leela Ustaad Bhagat Singh